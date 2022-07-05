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2022-07-05 18:00:00

止汗劑同香體劑原理大不同：止汗劑成分致癌？注意的敏感成分

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止汗劑同香體劑原理大不同：止汗劑成分致癌？注意的敏感成分

止汗劑同香體劑原理大不同：止汗劑成分致癌？注意的敏感成分

香港氣候又濕又熱，不少朋友會在夏日使用止汗或香體產品，確保自己不會散發汗臭異味。大家都經常混淆止汗或香體產品，但其實兩者的使用原理大有不同，選對產品對皮膚和身體也更健康。這次我們一同來看看要注意的成分及使用須知吧！

止汗劑同香體劑有什麼分別？先從臭汗的成因說起

我們慣常稱汗液為「臭汗」，但汗一般是無氣味或只有輕微的氣味，可是汗液被皮膚表面的細菌分解後，就會產生異味。止汗劑的原理是透過鋁鹽或鋯鹽暫時堵塞汗腺，以抑制汗液來避免產生異味。香體劑則是以殺菌或抗菌，減少細菌滋生來避免體味，市面上也有不少同時具有止汗及香體功效的產品。

汗液被皮膚表面的細菌分解後，就會產生異味。(Credit: Andrea Piacquadio from pexels)

汗液被皮膚表面的細菌分解後，就會產生異味。(Credit: Andrea Piacquadio from pexels)

止汗劑成分致癌？要注意敏感成分

過往曾有研究顯示，含鋁化合物的止汗劑可能與乳癌、阿茲海默症或柏金遜症有關。不過，美國FDA及歐洲消費者安全科學委員會均指出，現時未有足夠證據證明，使用止汗劑與以上病症有直接關係。

但若鋁鹽或鋯鹽成分含量較高，的確有機會導致阻塞毛孔問題，而且吸入鋯化合物有機會損害肺部，所以美國FDA現已禁止鋯化合物用於噴霧裝止汗產品過。另外，一些香體產品含酒精和香料成分，有濕疹和皮膚敏感的朋友要小心使用。

本地品牌21Grams採用天然茶樹抗菌成分。

本地品牌21Grams採用天然茶樹抗菌成分。

使用位置及時間均要注意

雖然我們全身的皮膚也會排汗，但不應在脆弱易敏感的部位使用止汗或香體產品，例如面部和生殖位置，應該只用於腋下。如果出現敏感，應立即停用。另外要有效發揮止汗劑的功效，必須在出汗前使用，並需要時間讓成分生效，所以在洗澡後或睡前使用最適合。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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