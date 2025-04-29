母親節禮物2025推介 實用有心思護膚品、手袋、家電、首飾

今年母親節在5月11日，各位孝順仔女又係時候準備book枱食飯了！除了美食之外，今次為大家介紹多款實用又有得體的母親節禮物，包括鮮花、護膚品、實用家電、手袋及首飾等等，慰勞一下平日辛勞的媽媽！

母親節禮物 2025 ｜ Pandora 母親節系列 Pandora推出2025年全新母親節系列，以「無限符號」為設計靈感，推出無限紐結串飾、短項鏈及針式耳環， 融合流線形輪廓與現代雕塑感，透過曲線的交錯展現母愛的溫柔與力量。 全新客製化鑄刻服務 為了紀念珍貴情感，Pandora提供全新的獨家客製化鑄刻服務，鑄刻親自創作的手繪圖案或字句，創造出獨一無二的作品。只要選擇心儀的串飾或吊飾，即可刻上專屬符號——無論是孩子親手繪製的圖案、姓名縮寫，另外亦可選用現場提供的不同符號，記念生日、畢業禮或周年紀念，令珍貴回憶化成飾品，一直珍藏保存。 鑄刻分店（共10間）：銅鑼灣希慎廣場、中環ifc、旺角朗豪坊、尖沙咀海港城、九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場、葵芳新都會廣場、屯門V City、元朗形點I及澳門威尼斯人

母親節禮物 2025 ｜ XOVĒ 白松露活顏煥肌面霜 $1,080/ 50ml XOVĒ的護膚產品精煉自矜罕的森林白松露，珍罕白松露對生長環境要求非常高，須於完全合適的地面高度、濕度及全無污染環境中成長，全天然野生，人工無法完美複製，所以數量有限，更只可於秋末初冬9至12月期間採摘。 XOVĒ全線的活肌修護系列產品，均蘊含珍稀品種白松露成分，富含超氧化物歧化酶(SOD)，可強效養分貫注肌底，修復受損細胞，增強肌膚保護屏障的功效。而活顏煥肌面霜更萃取自白松露中200多種不同的活性分子，為肌膚提供充沛養分，有效深徹滋養及活化肌膚細胞。深潤祛紋，對抗鬆弛，提升皮膚緊緻度及輪廓，提升皮膚緊緻度。

母親節禮物2025｜XOVĒ 白松露活顏煥肌面霜 $1,080/ 50ml

母親節禮物 2025 ｜ CurrentBody Skin LED 第二代光療面膜儀 $ 3,950 CurrentBody Skin LED光療面膜儀經過5年的研發，最近全面升級第二代，光療面膜儀釋放3種紅光：包括紅光(633nm)、近紅外光(830nm)和深近紅外光(1072nm)，這些波長是受臨床認可的抗衰老LED波長，可深入皮膚達10毫米，比視黃醇更能滲透至肌膚深層，帶來更顯著效果。 紅光(633nm)可喚醒肌膚的膠原蛋白生成，減少細紋和皺紋等衰老跡象；而近紅外光(830nm)則為肌膚深層細胞注入能量，令肌膚更緊緻、提升和明亮；16顆深近紅外LED燈(1072nm)，可針對衰老跡象明顯部位(如眼下和嘴周)，深入皮下，刺激肌膚深層膠原蛋白生成，實現皮膚更新。

母親節禮物2025｜CurrentBody Skin LED 第二代光療面膜儀 $ 3,950

母親節禮物 2025 ｜ Sam Edelman MICHAELA MESH 2 $1,600 MICHAELA系列採用品牌經典的方頭設計，搭配可調節鞋帶與低調的雙E馬銜扣飾，散發低調奢華氣質。精緻蕾絲或花卉紋理，散發低調奢華與春季清新氣息。鞋款配備平底鞋底，提供全天候舒適與支撐力，結合羽毛般輕盈的色調，打造適合日常與特殊場合的理想瑪麗珍鞋。

母親節禮物2025｜Sam Edelman MICHAELA MESH 2 $1,600

母親節禮物 2025 ｜ agn è s b. FLEURISTE x Angel Candle 花藝與手工香薰蠟燭 agnès b. FLEURISTE今年特別與本地手工蠟燭品牌「Angel Candle」合作，打造優雅的手工香薰蠟燭花盒。蠟燭採用寵物友好的高品質大豆蠟，加上天然牡丹或玫瑰香薰，並特別採用天然木質燭芯，燃燒時散發出溫潤木質香調，為母親打造貼心又環保的禮物。 agnès b. FLEURISTE同時以《牡丹季節》為靈感，配搭牡丹、玫瑰與繡球花，創作6款花藝作品，以春天柔和而豐富的色彩頌揚母愛的無私與偉大。

母親節禮物 2025 ｜ Hourglass Vanish Airbrush Concealer $340 遮瑕膏加入9種新色調，共有27種色號可供選擇。高遮蓋力的防水遮瑕液加入微球型粉末，能填補毛孔、細紋及皺紋，令肌膚更顯光滑。配合Veil Hydrating Skin Tint($420)，輕盈的有色面霜一抹即時提升肌膚水潤度，提供長效保濕效果，讓肌膚煥發水潤健康的光澤。它能融進肌膚，全日持久貼服，有效淡化臉上瑕疵及均勻膚色，令媽媽全日都可以擁有輕身、貼服及透亮的底妝。

母親節禮物2025｜Hourglass Vanish Airbrush Concealer $340

母親節禮物 2025 ︱ Nespresso 2025 仲夏系列冰咖啡 Nespresso推出2025仲夏新系列，本季以全新清爽夏日系列，打造90年代懷舊復古風格，最亮眼新品之一是開心果雲呢拿風味冰咖啡 （Pistachio Vanilla Over Ice），由甘香的開心果與綿滑的雲呢拿和諧共舞。品牌更推出開心果綠色Vertuo Pop咖啡機，為咖啡角落注入清新氛圍感。(5月7日起發售)

母親節禮物 2025 ｜ ghd Duet Blowdry 雙效熱風豐盈造型梳 $3,295 Duet Blowdry是專為濕髮設計的二合一熱風造型梳，能同時吹乾及造型。其獨特的Heat-Air Xchange熱能空氣轉換技術，結合強勁氣流與加熱捲筒軸心，讓頭髮在不受熱傷害的情況下，快速變得順滑、豐盈，同時實現更豐盈、零毛躁及提升50%頭髮光澤度。無需技巧仍可吹整出順滑蓬鬆、帶層次感的髮型，讓每位媽媽在忙碌生活中，仍能擁有理想造型。

母親節禮物2025｜ghd Duet Blowdry 雙效熱風豐盈造型梳 $3,295

母親節禮物 2025 ｜ LUSH 快樂媽媽禮盒 $690 禮盒精選7款療癒身心的浸浴、淋浴和身體護理驚喜，包括晴空萬里汽泡彈、飛越雲彩汽泡彈、雲呢拿吉士沐浴霜、天鵝絨香氛皂、睡公主潤膚乳、檸汁香薰磨砂沐浴露及牛油果泡泡浴芭，讓她們獨享放鬆時光，暫忘日常瑣事。建議提前一星期送上禮盒，讓媽媽每天倒數，迎接母親節的美好時刻。 禮盒由Artbox London 的 Marianna Merritt 設計，Artbox London是英國一間註冊慈善機構及社會企業，致力為有學習障礙及自閉症人士提供藝術工作坊、藝術展覽及銷售機會，令禮物更有意義。

母親節禮物2025｜LUSH 快樂媽媽禮盒 $690

母親節禮物 2025 ｜ Longchamp Daylong M 手提袋 $7,950 Daylong系列是最具巴黎風格的保齡球包，多功能的簡約設計，可以手提或斜揹，備有多款季節性顏色。手提袋採用光滑小牛皮製成，這種皮革賦予手袋柔軟與美感，皮革隨著時間的推移會更具質感，讓母親無論身在何處，都能隨身攜帶這份優雅。

母親節禮物2025｜Longchamp Daylong M手提袋 $7,950