止汗劑同香體劑原理大不同：止汗劑成分致癌？注意的敏感成分

香港氣候又濕又熱，不少朋友會在夏日使用止汗或香體產品，確保自己不會散發汗臭異味。大家都經常混淆止汗或香體產品，但其實兩者的使用原理大有不同，選對產品對皮膚和身體也更健康。這次我們一同來看看要注意的成分及使用須知吧！

止汗劑同香體劑有什麼分別？先從臭汗的成因說起

我們慣常稱汗液為「臭汗」，但汗一般是無氣味或只有輕微的氣味，可是汗液被皮膚表面的細菌分解後，就會產生異味。止汗劑的原理是透過鋁鹽或鋯鹽暫時堵塞汗腺，以抑制汗液來避免產生異味。香體劑則是以殺菌或抗菌，減少細菌滋生來避免體味，市面上也有不少同時具有止汗及香體功效的產品。