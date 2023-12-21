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生活
2023-12-21 05:00:00
日報

歐洲聖誕小鎮登臨東港城 與「中年好聲音」歌手共迎聖誕

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東港城 Christmas Music All Around

▲將軍澳東港城將舉行共6場Christmas Music All Around音樂表演。

迎接冬日聖誕佳節，東港城迫不及待換上聖誕新裝，化身成為歐洲聖誕小鎮。為了慶祝聖誕，由即日起至2024年1月1日，東港城特設「一田．聖誕美食市集」及「IKEA聖誕小鎮」兩大聖誕市集，猶如置身歐洲市集之中。同期亦會舉行六場，期限Christmas Music All Around音樂表演，讓大家觀賞音樂表演，盡情享受節日購物體驗，歡渡佳節！

東港城 《中年好聲音》支嚳儀

▲《中年好聲音》支嚳儀於12月31日到東港城獻唱。

「Christmas Music All Around」現場歌手Busking迎聖誕

每年聖誕節都必聽「聖誕流行歌曲」，才能感受滿滿的聖誕氣氛。由12月23至26及30至31日一連六晚，東港城邀請了香港業餘管弦樂團以小提琴、大提琴、鋼琴及色士風，管弦樂器演奏多首名曲。與此同時，還聚集本地音樂選秀節目「中年好聲音」一眾靚聲王現場演唱，包括伍定彥、丁文浚、曹敏寶、馮志豪、鄧顥懷、呂卓欣、詹偉業、郁禮賢、楊詠珊、許兆銘及魏嘉信等，以美妙的音樂將歡樂的氣氛推至最高，與大家共同迎接聖誕佳節來臨。

東港城 冬日最高消費賞

▲東港城「冬日最高消費賞」可贏取最高HK$25,000電子商場贈券。

兩大聖誕獨家消費禮遇
換領IKEA限定禮品及高達HK$25,000電子贈券

聖誕佳節當然是購物的好時節，東港城推出兩大聖誕消費禮遇。由即日起至1月1日，於東港城消費即可參加「冬日最高消費賞」，累積最高消費金額的The Point會員有機會獲得HK$25,000東港城零售電子贈券。除此之外，東港城與IKEA推出IKEA限量版手機背帶換領，The Point會員憑指定積分，連同於東港城IKEA、指定食肆或超市即日電子消費滿HK$600，即可換領IKEA限量版手機背帶乙條。

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