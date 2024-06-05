歐洲國家盃｜7間睇到歐國盃Staycation酒店推介 睇波連零食宵夜組合+延遲退房

歐洲國家盃6月15日本港時間凌晨3點正式開鑼！首場由德國與蘇格蘭展開，相信各位球迷都已經急不及待！深夜睇波難免會打擾到家人，不少球迷都想有一個尊屬舒適空間與好友舉杯同慶，為愛隊打氣喝采，以下為各位集合不同酒店歐國盃主題Staycation優惠，多間酒店更有不少滋味零食提供，讓你一邊睇波一邊享受美食滋味，即睇詳請！
即日起至6月30日，現憑東亞銀行信用卡預訂本地吃喝玩樂及環球旅遊產品滿HK$1,000，輸入「KKDBEA120」即享HK$120 折扣。
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歐洲國家盃Staycation精選推介
【25 折】港島海逸君綽酒店：入住高級海景客房連滋味零食組合及HK$800 酒店餐飲消費額
KKday 優惠：HK$1,317/晚 起（原價HK$5,290/晚）
最多2位成人入住，每晚只須HK$659/位（已包括10%服務費）
- 一入住高級海景客房一晚
- 滋味零食組合包括：薯片及米餅連飲品組合（嘉士伯、青島、可口可樂、健怡可樂及雪碧各2 罐）
- HK$800 酒店餐飲消費額
6月：星期一至四入住 HK$1,317/晚，星期五入住 HK$1,389/晚，星期六入住 HK$1,532/晚
7月：7月1日入住 HK$1,961/晚，7月2日入住HK$1,675/晚，7月5、9 – 10 日入住
HK$1,746/晚，7月6日HK$1,818/晚，7月14日入住 HK$2,032/晚
入住日期：2024 年6月14日至7月14日
地址：北角油街23 號 港島海逸君綽酒店
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【「真露」x「TERRA」燒啤組合】西貢The Pier Hotel：住宿連小食、早餐、免費泊車
KKday 優惠：HK$1,450/晚 起
最多2位成人入住，每晚只須HK$725/位（已包括10%服務費）
- 入住豪華露台房一晚，另設海景露台房及尊貴海景房住宿
- 韓國「真露」x「TERRA」燒啤組合及下酒零食（包括4 枝燒酒、6 罐啤酒、8 包零食及2 個芝士撈杯麵）
- 退房日享用早餐
- 免費私家車泊車位1 個（24小時）
入住日期：2024 年6月15 日至7月15 日
地址：香港西貢 白沙灣街9 號 The Pier Hotel
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【68 折】銅鑼灣柏寧酒店：住宿連SKYE 天台酒吧飲品兌換券 + 送變形金剛主題餐廳套餐
KKday 優惠：HK$1,751/晚起 （原價HK$2,580/晚）
最多2位成人入住，每晚只須HK$875.5/位（已包括10%服務費）
- 入住豪華客房住宿一晚，另可選2 人入住放案
- 入住日享用SKYE 天台酒吧飲品兌換券
- 送變形金剛主題餐廳得獎漢堡披薩套餐（使用期限：開票日90日內使用）
入住日期：2024 年6月9日至7月15日
地址：香港銅鑼灣告士打道310 號 柏寧酒店
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【維港與中環景緻】香港文華東方酒店：住宿連宵夜套餐及延遲退房至下午3 時
KKday 優惠：HK$3,080/晚起
最多3位成人入住，每晚只須HK$1,027/位（已包括10%服務費）
- 入住市區景觀客房一晚，另可選擇皇后像廣場景觀客房/ 海景客房住宿
- 免費享用宵夜小食套餐包括：
小吃（二選一）：雞翼/ 羊肉三角餃/ 蔬菜春卷/ 迷你漢堡配薯條
飲料（二選一）：6 瓶啤酒/ 1 瓶指定紅白酒
- 免費延遲退房至15:00
- 另可加購雙人早餐
入住日期：2024 年6 月14 日至7 月14 日
地址：香港中環干諾道中5號 香港文華東方酒店
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【76 折】皇家太平洋酒店：入住雅尚客房連足球狂熱美食組合、精選啤酒、延遲退房至下午2 時
KKday 優惠：HK$1,197/晚 起 （原價HK$1,570/晚）
2位成人入住，每晚只須HK$598.5/位
- 入住雅尚客房一晚
- 房內享用足球狂熱美食組合（2人份）連精選啤酒6罐，包括香脆爆谷、焗芝麻雞
翼、迷你葡式蛋撻、意大利辣肉腸薄餅
- 延遲退房至下午2時
入住日期：2024 年6 月14 日至7 月14 日
地址：九龍尖沙咀廣東道 33 號中港城
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【2折】香港黃金海岸酒店：入住豪華海景客房連早餐、下午茶及迷你吧
KKday 優惠：HK$1,460/晚 起 （原價HK$7,040/晚）
最多2位成人入住，每晚只須HK$730/位（已包括10%服務費）
- 入住豪華海景客房住宿一晚
- 退房日享用雙人早餐
- 入住日享用海岸扒房下午茶「香檳魚子醬下午茶」（15:00 - 17:00 供
應）；6 月 10 日至 16 日推出「父親節香檳魚子醬下午茶」；6 月15 日至16 日推出「父親節半自助下午茶」
星期日至四入住HK$1,460/晚，星期五入住HK$1,510/晚，星期六、公眾假期及前夕
入住 HK$1,870/晚
【22 折】香港黃金海岸酒店：入住豪華海景客房住宿連早餐、自助午餐及迷你吧
KKday 優惠：HK$1,570/晚 起 （原價HK$7,040/晚）
最多2位成人入住，每晚只須HK$785/位（已包括10%服務費）
- 入住豪華海景客房住宿一晚
- 退房日享用雙人早餐
- 入住日於聆渢咖啡廳戶外用餐區享用自助午餐
星期一至四入住HK$1,570/晚，星期五入住HK$1,620/晚，星期六、公眾假期及6 月
30 日入住 HK$2,170/晚，星期日入住 HK$1,750，6 月8 – 9 日入住HK$2,280/晚
入住日期：2024 年6 月7 日至6 月30 日
地址：香港 青山公路 1 號 香港黃金海岸酒店
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【79 折】香港麗晶酒店：入住麗晶大床客房
KKday 優惠：HK$2,435/晚 起（原價HK$3,094/晚）
2位成人入住，每晚只須HK$1,217.5/位（已包括10%服務費）
星期日至四入住 HK$2,435/晚，星期五至日入住 HK$2,791/晚
【87 折】香港麗晶酒店：入住維港景大床客房
KKday 優惠：HK$3,804/晚 起 （原價HK$4,373/晚）
2位成人入住，每晚只須HK$1,902/位
星期日至四入住 HK$3,800/晚，星期五至日入住 HK$4,097/晚
入住日期：2024 年6 月5 日至6 月30 日
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 香港麗晶酒店
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