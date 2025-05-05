母親節專訪︱「長跑天后」姚潔貞：做運動員及做媽媽一樣要靈活變通 自爆最怕幫大女溫書

年初舉辦的渣打馬拉松是香港「長跑天后」姚潔貞產後復出首場賽事，她以破大會紀錄的1小時15分09秒完成，驕人成績背後全賴家人支持，兩個分別是7歲及2歲的女兒更加是她的支柱。姚潔貞表示，過往運動員的經歷令她育兒時懂得靈活變通，「呢樣唔得就要轉方向」，用不同方法面對各種處境。

自爆要「外判」睇功課及溫書責任 姚潔貞於2014年與男朋友陳家豪共結連理，婚後誕下長女陳瑤及次女陳穎。瑤瑤今年入讀德望小學，成為媽媽的小師妹；穎穎則踏入Trouble Two，開始懂得用簡單字詞表達自己。原以為「長跑天后」經歷不同挑戰，已看淡不同難「題」，想不到她對大女的功課題目卻束手無策。 「大女升上小學後，就有很多『搞作』。原本我以為小一程度不會太深，但發現小一數學已經很難。加上學校考試亦不容易，變相自己也要催谷小朋友。所以現在我見人就問有沒有補習老師推薦，將檢查功課及溫書的責任『外判』他人，避免親子爭執，減低影響家庭關係。」

「做運動員及做媽媽一樣要靈活變通」 現時瑤瑤的常識科及普通話科成績較其他科優勝，潔貞坦言不會催谷女兒考試高分，但基本要求合格。 「有時候見到某些媽媽因觀念不同，與家人發生爭執，不停鑽牛角尖。自己當運動員多年，當然會期望能一路向上，但許多時候要靈活變通。這個方法不行，就要改變方向，但並不是每個媽媽都懂得這樣思考。」 不少香港家長會為子女選擇Playgroup，但潔貞並無跟隨大多數人的選擇。她指，每日會帶穎穎到屋苑公園，與其他小朋友一起玩，已經當是上了Playgroup。被問及如何平衡工作、跑步及照顧家庭，她指自己只能分秒必爭，大學時期遇上考試或實習，便將時間放在讀書上，有比賽的時候，就將時間及集中力投放於練跑中，幸好自己有工人姐姐及四大長老的協助。

自豪大女跑步有天份 但好勝心強 姚潔貞及丈夫陳家豪均是長跑運動員，不少人好奇女兒陳瑤有否遺傳父母的運動細胞。潔貞自豪，瑤瑤有跑步天份，腳法及速度並存，但性格好勝，經常擔心自己會跑輸他人，所以通常不參與競爭性的運動，校運會只會參與擲豆袋等輕鬆活動。「瑤瑤亦有上過跆拳道班、體操班及游泳班，似乎小朋友都是怕痛怕鬧，練一字馬忍不到痛，又覺得跆拳道老師好惡，最後都是放棄。」潔貞笑指，可能大女性格上比較像爸爸，也是3分鐘熱度。 當說到與丈夫家豪的育兒分歧時，潔貞隨即激動分享大女情況，「普遍傳統的嫲嫲都希望孫女能夠吃多點、吃肥點，於是對孫女的採取有求必應的態度，想喝汽水就喝汽水；加上丈夫家豪自己亦是不戒口，零食是照吃不誤，有時候瑤瑤看見爸爸吃糖而扭計時，他亦會給瑤瑤數顆糖，最後造成瑤瑤有蛀牙的問題。」