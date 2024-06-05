歐洲國家盃｜7間睇到歐國盃Staycation酒店推介 睇波連零食宵夜組合+延遲退房

歐洲國家盃6月15日本港時間凌晨3點正式開鑼！首場由德國與蘇格蘭展開，相信各位球迷都已經急不及待！深夜睇波難免會打擾到家人，不少球迷都想有一個尊屬舒適空間與好友舉杯同慶，為愛隊打氣喝采，以下為各位集合不同酒店歐國盃主題Staycation優惠，多間酒店更有不少滋味零食提供，讓你一邊睇波一邊享受美食滋味，即睇詳請！

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