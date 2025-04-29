母親節禮物2025︱輕奢首飾MONI Jewellery 限定禮盒獻給摯愛媽媽

Iris Yip除了是MONI HK Jewellery的創辦人，更是一位擁有兩名孩子的媽媽，明白到身為媽媽的辛勞，因此推出母親節限定禮盒。

母親節將至，輕奢首飾品牌MONI Jewellery，特別以「Moments that Matter」作為今年主題，於今個母親節，呈獻一系列限定禮品及活動，為你及摯愛媽媽締造難忘回憶。 由Iris Yip (葉茵茵) 2015年創辦的MONI HK Jewellery，致力提供高品質、設計精緻且價格合理的首飾，品牌理念是提倡女性「做個取悅自己的女人」(Treat Yourself Better)。其Dancing Stone系列自推出以來，已賣出超過10,000件，受到顧客的熱烈喜愛。 Iris稱，創立MONI的初衷，源自她對珠寶設計的熱，愛與一個很純粹的願望 ，她說：「希望打造一個能讓現代女性輕鬆擁有、日常佩戴卻不失精緻感的珠寶品牌。」她指在香港這個節奏急速的城市，發現很多女性雖然喜歡珠寶，卻常常因為傳統款式過於隆重，或是價格等因素而卻步，「MONI就是想打破這種印象：『以簡約現代的設計語言，搭配優質的材質與親民的價格。』 」

談到MONI HK Jewellery採用日本專利Crossfor授權的懸浮閃動技術，讓每件首飾主石每分鐘能高達60次的閃動，每顆MONI人造仿鑽的閃爍度倍增，光彩奪目，Iris說她創業初期最難忘是帶著第一批作品，勇闖土耳其國際珠寶展，「當時我們連展位佈置都手忙腳亂，中東買家對 MONI 的極簡設計好奇又困惑，甚至有人拿起我們的珍珠耳環問：『這是不是半成品？』」 雖然一單生意都沒談成，但那場展覽卻成了MONI的轉折點，因為審美差異啟示了Iris，「中東當地商人偏愛繁複金工，而我們的留白設計被稱為『空氣中的珠寶』，這反而讓我們更堅定『少即是多』的設計哲學。如今回想，那些看似徒』的嘗試，其實是 MONI 走向國際的第一課。」這次珠寶展教會Iris真正的市場不在訂單數字裡，而在如何將文化衝擊轉化為設計養分。

身為兩孩之母的Iris，明白媽媽的勞苦，今年母親節特別推出3款以母愛為題的限定禮盒，不論你的媽媽鍾情於高貴珍珠飾品、簡約易襯的輕奢MONI人造鑽飾，又或日本專利、閃爍動人的Dancing Stone系列，MONI都一應俱全。MONI母親節限定禮盒，以優雅香皂花襯托首飾，讓媽媽在這個温暖的節日收到貼心驚喜。

時尚之選： Beloved Set 象徵母女深厚連結的長形珍珠飾品，這款珍珠由光金元素精緻包裹，象徵母親對孩子最純樸的愛。長條形設計寓意母愛的延續，展現母親全心全意的照顧與愛惜。

閃耀之選： Haro Set 靈感來源於母親如同太陽般的存在。她們燃點生活，只為照亮子女的每一天。Haro套裝以一圈簡約的MONI人造鑽圍繞著中間圓潤的珍珠，仿佛珍珠在發光。 高貴之選： Spiral Set 這款Spiral Set的設計靈感來自於母愛的無限延續與生命的循環。螺旋形狀的MONI人造鑽巧妙環繞，象徵著母親永不止息的關懷與支持，為子女成長提供力量。 購買及查詢： https://shop.monihkjewellery.com/zh Facebook ： @monihkjewellery Instagram ： @monihkjewellery