歐洲聖誕小鎮登臨東港城 與「中年好聲音」歌手共迎聖誕

▲將軍澳東港城將舉行共6場Christmas Music All Around音樂表演。

迎接冬日聖誕佳節，東港城迫不及待換上聖誕新裝，化身成為歐洲聖誕小鎮。為了慶祝聖誕，由即日起至2024年1月1日，東港城特設「一田．聖誕美食市集」及「IKEA聖誕小鎮」兩大聖誕市集，猶如置身歐洲市集之中。同期亦會舉行六場，期限Christmas Music All Around音樂表演，讓大家觀賞音樂表演，盡情享受節日購物體驗，歡渡佳節！

「Christmas Music All Around」現場歌手Busking迎聖誕 每年聖誕節都必聽「聖誕流行歌曲」，才能感受滿滿的聖誕氣氛。由12月23至26及30至31日一連六晚，東港城邀請了香港業餘管弦樂團以小提琴、大提琴、鋼琴及色士風，管弦樂器演奏多首名曲。與此同時，還聚集本地音樂選秀節目「中年好聲音」一眾靚聲王現場演唱，包括伍定彥、丁文浚、曹敏寶、馮志豪、鄧顥懷、呂卓欣、詹偉業、郁禮賢、楊詠珊、許兆銘及魏嘉信等，以美妙的音樂將歡樂的氣氛推至最高，與大家共同迎接聖誕佳節來臨。