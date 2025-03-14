此生必遊聖地 尋找隱世秘境「九色甘南」感受奇山奇水

春天蘭州氣候怡人，一般輕裝都可以出行。新華旅遊推出「隱世秘境『九色甘南』8天純玩團」，飛抵蘭州深入多個縣市，走訪多個高海拔國家級隱世秘景，包括藏傳佛教聖地拉蔔楞寺、米拉日巴佛閣、郎木寺等，更秘遊紮尕那與官鵝溝風景區，感受接近原始的秀麗景致。不得不提熱爾大壩草原，在春末夏初時湖畔五彩繽紛，開滿絢麗花朵，猶如「花湖」一般，令人大讚驚奇。
訪遍多個藏區佛教聖地
新華旅遊呈獻的「隱世秘境『九色甘南』8天純玩團」，長線旅程遠赴甘肅，遊歷多個高海拔秘景。當中特別安排遊覽藏傳佛教聖地，如位於夏河縣的拉蔔楞寺，是藏傳佛教格魯派的六大寺之一，寺院規模宏大地位崇高，是甘南地區寺院的代表，也是遊客來到甘南的必去之地；坐落州府合作市郊的米拉日巴佛閣，是全藏區僅有的一座供奉藏傳佛教各派祖師的九層碉樓式建築，其建築造型獨特，融藏族堡式建築與佛閣特色為一體，外觀雄渾壯觀。特別的更有所處四川、甘肅交界的郎木寺，自古就是川、甘、青各族民眾朝拜黑虎女神的聖地。藏傳佛教興起後，但仍被命名為「虎穴仙女寺」，而傳說中的老祖母郎木，其原來居住的洞穴，那是聖地中的聖地。
一生必去 紮尕那與官鵝溝風景區
旅行團更會到《國家地理雜誌》評為此生必去，海拔約3,300米的紮尕那風景區遊覽，那是位於甘南藏族自治州迭部縣，是一圈俏麗的崖壁包裹中的一個藏族小村寨，風景秀麗奇幻，是整個甘南藏區風光尤為優美的地方之一。村中古老的木製藏居沿山而建，當地人安靜淳樸的勞作在山坡河水之間，構成美妙的田園風光。旅行團還會到位於甘肅隴南宕昌縣、被譽為「小九寨」的官鵝溝風景區，是一條長約30多公里的峽谷，兩側山勢坡度很大，山崖上有很多瀑布飛流而下，秀麗且壯觀。
行程最後更會到水墨丹霞風景區，主要以紅山灣地貌為主，兼有丹霞崖壁、孤峯、幽谷、一線天、風動石等奇特景觀，有專家更稱為絲綢之路上的「黃金旅遊資源寶庫」！
團號：LSZD08SS
團費：6,299港元起
出發日期：3月26日起 逢周一、三、五
查詢：2722 2888 新華旅遊
網址：新華旅遊