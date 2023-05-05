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2023-05-05 12:00:00

母親節好去處｜Earthero可持續限定店+環保工作坊 保鮮花工作坊9折優惠

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母親節好去處｜Earthero可持續限定店+環保工作坊 保鮮花工作坊9折優惠

母親節好去處｜Earthero可持續限定店+環保工作坊 保鮮花工作坊9折優惠

Earthero Studio（“Earthero”）由即日起至622日，在Nan Fung Place舉辦可持續服飾藝術展「Now or Never」，展出由Earthero團隊所設計的藝術作品外，更首次聯乘本地藝術家2times，推出一系列以黑色幽默手法探討環保議題的可持續服飾。

Earthero Studio「Now or Never」限定店

Earthero Studio「Now or Never」限定店

在為期兩個月的限定店中，團隊邀請了不同的可持續品牌舉辦期間限定商店，每兩週輪流更換，包括將珠寶重新設計的Maazi Jewellery(28/4-13/5)、手工法式甜點店Ms Cakerina (14/5-27/5)及出售多元化家居產品的Co-ninety(28/5-11/6)Earthero Studio同時舉行多場環保工作坊，包括保鮮花、刺繡環保袋、手工皂環保工作坊，透過有別傳統的藝術體驗及購物形式，讓大眾反思舒適生活與環保的取捨。

Co-ninety Co-ninety Co-ninety Maazi Jewellery Maazi Jewellery Ms Cakerina Ms Cakerina

「互動配對牆」視覺藝術x記憶的可持續挑戰

Earthero特別聯乘本地藝術家2times，設置「互動配對牆」藝術裝置。裝置由 Decor Refined利用可完全回收的材料製造，不涉及泡沫塑料。參觀者需要在限定時間內，通過翻轉裝並記住位置找出匹配的圖案。如果成功在限時內找到匹配的圖案，就可以獲得由可持續商店提供的小獎品。

Earthero Studio「Now or Never」限定店 Earthero Studio「Now or Never」限定店

環保工作坊｜Earthero Studio x Vase bu Su 保鮮花工作坊

日期：6/57/5

時間：2:00 3:30pm

費用：每人$980

報名連結：https://forms.gle/izsxvP12wSBVgUyv9

 (母親節優惠：攜同母親參與可獲9折優惠）

Earthero Studio x Vase bu Su 保鮮花工作坊 Earthero Studio x Vase bu Su 保鮮花工作坊 Earthero Studio x Vase bu Su 保鮮花工作坊

環保工作坊｜Earthero Studio刺繡及升級改造環保袋工作坊

日期：202127/5日、3/6（共4場）

時間：2:00 3:30pm

費用：每人$450

報名連結：https://forms.gle/ycsi41B4xbB8JgeZ6

Earthero Studio刺繡及升級改造環保袋工作坊 Earthero Studio刺繡及升級改造環保袋工作坊 Earthero Studio刺繡及升級改造環保袋工作坊

環保工作坊｜Soap Yummy 天然環保手工皂工作坊

日期：17182425/6（共4場）

時間：2:00 3:00pm

費用：每人$450，二人同行優惠港幣810

報名連結：https://forms.gle/fc7WzLfcyZbKpnuV8

Soap Yummy ​​​​​​​天然環保手工皂工作坊 Soap Yummy ​​​​​​​天然環保手工皂工作坊 Soap Yummy ​​​​​​​天然環保手工皂工作坊

Earthero StudioNow or Never」展覽

日期：即日-22/6/2023

時間：11:00am 6:00pm

地點：中環德輔道中173Nan Fung Place L1-3-4

免費對公眾開放

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