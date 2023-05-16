權八居酒屋長崎縣吞拿魚祭 漬物壽司燒物天婦羅14款 必試極罕腦天串

權八居酒屋吞拿魚祭

不同部位的吞拿魚各具獨特口感及味道，不論是刺身或熟食同樣深受食客喜愛。居酒屋權八於今個初夏誠意推出《夏日吞拿魚祭》，以日本長崎縣藍鰭吞拿魚入饌，設計出一系列特色料理，包括涼拌、麵食、壽司、漬物、炭燒及天婦羅一共13款，即日起每晚六時後供應，可以全方位享受吞拿魚的甘香鮮味，當中包括炭燒菜式中的汁燒大蔥吞拿魚腦天串，採用稀有部位——腦天，軟綿的魚肉散發陣陣備長炭香氣，齒頰留香。 權八居酒屋 │薄切、火灸、山葵漬、辣醬醃 前菜選擇豐富 由前菜起款式多樣化，有傳統日式、西式及韓式，包括吞拿魚薄切伴愛知縣產無花果，魚肉上灑落黑醋汁和巴馬臣芝士，為菜式增添香氣，另有火灸吞拿魚沙律、吞拿魚醬油漬伴長芋山葵漬及韓風醬吞拿魚他他伴牛油果。

權八居酒屋 │大中吞赤身一次吃盡 魚腩油脂甘香 最能直接展現吞拿魚滋味的方式，非刺身或壽司莫屬。主廚精心細選大吞拿魚腩、中吞拿魚腩及赤身吞拿魚，組成吞拿魚刺身三品盛合及特盛吞拿魚壽司拼盤(五貫)。主廚根據不同部位選擇相應佐料，以突出吞拿魚的鮮甜滋味，拼湊成別具特色的壽司拼盤。火灸吞拿魚腩甘香油潤，微辣的山葵漬可以解膩。入口即溶的大吞拿魚腩加上蒜蓉醬油漬更添層次；中吞拿魚腩佐以奈良漬，鹹甜兼備的味道和帶酒粕香的漬物為壽司添加獨特風味。魚味濃郁、肉質結實的赤身吞拿魚則配以鹹香海苔醬帶出鮮味。 權八居酒屋 │入夏清新丼飯麵食 配搭脆口 天婦羅 入夏後氣溫漸高，清爽的主食最適合不過。夏威夷吞拿魚丼用料十足，包括由清香柚子醃製的赤身、冷胡麻豆腐及大量蔬菜，清新可口；大廚重新演繹招牌菜手打蕎麥冷麵，把赤身吞拿魚洋蔥漬切絲，放在幼滑冷麵上製成吞拿魚冷蕎麥麵，清涼消暑兼具飽足感。



餐牌包括四款精緻的一品料理，當中吞拿魚海苔天婦羅以紫蘇葉和海苔包裹赤身，沾上麵糊後略炸20秒至兩成熟，外脆內軟。大廚別出心裁地選用微酸的芥末籽醬，以減低炸物的油膩感。



另外，餐廳精選兩款栃木縣清酒與吞拿魚祭作配搭，包括惣譽酒藏生產的惣譽純米吟釀，口感清爽並帶有哈密瓜香氣，適合夏天飲用之餘亦與和食相夾；另一款是小林酒造的鳳凰美田剱辛口純米酒，純米酒附帶辛口尾韻，跟香氣四溢的炭燒料理配合得天衣無縫。