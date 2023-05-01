母親節好去處│又一城聯乘人氣烘培Dear Harley Bakery 打造母親節限定「幻覺蛋糕」藝術展覽

為宣傳是次活動，又一城更邀請Alison親身拍攝活動宣傳短片。

有想過您的日常用品可以化成蛋糕嗎？如果把它們放在您面前，您能夠一眼分辨真偽？今個母親節，又一城首次聯同Dear Harley Bakery創辦人兼幻覺蛋糕藝術大師Alison Chan於5月份為媽媽們呈獻 「MOMMY Loves Cake Gallery by Dear Harley Bakery」，一系列真假難分的「幻覺蛋糕」將呈現大家眼前，考考您們的眼力，看看能否分辨真實日常用品與「幻覺蛋糕」？來又一城接受挑戰吧！

又一城聯乘人氣烘培 Dear Harley Bakery 攜手 打造 「蛋糕藝術」展覽

於2023年5月6至14日期間，又一城於UG層舉辦疑幻似真的「MOMMY Loves Cake Gallery by Dear Harley Bakery」展覽。Dear Harley Bakery因其玩味十足的「幻覺蛋糕」，以100％ 神還原實物而引起廣泛媒體關注，在社交媒體上擁有超高人氣。為慶祝母親節，

又一城與Dear Harley Bakery以媽媽的私人化妝間為主題，將她們日常使用的至愛「寶物」包括手袋、首飾及化妝品等製作成「幻覺蛋糕」，並混合真實物品，尤如藝術品般呈現於大家眼前，絕對是母親節的打卡好去處！