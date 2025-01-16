歡聚舉杯迎蛇年 捷成洋酒精選佳釀慶賀團圓時光 Wakefield、Mouton Cadet及 Robert Mondavi Winery

2025年農曆新年，捷成洋酒精心挑選了三款出色佳釀，讓親朋好友共聚天倫，細味最佳時刻。來自南澳的Wakefield Wines致力於葡萄酒的工藝製作，旨在創造出經典佳釀流芳百世。Mouton Cadet由著名的菲利普·羅斯柴爾德男爵 (Baron Philippe de Rothschild) 在波爾多創立，擁有 170 年的釀酒歷史。Robert Mondavi Winery被譽為“加州葡萄酒教父”，擁有50多年的卓越品質，並連續五次榮獲“北美最佳葡萄園”稱號。這些美酒來自三個世界頂級產酒地區：Wakefield Estate Shiraz 來自風光如畫的南澳洲葡萄園、Mouton Cadet Cuvée Héritage 2020來自法國波爾多（Côtes de Bordeaux）的石灰岩與礫石黏土名園、Robert Mondavi Napa Valley Pinot Noir 2021來自加州舉世聞名的納帕谷（Napa Valley），每款美酒都是與摯愛家人歡度佳節的最佳選擇。

捷成洋酒精心挑選三款佳釀 Wakefield Estate Shiraz 將南澳經典佳釀再度昇華，完美迎合現今消費者口味演化，展現與時俱進的釀酒工藝。不論是獨酌細品，還是佐餐搭配，都能帶來餘韻悠長的非凡享受。由家族經營的 Wakefield 葡萄酒莊為澳洲首席酒莊家族聯盟（AFFW）成員，擁有逾 50 年的釀酒歷史，其佳釀屢獲國際殊榮。來自克萊爾谷（Clare Valley）的這款 Shiraz 被譽為近 20 年最出色的年份之一，酒體中等至偏厚，口感平衡，單寧柔順且質感細膩，帶有熟李子、櫻桃及紅加侖的豐富果味。經過 12 個月美國橡木桶熟成，更增添了摩卡咖啡與香草橡木的隱約餘韻，耐人尋味。

搭配建議：適合搭配風味濃郁的暖心美饌，如北京烤鴨、紅肉（如牛肉或肋排）以及香腸。 Mouton Cadet Cuvée Héritage 2020 完美詮釋了波爾多的獨特風土，並承載自 1853 年傳承至今的傳奇釀酒技藝。這款經典佳釀由波爾多的菲利普羅斯柴爾德男爵（Baron Philippe de Rothschild）家族於 1930 年創立，以醇厚圓潤的口感為開端，交織濃郁的紅黑果香與細緻的香草氣息，散發獨一無二的迷人魅力。其中 2020 年的 Mouton Cadet Cuvée Héritage 以梅洛（Merlot）帶來的細膩果香為主調，輔以赤霞珠（Cabernet Sauvignon）的新鮮香料氣息及柔滑奶油般的單寧，層次分明而優雅。

搭配建議：推薦搭配粵菜、上等牛扒、羊肩肉或鴨肉，盡享其深邃的風味。 Robert Mondavi Napa Valley Pinot Noir 2021 來自加州納帕谷的 Robert Mondavi Napa Valley Pinot Noir 2021，充分展現了釀酒師致力於將納帕谷葡萄酒推向國際頂尖水平的宏大願景。Robert Mondavi 在過去 50 年間一直是加州葡萄酒業的先鋒，其釀酒廠現已躋身全球頂級行列，其中聞名於世的 To Kalon 葡萄園更連續五年榮膺北美排名第一的葡萄園。2021 年的黑皮諾（Pinot Noir）口感豐富，濃郁而鮮明，帶有李子與泥土的芳香，並散發黑櫻桃與酸櫻桃的香氣，隱約綴以紫羅蘭、乾葉及烘焙橡木的氣息。