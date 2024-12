聖誕節當然不少得聖誕禮物!有一群可愛小熊拿著一大袋禮物在如心廣場出沒!原來如心廣場搖身一變成歐陸聖誕小鎮,舉行「「Beary Christmas on the GO 小熊如心聖誕之旅」活動,這群來自歐洲小熊鎮的可愛小熊,為了尋找獨一無二的聖誕禮品,遠道而來到商場四出搜購,準備與大家分享滿滿的聖誕驚喜!在這趟聖誕旅程中,商場中庭將矗立 6 米高的夢幻聖誕樹屋,搭配璀璨燈飾,洋溢著濃厚節日氣氛,萌爆小熊們已經迫不及待地在樹屋中等候大家的到訪!當然不少得派對市集、Busking 表演以及一連串驚喜禮遇,與小熊共慶難忘的聖誕佳節!