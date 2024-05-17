歎文華東方五星酒店 賞吉隆坡獨特天際線

吉隆坡作為馬來西亞的熱鬧都市，結合現代化的城市風光和豐富的文化遺產，食、玩、買一應俱全，加上當地物價便宜，深得全球遊客喜愛！旅遊360最新的「馬來西亞吉隆坡超享受5天團」玩盡所有旅遊熱點，絕對是探索吉隆坡的入門選擇！

首站當然是世界著名的雙子塔（Petronas Twin Towers）。這兩座聳立的塔樓，不僅是吉隆坡的地標，更是現代建築的極致之作。登上雙子塔觀景台，可以俯瞰整個城市的壯麗景色。接下來到中央市場（Central Market），是品嘗馬來西亞美食的絕佳去處。從香氣撲鼻的傳統馬來料理到風味獨特的印度美食，讓人垂涎欲滴，更不要錯過馬拉茶館，品嘗一杯道地的香濃奶茶。當夜幕降臨，吉隆坡的夜生活正式開始，可以前往武吉免登（Bukit Bintang）一帶，是吉隆坡的繁華地段，擁有眾多酒吧、夜店和購物中心；如果想體驗更多本地文化，不妨來到柔佛街（Jalan Alor），有各式各樣的地道美食，讓味蕾感受到東方的獨特風情。