母親節禮物2023｜母親節禮物實用推介 美妝護膚/香水/飾物/手袋/ Spa treatment(持續更新)

一年一度母親節又就快到，大家都在忙於物色餐廳及禮物，向媽咪表達愛意，今次介紹多款母親節禮物，包括護膚品、香水、Spa treatemnt、飾物及手袋等，如果你還沒頭緒的話，不妨看看以下推介，相信總希一款一定合媽媽心意！ 母親節禮物 2023 推介｜ agn è s b. FLEURISTE Nancy 花盒首飾套裝 $2,580 agnès b. FLEURISTE特別推出鮮花首飾禮盒：粉紅色的圓形花盒設計，代表母親對孩子圓滿的愛和包容。花盒以弗林德斯巷迷你玫瑰、古典粉紅康乃馨及淺粉紅風鈴花組合而成，並以代表優雅、仁慈的名字「Nancy」命名，充份表達對母親的愛意。花盒的下方特別設計小抽屜，可以配搭agnès b. Bijoux Day & Night系列頸鏈：18K鍍玫瑰金銀頸鍊，配襯簡潔的心型吊飾。吊飾以亮麗的珍珠母製造，綴以施華洛世奇的方晶鋯石，高貴大方，送給媽媽表達愛意就最適合。 Nancy花盒可選單買或首飾套裝，由即日起至2023年4月30日，更可享早鳥八五折優惠(折後$2,108)。

母親節禮物 2023 推介｜ La Mer 升級柔潤奇蹟面霜 $1,700/30ml 、 $3,010/60ml 、 $4,540/100ml 面霜質地極緻軟滑，採用全新高效傳輸系統，加倍滲透效果，為最需要的位置精準傾注促進細胞再生的王牌成分 Miracle Broth，提升修護表現，帶來持久療癒水潤，助肌膚抵禦幼細乾紋，由內而外重塑飽滿膚質，抵禦歲月痕跡，打造年輕柔軟肌膚，就連奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）都是用家，送給母親絕對合適。

母親節禮物 2023 推介｜ L&L SKin KIRA 24K 黃金美容儀 $1,780 美容儀配備射頻技術(RF)和微電流肌肉刺激(EMS) ，配備1000Khz射頻技術，深入肌底，激活膠原蛋白再生，支持彈性膠原蛋白網，減少細紋及皺紋，提拉並緊緻肌膚，同時促進血液循環，令肌膚緊緻有彈性。(Lane Crawford有售)

母親節禮物2023推介｜L&L SKin KIRA 24K 黃金美容儀 $1,780

母親節禮物 2023 推介｜ Lanvin 太陽眼鏡 法國高級時裝品牌Lanvin，在今季的眼鏡系列加入復古細節，包括在鏡臂飾上品牌標誌性的MOTHER & CHILD標誌，更在鏡臂加入鏤空圓孔設計，可以配LANVIN眼鏡鏈佩戴，令眼鏡有多一個優雅戴法，亦不怕媽媽會弄丟眼鏡，貼心切計絕對適合母親大人。

母親節禮物 2023 推介｜ Sisley 升級版全能乳液 $1,800/125ml 全能乳液有「肌膚營養補充品」的美喻，透過維持肌膚微生態的微妙平衡，保持肌膚健康。新升級的全能乳液除了保留原創配方的5大植物萃取成分，亦加入積雪草及蛇麻草萃取兩大成分，前者能鞏固及提升肌膚的防護屏障，後者蘊含豐富礦物質及氨基酸，具高效出色的抗氧化力量。

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母親節禮物 2023 推介｜ ISSEY MIYAKE Parfums L'Eau d'Issey 淡香氛套裝 $990 ( 價值 $1,370) 充滿活力的淡香氛，靈感源自最自然的純淨水，讓女士得到世上最純美明淨、清新活力的芬芳。前調以蓮花、小蒼蘭、櫻草和玫瑰掀開序幕，緊隨而至的是康乃馨百合和牡丹融和而成的鮮明主調，最後以麝香、琥珀、晚香玉檀香等的木香作結，清雅而感性，留下難以忘懷的嗅覺烙印。 ．淡香氛100ml ．香氛便攜裝10ml ．身體潤膚乳50ml

母親節禮物2023推介｜ISSEY MIYAKE Parfums L'Eau d'Issey淡香氛套裝 $990 (價值 $1,370)

母親節禮物 2023 推介｜ Pandora 母親節系列 Pandora推出母親節珠寶系列，透過Pandora Moments和 Timeless兩個經典系列推出新飾品，包括「Mum」密鑲寶石設計的頸鍊及戒指、珠光心形雙飾牌吊飾及不渝親情圓環吊飾等，刻有「Thanks Mum for all that you do」、「Always Together」等字句，充分地表達對媽媽的愛意，媽咪收到一定心甜。品牌更請來瑜伽界KOL Coffee林芊妤與4歲兒子翟德彥(彥彥/伯伯)特別獲邀，為系列拍攝形象照。

母親節禮物 2023 推介｜雪花秀第 6 代潤燥再生精華 $630/60ml 、 $840/90ml 雪花秀首創護膚的First Care，主張在潔面後的黃金60秒，以潤燥再生精華即時修復潔面後微受損的脆弱肌膚，激活肌膚再生力。升級精華以上乘人參經500小時天然發酵熟成，提取高效活膚精萃，將其強大的煥活能量注入肌膚，有效激活肌底細胞再生力，修護並強韌肌膚屏障，為媽咪的肌膚進補。

母親節禮物 2023 推介｜ Caudalie 葡萄籽瘦身磨砂護理 $860/50 分鐘 以Vinothérapie Spa葡萄溫泉療法中最受歡迎的身體磨砂開始，配合獨有秘方，用葡萄籽油、蜂蜜、黃糖及多種精油為妳締造亮麗細滑的肌膚，再用葡萄籽纖體精華油排除身體積聚的毒素，配合人手按摩，效果加倍提升。最後塗上葡萄籽滋潤抗氧潤膚乳，令肌膚清透亮麗，完美細滑。

母親節禮物 2023 推介｜周大福月季花及長春花母親節系列 周大福推出以月季花及長春花為設計概念的母親節專屬首飾，以花朵如母親，蝴蝶作孩子，花朵無私地為蝴蝶提供養分，助蝴蝶翩翩成長，展翅高飛。系列以美鑽及珍珠，飾品巧妙地勾勒出長春花的花瓣，並融匯心形線條與蝴蝶的輪廓，環抱渾圓剔透的珍珠，讓母親展現高貴優雅一面。 18K白色及玫瑰色黃金美鑽珍珠長春花 心形線條吊墜 $6,800起 18K白色及玫瑰色黃金美鑽珍珠長春花 心形線條耳環 $7,700起

母親節禮物 2023 推介｜ CELINE TRIOMPHE 手袋 手袋以極具辨識度的雙 C標誌作為手袋鎖扣，今年春夏更加入極富春天氣息的淡紫色及粉藍色等粉嫩色調，女士們必愛！加上觸感柔軟的小羊皮，為媽媽打造年輕時尚造型。

母親節禮物 2023 推介｜ LOEWE Font Tote $8,700 方型輪廓的Font Tote設計色彩鮮艷，飾有撞色LOEWE標誌，大容量設計最啱媽媽，並備有3個尺碼及不同顏色，可手提或肩背，方便不同場合。

母親節禮物2023推介｜DR.12 瑞士素顏煥膚霜 $680/50ml 母親節禮物 2023 推介｜ DR.12 瑞士素顏煥膚霜 $680/50ml 瑞士美容品牌DR.12推出新產品，煥膚霜蘊含3種不同種類的神經醯胺(又稱分子釘)，增加皮膚每層的柔軟度與保水力，也具有鎖水功效，能長效保濕並減少水份流失，同時提垃升對外界侵害的屏障功能，具有高效保濕、抗老化能力，也有修護皮膚的作用。

母親節禮物 2023 推介｜ Therapeautic ’ s Hydrasoothe 水養滋潤保濕面霜 $650 香港的護膚品牌 Therapeautic推出的王牌面霜，專為中性至乾性皮膚人士而設，更適合敏感肌膚人士使用。配方能紓緩敏感皮膚症狀，減輕慢性乾癢脫皮、皮膚炎以至濕疹等問題，讓肌膚回復天然水潤、細緻柔滑有彈性。面霜更可作睡眠面膜使用，睡前厚敷塗抹全面，緩解皮膚乾燥，同時修復天然保護屏障。

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母親節禮物 2023 推介｜ CIRCA 芒果 & 木瓜手部護理組合 $359/900ml 來自澳洲的天然香薰品牌CIRCA，除了於尖沙咀及銅鑼灣的Art Piece專櫃外，最近更在尖沙咀海港城LCX XPlUS開設期間限定專櫃，和大家見面。芒果和木瓜的異國情調，帶來迷人熱帶氣息，加上融合百香果、甜美的茉莉花以及麝香和香草的感性氣息，帶來清爽、活力的感覺。洗手液含有保濕杏仁油、玫瑰果油和橄欖葉提取物，有助於滋養和保護雙手。而護手霜含有滋養乳木果油、杏仁油和富含抗氧化劑的維生素 E，能夠滋潤和修復您的肌膚。CIRCA所有產品均不含SLS 和 SLES、羥基苯甲酸酯、不含矽，對素食主義者友好。

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母親節禮物 2023 推介｜ Kiehl ’ s 全新醫學速效淡紋活注精華 28ml 套裝 $860 ( 原價 $1,164) Kiehl’s 推出無 Paraben 防腐劑、無礦物油、無染料、無矽膠和無香料的全新醫學速效淡紋活注精華，當中蘊含 0.3%純正A醇的高活性釋放技術，讓精華能被肌膚迅速地完全吸收，並直接深入肌膚多達15層，加速細胞更新，有助新生的皮膚細胞帶到肌膚表面，讓肌膚重煥青春活力。精華適合中性和混合性肌膚使用，並曾使用蘊含A醇成份產品的用家，不適用於敏感肌膚。 ．醫學速效淡紋活注精華 28ml ．醫學淡紋緊緻再生精華 4ml x 2 ．醫學維C淡斑精華 4ml x 2