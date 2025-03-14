此生必遊聖地 尋找隱世秘境「九色甘南」感受奇山奇水

春天蘭州氣候怡人，一般輕裝都可以出行。新華旅遊推出「隱世秘境『九色甘南』8天純玩團」，飛抵蘭州深入多個縣市，走訪多個高海拔國家級隱世秘景，包括藏傳佛教聖地拉蔔楞寺、米拉日巴佛閣、郎木寺等，更秘遊紮尕那與官鵝溝風景區，感受接近原始的秀麗景致。不得不提熱爾大壩草原，在春末夏初時湖畔五彩繽紛，開滿絢麗花朵，猶如「花湖」一般，令人大讚驚奇。

訪遍多個藏區佛教聖地

新華旅遊呈獻的「隱世秘境『九色甘南』8天純玩團」，長線旅程遠赴甘肅，遊歷多個高海拔秘景。當中特別安排遊覽藏傳佛教聖地，如位於夏河縣的拉蔔楞寺，是藏傳佛教格魯派的六大寺之一，寺院規模宏大地位崇高，是甘南地區寺院的代表，也是遊客來到甘南的必去之地；坐落州府合作市郊的米拉日巴佛閣，是全藏區僅有的一座供奉藏傳佛教各派祖師的九層碉樓式建築，其建築造型獨特，融藏族堡式建築與佛閣特色為一體，外觀雄渾壯觀。特別的更有所處四川、甘肅交界的郎木寺，自古就是川、甘、青各族民眾朝拜黑虎女神的聖地。藏傳佛教興起後，但仍被命名為「虎穴仙女寺」，而傳說中的老祖母郎木，其原來居住的洞穴，那是聖地中的聖地。