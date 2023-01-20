歐洲直送到港 灣仔利東街食材專門店Les Halles

著名高級外國食材進口商Classic Fine Foods歷史悠久，在香港及亞洲地區主力供應歐洲地區出產的高級食材，向來以高端餐飲為目標的品牌正式加入食材專門店行列。品牌全新歐洲高級食品專門店「Les Halles」正式落戶灣仔利東街。撰文：Wilson Fok
在食材專門店林立的香港，Les Halles全新品牌將通過多年從歐洲搜羅時令食材的經驗，讓客人以一站式商店形式選購食材，輕易的炮製「回家吃飯」的味道。店名「Les Halles」意指法國傳統市集，既是品牌創店理念，呈現出法國當地較悠閒為主的生活哲學，讓客人在繁囂生活中找到平衡及欣賞美酒佳餚的無限樂趣。
別以為Les Halles店面跟一般食材店一樣，在店舖設計上面亦花盡心思——外牆一副具巴黎油畫風格的巨型壁畫，是少有的小店打卡點。店內裝修以傳統紅磚配搭淺色木材點綴，甚具歐洲風情；佔地1,600呎，面積不算大，但亦分為4個主要專區，分別售賣芝士與煙肉、西式新鮮肉類、乾貨及急凍食材。商店供應的一系列高級食材與產品不乏著名品牌，同時亦引入香港獨家首賣的品牌等。
Les Halles專賣歐洲菜系不可或缺的芝士與風乾醃肉
芝士與風乾醃肉是歐洲菜系不可或缺的食材，Les Halles種類不少，高級餐廳常見的法國手製Bordier牛油款式亦是商店在香港獨家的零售產品之一。來自法國諾曼第(Normandy)與布列塔尼(Brittany)地區出產的牛奶經過繁複的手打過程、製作出來的牛油，除了無鹽/輕鹽牛油款式以外，還有espelette紅椒、柚子、日本海苔及煙熏牛油款式。食材店超過30個品牌的芝士一一展示在凍櫃內，瑞士的Gruyere、法國熟成Comte與荷蘭Cheeseland品牌的黑松露芝士等都是店家極受歡迎的款式。醃肉方面，除了常見的意大利巴馬火腿外，品牌還引入在1915 年成立、在西班牙海拔1,200米高原自由放養黑毛豬醃製而成的La Prudencia黑毛豬腿。經過 48個月熟成的火腿油分豐腴而富橡果香。
Les Halles重點推介西式肉類
除了芝士與火腿以外，西式肉類亦是Les Halles的重點推介。嚴選高達20款無激素的肉扒及肉製品如漢堡扒、威靈頓牛柳等源源供應。品牌更設有乾式熟成牛肉冷凍櫃，讓來自澳洲與日本不同部分的經過熟成至少21天。肉食專員還會為客人預留或訂製節日與宴客專用分量的肉食等，服務貼心。
店家冷凍食品多以優質肉食、海鮮與及可翻熱享用的食品為主：Hispamare刺身級急凍西班牙大紅蝦、法國天然無激素走地雞柳、與及乳製品及海產都一應俱全。除了在家炮製美食以外，Les Halles亦齊集法國著名品牌Rougie旗下的鴨肝、鵝肝製品，由肝醬到富鹹香的鴨肉抹醬都有。Maldon海鹽花、意大利著名Monari Federzoni陳醋與及世界知名朱古力品牌 Weiss與Cluizel都有售。
Les Halles致力走出傳統高級食材店的框架，以多年搜羅國際優質品牌的經驗打造一站式選購美食的體驗。
Les Halles
灣仔皇后大道東 200 號利東街 G18-20 號舖
營業時間: 10:00~21:00
Facebook: Les Halles Hong Kong
Instagram: @leshalles.hk