母親節禮物2025｜Clé de Peau花願臻禮系列 鑽光花環浪漫設計/手作坊製花藝擺設

母親節就到，相信大家都開始物色母親節禮物，答謝媽媽日常的關懷與照顧。Clé de Peau Beauté推出全新限量珍藏版THE SERUM煥活細胞精華，以雛菊花圈為靈感，換上瑰麗春裝，另外兩款王牌——全效修護細胞防曬乳霜及亮白活膚護手霜亦換上浪漫的「鑽光花環」設計。同期推出春日花願臻禮手作坊，親手製作專屬花藝擺設，為媽媽送上雙重花藝！

THE SERUM 煥活細胞精華 $ 2,080 / 50ml

王牌的THE SERUM 煥活細胞精華屢獲多項國際美容大獎，柔滑質感瞬間滲透肌膚，激活細胞，煥活肌膚至更佳狀態。令肌膚瞬間透亮，同時撫平細紋，重現年輕彈嫩，讓肌膚綻放如鑽石般的璀璨光芒，更能為後續護膚步驟奠定完美基礎，為媽媽極致抗衰老逆齡。 設計象徵永恆幸福與希望 今次限量珍藏版的瓶身設計，靈感源自雛菊與花圈，象徵永恆的幸福與希望。花圈自古以來便是西方文化中美滿與祝福的象徵，圓形設計寓意無盡的幸福與美好；雛菊的名字源自古英語「Daes eage」，意為「白晝之眼」，因其花瓣在夜晚閉合，並在日出時綻放，迎接光采的新一天。

珍藏版THE SERUM煥活細胞精華瓶身上的「鑽光花環」，以雛菊花圈編織美滿祝願，加上透亮玻璃瓶，喻意煥活肌膚，綻放初生鑽光。

支援 UNICEF 女孩教育工作 送禮不單向媽媽傳達心意，更可將善意延伸至世界每個角落。Clé de Peau Beauté今年榮幸繼續與聯合國兒童基金會(UNICEF)合作，攜手提倡讓女童擁有接受教育的機會，特別是STEM教育(科學、科技、工程及數學)，希望透過增進相關知識，賦予孟加拉、吉爾吉斯坦及尼日爾等世界各地有需要的女童接受教育的機會。由即日起至12月31日，顧客每購買一支THE SERUM 煥活細胞精華，品牌將捐出3美元予UNICEF，為世界各地的女孩賦予教育機會及自主的力量。

3 款限量珍藏版設計 除了全新珍藏版THE SERUM 煥活細胞精華，「花願臻禮系列」更同步推出限量珍藏版的UV PROTECTIVE CREAM 全效修護細胞防曬乳霜及HAND CREAM亮白活膚護手霜。系列均以「鑽光花環」為設計，交織奢華與藝術設計。 全效修護細胞防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ $800/50g 極致柔潤的防曬霜，採用深層細胞抵禦科技，增強肌膚的抗紫外線防禦力。新配方帶來突破性技術，駕禦及過濾破壞性光線——藍光及紅外線，並選擇性地讓陽光中對肌膚有益處的紅光傳遞到肌膚。持續使用，可改善細紋，令肌膚煥發年輕光彩。

全效修護細胞防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ $800/50g

亮白活膚護手霜 $500/50ml 亮白活膚護手霜保持雙手柔軟嫩滑，呵護纖纖玉手免受乾燥及紫外線侵害，同時煥活肌膚及重塑膚質。

亮白活膚護手霜 $500/50ml

春日花願臻禮手作坊 糅合幸福美好的粉紅雛菊、活潑靈巧的淡黃雛菊及溫婉雅靜的彩藍雛菊，親手製作專屬花藝擺設，共同沉浸於閃耀春日的美好時光之中。服務預約費用為$580，使用當天可全數換購Clé de Peau Beauté產品(不包括化粧棉及工具)。 日期：2025年4月19日-20日； 26日-27日 2025年5月3日-4日；10日-11日 時間：12pm-4pm 活動時間：約45分鐘