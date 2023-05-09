母親節好去處｜PopWalk母親節去玩攻略 愛與花の物語市集/75折日系單車遊/海旁餐廳推介

為迎接母親節，將軍澳Ocean PopWalk精心準備一連串驚喜，在特別日子為媽媽安排行程。由5月12日至14日一連3日，砂丘企劃將於海天晉滙舉辦「愛與花の物語母親節市集」，近20多個本地特色品牌及工作坊將進駐市集，讓大家挑選心儀合適禮物或親手製作獨一無二的飾品。商場更為媽媽準備食嘆買攻略，消費滿指定金額更可享高達$300禮品、禮券回贈。

母親節好去處｜「愛與花の物語市集」 「愛與花の物語母親節市集」搜羅20多個本地品牌及工作坊，包括以創意歐式庭園風格花藝創作為主打的HB Florist x HaBit Boutique，屆時將設有鮮花花盒、鮮花花球、花束、更有備受大人和小朋友熱捧的「波板糖小花束」，是打卡必備的美品。而對美感有要求及精心於藝術創作，可自由選購光雕藝術手工藝品店Make Your Own Shine的日式光雕成品，利用人手雕刻的花紋及不同色彩的光影組合，造成不同的美麗透光片，系列包括可愛動物、花卉和大自然環境等等，絕對是有心思的送禮必選。市集亦設有寵物友善專區，主人們不要錯過主打風乾零食的寵物零食品牌Woof Now，採用外國入口肉類，配搭各種天然健康的食材，製作出美味又健康的小食。堅持無添加、無防腐劑，適合不同年齡、品種及需要的寵物。

母親節好去處｜日系單車暢遊將軍澳跨灣大橋 $150 包租車及攝影服務 日系單車tokyobike將會於母親節期間推出特備活動《將軍澳單車遊：橋上的車兒》，5月13日的夜場一開始招募已全數爆滿，如想帶媽媽感受跨灣大橋的美麗風景，推薦參加5月14日的日場，由專業單車導師帶領，暢遊將軍澳跨灣大橋及其他區內隱世景點，團費只需$150便已包括租用單車及攝影服務，每位媽媽更有75折優惠，既可踩單車暢遊海景，更可拍下美美合照。如果想帶媽媽遊覽您親自設計的路綫，5月13日及14日租車都有75折優惠，最適合暢遊市集及大歎美食之前出發。

母親節好去處｜品嘗居酒屋日式串燒 打桌球互動時光 PopWalk有多間餐飲商戶可供選擇，集合日、韓、泰、歐美等多個地方的環球美食。星級推薦Katachi居酒屋日式串燒，除了品嚐美食，居酒屋更設有一張大桌球枱，讓親朋好友可在用餐前後暢打桌球，享受親密無間的親子互動。除了日式居酒屋，亦可選擇裝潢充滿德國歐陸風情的Das Bíer，主打各款德國經典菜式。不要錯過帶有獨特香草同果香味的德國麥啤，伴隨著浪漫的將軍澳跨灣大橋美景。

母親節好去處｜為媽媽打造靚靚美容療程 深層按摩鬆鬆全身筋骨 兒女們可帶媽媽至商場新開的玄Silence Massage好好放鬆全身筋肌，按摩療程包括天然香薰油舒緩按摩、深層穴位按摩、淋巴排毒療程、傳統泰式按摩、熱石按摩、草藥球按摩等多種選擇，讓她能瞬間脫離煩囂。 PopWalk各美容中心設有不同的美容療程，包括活肌美兒的「鼻翼毛孔收細療程」、VIP Beauty的「眼部美容療程」，以及SKINMAX的「韓國變頻經絡小顏術」。

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