母親節歌曲︱無聲浪、家書等10首唱給媽媽聽的廣東歌 真的愛你外的選擇(有片)

世上只有媽媽好，母親節將至，為人仔女又是時候表孝心。想對媽媽說聲我愛你，但怕肉麻，寫字文筆又差，其實可以電台點唱，或透過短訊傳她一首歌頌母愛偉大的廣東歌，藉此來憑歌寄意。以下推薦10首粵語歌，代表你向媽媽訴心聲。

FAITH 《Mama Easy》媽媽聽了一定感動 已失蹤男團FAITH，當年與天堂鳥、廣州的捨音社齊名，擔起MK Pop的招牌，可惜他們生不逢時，遲出道幾年有機會同MIRROR一樣咁紅。FAITH的名曲《Mama Easy》MV雖然有點raw，不過曲中意非常正向，多謝媽媽養育之恩，一句「Mama不必擔心我」，哪種大個仔的懂性氣魄，任何媽媽聽了都不能不動容。

柳應廷(Jer)《神奇之路》 適合鏡媽 由Jer主唱的《神奇之路》，是電影《媽媽的神奇小子》主題曲，由樂隊A Day出身的戴偉作曲、陳心遙作詞。一首慢版acoustic pop/chamber pop作品，香港兒童合唱團負責和聲，歌詞借鏡殘奧田徑賽金牌得主蘇樺偉與蘇媽的故事撰寫，讚揚母愛的偉大。

肥仔《Dear Mama》潮媽啱聽 ERROR肥仔去年推出的《Dear Mama》，走新派R&R曲風，他自述時稱：「面對過好多離別，想珍惜家人唔好俾自己有任何後悔，但男人老狗好少會就咁同屋企人面對面講出心底話，所以憑歌寄意。」曲中一句rap歌詞「thank you mum for your loving everyday」，能為孝順仔女代言。

RubberBand 《M.A.M.A.》提醒 大家關心媽媽 收錄在RubberBand《Easy》專輯的《M.A.M.A.》，有別樂隊一貫搖滾風格，曲風非常高級抒情，主音6號太太Tim Lui填的詞，藉描寫母親眠乾睡濕照顧兒女特點，來帶出很我們常把媽媽的愛置之不理。曲中的鋼琴和弦，聽得人非常舒服，亦提醒大家該多關心媽媽。

黃妍《無聲浪》 盡孝要及時 唱作女歌手黃妍作曲主唱、王樂儀作詞，詞中「如明日的梳/錯過昨日的黑髮/驚心動魄/遙看你竟披滿像銀的髮」，寫得細膩揪心，講子欲養而親不在，叮嚀人子人女盡孝要及時。

鄧小巧《雲吞》最真摯的讚頌 鄧小巧的《雲吞》，談的不只是母愛，宣傳此曲時，她指歌曲概念來自幼時與外婆的相處，MV更找來蝦頭(楊詩敏)參與拍攝，令歌曲更添感染力。填詞的黃偉文更放棄婉轉刁鑽的寫法，多次直白寫下媽媽/母親的好，用最真摯又平實的詞來感動人。此曲由鄧小巧的好友藍奕邦作曲，期待他們未來會有更多新作。

鍾舒漫《媽媽你累嗎》狠母之歌 鍾舒漫以R&B曲風唱出的《媽媽你累嗎》，歌詞有點沉重，講小女孩自幼與母分離，當知道媽媽是誰，很想對方見面，可惜被母親拒絕相見。「但你堅決拒絕我/別要侵佔你內容」寫一個狠心母親，勢與過去畫下句號，但長大成人的女孩仍冀盼與母重聚。

陳百強《念親恩》懷舊媽媽愛曲 如果媽媽成長於七、八年代，當然要唱一首屬於她年代的歌曲，來歌頌她無私的愛。而陳百強的《念親恩》最適合，小調曲式帶點哀怨感性，詞中「父母親愛心/柔善像碧月/常在心裡問何日報/親恩應該報」，教導孝子孝女要時常著如何報答父母的恩情。