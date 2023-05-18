歐美KOL力廌Weekend Max Mara Pasticcino Bag 融入法國百年工藝

意大利品牌Weekend Max Mara，其標誌性單品Pasticcino Bag甜點包，正展開一場環遊世界之旅，今夏選址法國，並結合當地百年手工藝廠製作，推出Pasticcino Hommage à la France甜點包系列，頌揚法國的匠心精神與獨特工藝。

在意大利文中，Pasticcino意指小糕點，Weekend Max Mara 2022年推出首款Pasticcino甜點包之威尼斯特別款，以致敬和弘揚威尼斯燦爛的紡織品歷史及玻璃製造傳統。今年相繼推出全新Pasticcino Hommage à la France 甜點包，以此傾情禮讚法國在蕾絲與精美陶瓷工藝的悠久傳承。 歐美時尚KOL力薦 品牌上周於法國凡爾賽宮園區的Le Grand Contrôle酒店舉行發布會，美國女演員兼歌手Lucy Hale、法國名模Tina Kunakey、意大利知名KOLVeronica Ferraro、西班牙知名KOL Alexandra Pereira、韓國雙胞胎KOL Q2HAN、美國造型師 Sai de Silva等，盛裝出席力撐甜點包。

設計加入法國百年功藝 Pasticcino Hommage à la France甜點包系列，備有檸檬黃、百香果橙、玫瑰粉、薰衣草紫和甘草黑等5種顏色，手袋袋身綴上精緻喱士，由百年高端喱士品牌Master Dentellier提供，獨特工藝與精湛手工編織技巧，更顯喱士的珍貴，袋頂的雙球包扣，用上彩釉陶瓷，出來百年藝術陶瓷廠隆維琺瑯工坊(Manufacture des Emaux de Longwy)，由巧手工匠用鑄模手工製作，以特殊高光清漆，來呈現迷人冰裂紋效果，精美定製色澤巧妙呼應喱士包身。而其中一顆圓珠飾有Weekend Max Mara標誌性蝴蝶浮雕圖案。

西班牙時尚KOL Alexandra Pereira，亦是Pasticcino甜點包的fans。