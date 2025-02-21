歐化寶開倉低至1折 大量傢俬寢具床品/記憶枕最平$50起/$500入手床褥

歐化寶開倉貨品低至1折，大量傢俬寢具床品都有得優惠！一連4日陳列品開倉清貨大特賣於屯門舉行，全場矚目$50起入手健康記憶枕、纖維枕，另有彈簧床褥亦只售$500起，大量梳化及梳化床開倉價$1,400起，想添置新傢俬記得勿走寶，即睇內文了解詳請！

歐化寶陳列品開倉清貨大特賣將於即日起至2月24日，一連四日於屯門田氏中心1座舉行，位置鄰近港鐵屯門站，非常方便，多款貨品低至1折，即睇必入手的精選貨品。

梳化及梳化床開倉價 $1,400 起

開倉特賣有多款真皮梳化、布藝梳化、梳化床以超抵價發售，開倉價低至$1,399起。精選「HUGO布藝梳化床」慳位設計可變身成梳化床，$1400即可入手。「V982-RX布藝梳化床」配備特色弧形可調節扶手設計，享3段式調校，將靠背及扶手放下，即可變成雙人梳化床，開倉價$1,999。

同場更有多款真皮款式梳化選擇，其中「KD9508真皮梳化」2座位款式，扶手纖薄及高背承托，開倉優惠價低至$2,200。