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2023-05-16 13:34:41

權八居酒屋長崎縣吞拿魚祭 漬物壽司燒物天婦羅14款 必試極罕腦天串

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權八居酒屋吞拿魚祭

權八居酒屋吞拿魚祭

不同部位的吞拿魚各具獨特口感及味道，不論是刺身或熟食同樣深受食客喜愛。居酒屋權八於今個初夏誠意推出《夏日吞拿魚祭》，以日本長崎縣藍鰭吞拿魚入饌，設計出一系列特色料理，包括涼拌、麵食壽司、漬物、炭燒及天婦羅一共13款，即日起每晚六時後供應，可以全方位享受吞拿魚的甘香鮮味，當中包括炭燒菜式中的汁燒大蔥吞拿魚腦天串，採用稀有部位——腦天，軟綿的魚肉散發陣陣備長炭香氣，齒頰留香。

權八居酒屋 │薄切、火灸、山葵漬、辣醬醃   前菜選擇豐富

由前菜起款式多樣化，有傳統日式、西式及韓式，包括吞拿魚薄切伴愛知縣產無花果，魚肉上灑落黑醋汁和巴馬臣芝士，為菜式增添香氣，另有火灸吞拿魚沙律吞拿魚醬油漬伴長芋山葵漬及韓風醬吞拿魚他他伴牛油果

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權八居酒屋 │大中吞赤身一次吃盡   魚腩油脂甘香

最能直接展現吞拿魚滋味的方式，非刺身或壽司莫屬。主廚精心細選大吞拿魚腩、中吞拿魚腩及赤身吞拿魚，組成吞拿魚刺身三品盛合特盛吞拿魚壽司拼盤(五貫)。主廚根據不同部位選擇相應佐料，以突出吞拿魚的鮮甜滋味，拼湊成別具特色的壽司拼盤。火灸吞拿魚腩甘香油潤，微辣的山葵漬可以解膩。入口即溶的大吞拿魚腩加上蒜蓉醬油漬更添層次；中吞拿魚腩佐以奈良漬，鹹甜兼備的味道和帶酒粕香的漬物為壽司添加獨特風味。魚味濃郁、肉質結實的赤身吞拿魚則配以鹹香海苔醬帶出鮮味。

權八居酒屋 │入夏清新丼飯麵食   配搭脆口天婦羅

入夏後氣溫漸高，清爽的主食最適合不過。夏威夷吞拿魚丼用料十足，包括由清香柚子醃製的赤身、冷胡麻豆腐及大量蔬菜，清新可口；大廚重新演繹招牌菜手打蕎麥冷麵，把赤身吞拿魚洋蔥漬切絲，放在幼滑冷麵上製成吞拿魚冷蕎麥麵，清涼消暑兼具飽足感。
 
餐牌包括四款精緻的一品料理，當中吞拿魚海苔天婦羅以紫蘇葉和海苔包裹赤身，沾上麵糊後略炸20秒至兩成熟，外脆內軟。大廚別出心裁地選用微酸的芥末籽醬，以減低炸物的油膩感。

另外，餐廳精選兩款栃木縣清酒與吞拿魚祭作配搭，包括惣譽酒藏生產的惣譽純米吟釀，口感清爽並帶有哈密瓜香氣，適合夏天飲用之餘亦與和食相夾；另一款是小林酒造的鳳凰美田剱辛口純米酒，純米酒附帶辛口尾韻，跟香氣四溢的炭燒料理配合得天衣無縫。 

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權八居酒屋 │原條吞拿魚切割表演

權八尖沙咀店將於525日晚上7時上演精彩絕倫的原條吞拿魚切割表演」，屆時師傅會以純熟俐落的刀法，在來賓面前分割原條藍鰭吞拿魚，讓客人近距離欣賞「庖丁解魚」的過程。

權八居酒屋 尖沙咀店
尖沙咀北京道一號28樓│2727 1957

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