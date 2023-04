母親節禮物2023｜母親節禮物實用推介 美妝護膚/香水/飾物/手袋/ Spa treatment(持續更新)

母親節禮物 2023 推介| Pandora 母親節系列

Pandora推出母親節珠寶系列,透過Pandora Moments和 Timeless兩個經典系列推出新飾品,包括「Mum」密鑲寶石設計的頸鍊及戒指、珠光心形雙飾牌吊飾及不渝親情圓環吊飾等,刻有「Thanks Mum for all that you do」、「Always Together」等字句,充分地表達對媽媽的愛意,媽咪收到一定心甜。品牌更請來瑜伽界KOL Coffee林芊妤與4歲兒子翟德彥(彥彥/伯伯)特別獲邀,為系列拍攝形象照。