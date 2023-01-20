歐洲直送到港 灣仔利東街食材專門店Les Halles

著名高級外國食材進口商Classic Fine Foods歷史悠久，在香港及亞洲地區主力供應歐洲地區出產的高級食材，向來以高端餐飲為目標的品牌正式加入食材專門店行列。品牌全新歐洲高級食品專門店「Les Halles」正式落戶灣仔利東街。撰文：Wilson Fok

在食材專門店林立的香港，Les Halles全新品牌將通過多年從歐洲搜羅時令食材的經驗，讓客人以一站式商店形式選購食材，輕易的炮製「回家吃飯」的味道。店名「Les Halles」意指法國傳統市集，既是品牌創店理念，呈現出法國當地較悠閒為主的生活哲學，讓客人在繁囂生活中找到平衡及欣賞美酒佳餚的無限樂趣。

別以為Les Halles店面跟一般食材店一樣，在店舖設計上面亦花盡心思——外牆一副具巴黎油畫風格的巨型壁畫，是少有的小店打卡點。店內裝修以傳統紅磚配搭淺色木材點綴，甚具歐洲風情；佔地1,600呎，面積不算大，但亦分為4個主要專區，分別售賣芝士與煙肉、西式新鮮肉類、乾貨及急凍食材。商店供應的一系列高級食材與產品不乏著名品牌，同時亦引入香港獨家首賣的品牌等。