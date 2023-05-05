母親節好去處｜Earthero可持續限定店+環保工作坊 保鮮花工作坊9折優惠

Earthero Studio（“Earthero”）由即日起至6月22日，在Nan Fung Place舉辦可持續服飾藝術展「Now or Never」，展出由Earthero團隊所設計的藝術作品外，更首次聯乘本地藝術家2times，推出一系列以黑色幽默手法探討環保議題的可持續服飾。

Earthero Studio「Now or Never」限定店

在為期兩個月的限定店中，團隊邀請了不同的可持續品牌舉辦期間限定商店，每兩週輪流更換，包括將珠寶重新設計的Maazi Jewellery(28/4-13/5)、手工法式甜點店Ms Cakerina (14/5-27/5)及出售多元化家居產品的Co-ninety(28/5-11/6)。Earthero Studio同時舉行多場環保工作坊，包括保鮮花、刺繡環保袋、手工皂環保工作坊，透過有別傳統的藝術體驗及購物形式，讓大眾反思舒適生活與環保的取捨。

「互動配對牆」視覺藝術x記憶的可持續挑戰 Earthero特別聯乘本地藝術家2times，設置「互動配對牆」藝術裝置。裝置由 Decor Refined利用可完全回收的材料製造，不涉及泡沫塑料。參觀者需要在限定時間內，通過翻轉裝並記住位置找出匹配的圖案。如果成功在限時內找到匹配的圖案，就可以獲得由可持續商店提供的小獎品。

環保工作坊｜Earthero Studio x Vase bu Su 保鮮花工作坊 日期：6/5及7/5 時間：2:00 – 3:30pm 費用：每人$980 報名連結：https://forms.gle/izsxvP12wSBVgUyv9 (母親節優惠：攜同母親參與可獲9折優惠）

環保工作坊 ｜Earthero Studio 刺繡及升級改造環保袋工作坊 日期：20、21、27/5日、3/6（共4場） 時間：2:00 – 3:30pm 費用：每人$450 報名連結：https://forms.gle/ycsi41B4xbB8JgeZ6

環保工作坊 ｜Soap Yummy 天然環保手工皂工作坊 日期：17、18、24、25/6（共4場） 時間：2:00 – 3:00pm 費用：每人$450，二人同行優惠港幣810元 報名連結：https://forms.gle/fc7WzLfcyZbKpnuV8