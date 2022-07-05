止汗劑同香體劑原理大不同：止汗劑成分致癌？注意的敏感成分

香港氣候又濕又熱，不少朋友會在夏日使用止汗或香體產品，確保自己不會散發汗臭異味。大家都經常混淆止汗或香體產品，但其實兩者的使用原理大有不同，選對產品對皮膚和身體也更健康。這次我們一同來看看要注意的成分及使用須知吧！
止汗劑同香體劑有什麼分別？先從臭汗的成因說起
我們慣常稱汗液為「臭汗」，但汗一般是無氣味或只有輕微的氣味，可是汗液被皮膚表面的細菌分解後，就會產生異味。止汗劑的原理是透過鋁鹽或鋯鹽暫時堵塞汗腺，以抑制汗液來避免產生異味。香體劑則是以殺菌或抗菌，減少細菌滋生來避免體味，市面上也有不少同時具有止汗及香體功效的產品。
止汗劑成分致癌？要注意敏感成分
過往曾有研究顯示，含鋁化合物的止汗劑可能與乳癌、阿茲海默症或柏金遜症有關。不過，美國FDA及歐洲消費者安全科學委員會均指出，現時未有足夠證據證明，使用止汗劑與以上病症有直接關係。
但若鋁鹽或鋯鹽成分含量較高，的確有機會導致阻塞毛孔問題，而且吸入鋯化合物有機會損害肺部，所以美國FDA現已禁止鋯化合物用於噴霧裝止汗產品過。另外，一些香體產品含酒精和香料成分，有濕疹和皮膚敏感的朋友要小心使用。
使用位置及時間均要注意
雖然我們全身的皮膚也會排汗，但不應在脆弱易敏感的部位使用止汗或香體產品，例如面部和生殖位置，應該只用於腋下。如果出現敏感，應立即停用。另外要有效發揮止汗劑的功效，必須在出汗前使用，並需要時間讓成分生效，所以在洗澡後或睡前使用最適合。