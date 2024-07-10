歐洲國家盃｜銅鑼灣海鮮中菜館「明廚」歐國盃限定優惠 現場直播賽事 人均消費滿$388任飲紅白酒

歐洲國家盃比賽愈戰愈激烈，近日海鮮中菜館「明廚」就推出限定優惠，歐國盃比賽期間銅鑼灣店除了提供現場直播賽事，每位食客人均消費滿$388即可任飲智利紅白酒，大家一於相約好友一齊去睇波！

歐洲國家盃｜銅鑼灣睇波餐廳推介

「明廚」老店紮根於旺⾓上海街13年，一直以優質海鮮食材供應多款鑊氣小炒和地道美食，更有多款獨創海鮮佳餚，深受本地食家及海外遊客歡迎，在旺角及銅鑼灣均有分店。伴酒小菜方面推介火焰奄仔蟹($588/隻)，選用菲律賓進⼝ A級奄仔蟹，每隻約10兩重，蟹膏入口鮮香軟滑，經油鹽焗後並以火焰引入秘製調酒，有酒香之餘又不搶蟹鮮，是餐廳皇牌原創菜式。另外鬼火深喉瀨尿蝦($488/隻)亦是必食，使⽤號稱最辣辣椒之一的 「台灣魔⿁辣椒」炮製， 瀨尿蝦則嚴選印尼野⽣斑⾺瀨尿蝦，體型大如⼿臂 ，隻隻爆膏鮮味，加上酥炸珍珠葉、薑 粒、蒜蓉、紅青椒、豆豉等等配料，瀨尿蝦吃起來啖啖肉，味道辛辣刺激！



歐洲國家盃限定優惠：

-即日起至2024年7月14日，凡於晚上9時30分後入座，每位客人消費滿$388可無限暢飲智利紅白酒。

*加一服務費以原價計算；

*優惠需同檯所有客人同時使用；

*只適合銅鑼灣分店；

*未成年人不得在相關場所內飲酒；

*明廚保留對優惠及任何爭議之最終決定權。