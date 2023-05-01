母親節好去處│又一城聯乘人氣烘培Dear Harley Bakery 打造母親節限定「幻覺蛋糕」藝術展覽

有想過您的日常用品可以化成蛋糕嗎？如果把它們放在您面前，您能夠一眼分辨真偽？今個母親節，又一城首次聯同Dear Harley Bakery創辦人兼幻覺蛋糕藝術大師Alison Chan於5月份為媽媽們呈獻 「MOMMY Loves Cake Gallery by Dear Harley Bakery」，一系列真假難分的「幻覺蛋糕」將呈現大家眼前，考考您們的眼力，看看能否分辨真實日常用品與「幻覺蛋糕」？來又一城接受挑戰吧！
又一城聯乘人氣烘培Dear Harley Bakery攜手打造「蛋糕藝術」展覽
於2023年5月6至14日期間，又一城於UG層舉辦疑幻似真的「MOMMY Loves Cake Gallery by Dear Harley Bakery」展覽。Dear Harley Bakery因其玩味十足的「幻覺蛋糕」，以100％ 神還原實物而引起廣泛媒體關注，在社交媒體上擁有超高人氣。為慶祝母親節，
又一城與Dear Harley Bakery以媽媽的私人化妝間為主題，將她們日常使用的至愛「寶物」包括手袋、首飾及化妝品等製作成「幻覺蛋糕」，並混合真實物品，尤如藝術品般呈現於大家眼前，絕對是母親節的打卡好去處！
Alison親身拍攝活動宣傳短片 上演趣味視覺大比拼
為宣傳是次活動，又一城更邀請Alison親身拍攝活動宣傳短片，她帶同親手製作的一系列「幻覺蛋糕」並遊走又一城，穿梭於美妝品牌Guerlain、科技產品配件品牌CASETiFY STUDiO和 Festival Grand Cinema，與真實物品Battle一番！片中Alison拿著唇膏、手機殼和爆谷真假難分，為大家帶來不一樣的蛋糕體驗和趣味！
準媽媽Alison對是次與又一城合作表示興奮：「今年的母親節別具意義，感覺與腹中的寶貝一起籌備這個活動。希望大家能透過我親自製造的幻覺蛋糕，可以給偉大的母親們過一個充滿驚喜及與別不同的母親節，打卡之餘，勿忘留意蛋糕製造的細節及心思呢！」
My FESTIVAL會員限定 「尋找蛋糕小遊戲」
又一城更誠邀My FESTIVAL會員親臨參與尋找蛋糕小遊戲，會員可憑有效My FESTIVAL電子會員號碼到UG層顧客服務處獲取「尋找蛋糕小遊戲」遊戲卡*，並在展覽中選出所有正確的「幻覺蛋糕」，即可獲贈Dear Harley Bakery八五折優惠券*乙張。此外，會員於母親節當日(2023年5月14日)成功在展覽猜中全部以「幻覺蛋糕」製作之物件，即可額外換領精美心形曲奇乙件！歡迎大家欣賞展覽及完成遊戲後，憑優惠券到Dear Harley Bakery (L1- KIOSK K1號舖) 選購蛋糕和媽媽一同慶祝母親節！
*數量有限，派完即止。每位會員每日最多可領取遊戲卡乙張及獲獎乙次。已完成之遊戲卡正本作核實用途以換領優惠券。遊戲卡及優惠券受其他條款及細則限制。
又一城「MOMMY Loves Cake Gallery by Dear Harley Bakery」
日期：2023年5月6日至14日
時間：上午11時至晚上8時
地點：九龍塘達之路80號又一城UG層 (顧客服務處旁)
查詢電話：2844 2222 / 5500 2342 (每日上午11時至晚上11時)