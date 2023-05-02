母親節蛋糕情報(持續更新)│Vive Cake Boutique優雅女神 / The Cakey霸氣女王 / Cova珠光寶氣 / Lucullus花間蝴蝶/Häagen-Dazs紫色時尚

雖然有話阿媽都係女人，但世上每一個媽媽都有不同性格，投其所好，送上一個切合母親喜好的蛋糕，必定可以令她笑逐顏開，甜上加甜。
母親節蛋糕情報│As Sweet As Mama 優雅女神
每個媽媽在子女心目中都是女神般的存在，Vive Cake Boutique嫣紅色為主的「As Sweet As Mama」，特別以朱古力勾劃出優雅的女神姿態，讓熱情的橙拼粉色系花藝仿如頭飾般點綴其秀髮，簡單的線條卻帶有澎湃張力。蛋糕口味可選茶香濃郁的伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉、教人難以抗拒的朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉、或清新宜人的雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲，由即日起至2023年5月31日期間預訂。
母親節蛋糕情報│珠光寶氣+復古式典雅
COVA以華麗的珠光寶氣和典雅打造母親節蛋糕系列，當中For Her （芒果忌廉蛋糕）以高貴的珍珠項鍊為靈感，代表著女性的柔美與賢淑，象徵著母愛的偉大。蛋糕內層以鮮芒果及細膩醇滑的忌廉，夾雜著酒紅色的海綿蛋糕，表層再以酒紅色的海綿蛋糕碎碎覆蓋，造型高貴典雅，貴氣非凡！配合蛋糕味道輕盈清新，甜而不膩；Diva（朱古力慕絲蛋糕）以朱古力玫瑰及金色朱古力剪影作亮點，再飾以巨型珍珠耳環，簡約得來帶點復古的典雅；內層由細膩的朱古力慕絲與朱古力海綿蛋糕組成，表面淋上一層絲滑的朱古力醬，每一口都充滿朱古力滋味，令母親甜入心坎。
凡惠顧任何母親節蛋糕系列，即可加$158換購曲奇Tote Bag套裝（原價$188）；凡購買任何產品滿$800，即可免費獲贈COVA母親節限定心型掛飾一個。於2023年5月6日親臨又一城COVA，或2023年5月7日親臨太古廣場COVA，逢2點到5點更有專業書法家私人訂製服務，即席於心型掛飾上寫上名字，一於為媽媽送上窩心驚喜，盡顯孝心和心意。
母親節蛋糕系列於各大分店及網上商店接受預訂，即日起至5月14日取貨，需提前兩天訂購。5 月 5 至7 日及 5 月 12至14 日三個週末亦可於門市即時購買，先到先得，售完即止。
母親節蛋糕情報│皇冠造型夠氣派 自訂八款口味選擇
主打健康及純素蛋糕的本地烘焙店The Cakery，推出霸氣十足的「My Queen我的女王」，中間以白朱古力甘納許打造的玫瑰花瓣作裝飾，外層以黑朱古力打造典雅皇冠。客人可以根據母親喜好自訂口味，包括香氣四溢的班蘭口味Pandan Paradise、濃郁有機黑朱古力 Foxy Brown等多達8種選擇，貼心照顧不同喜好需要，為「女王」送上最窩心、最真摯祝福，由即日起至5月14日發售。
母親節蛋糕情報│Häagen-Dazs紫色時尚 5/5前訂購即享85折
Häagen-Dazs以「For My Most Precious Mum」為主題，推出兩款粉色系主調的雪糕蛋糕，其中「花式時尚」以備受女性歡迎的物品如花瓣、手袋、唇膏等等為裝飾，彰顯媽媽的時尚感，裡面包裹著4款極致醇滑的Häagen-Dazs經典口味雪糕，儀式感滿分！此外為感謝媽媽們永不止息的愛與關懷，各位貼心仔女不彷藉着「瑰麗寶盒」向媽媽表達愛意與感謝，蛋糕用了精緻禮物盒設計加上立體玫瑰花，誠意十足！現凡於5月5日或之前訂購以上兩款期間限定雪糕蛋糕均可享有85折早鳥優惠，金卡或銀卡會員更可額外獲得HK $150雪糕蛋糕優惠券，優惠非常吸引！
母親節蛋糕情報│DALLOYAU士多啤梨戚風蛋糕 金箔點綴夠貴氣
法國殿堂級糕點品牌DALLOYAU推出鬆軟的雲呢拿戚風蛋糕，配搭嬌艷欲滴的士多啤梨，配以香滑的北海道忌廉及自家製士多啤梨果醬，蛋糕頂層置上粉紅色小花及HAPPY MOTHER’S DAY小花字牌，再以金箔點綴，令賣相更添貴氣，送給媽媽，「打卡」必搶眼！
www.dalloyau.hk
母親節蛋糕情報│LUCULLUS彩蝶翩翩起舞
蝴蝶翩翩起舞於花間，景象使人心感鼓舞、陶醉和感恩，更象徵着幸福與福氣，LUCULLUS龍島就以「Blossoming Love」為母親節帶來以粉嫩色調及蝴蝶花間起舞的主題蛋糕系列，包括Butterfly Garden伯爵茶白桃蛋糕 (4吋及6吋)、Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕 (6.5吋) 及荔枝紅桑子慕絲件裝蛋糕，由即日起LUCULLUS龍島發售。當中最吸睛是Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕，以層層花形朱古力、忌廉及紅桑子海綿蛋糕組成，頂層的朱古力更印有氛圍感濃烈的紫色花團，伴以藍莓馬卡龍、新鮮雜莓與金箔的裝飾，配上兩款特製輕盈忌廉絕對是誠意滿滿的匠心巧手之作。
母親節蛋糕情報(持續更新)│La Famille和風小清新
La Famille 「Blooming Love」為母親節主題，特別用上象牙白色的山茶花作為蛋糕的創作靈感，推出柚子花香戚風蛋糕，以象牙白色、手工製朱古力山茶花象徵純真和純潔，奶白色花瓣層層堆疊，也代表了母子間真摯永恆的親情。帶點和風的蛋糕散發出成熟且高雅的氣息，內裡是全新柚子桂花戚風 糕，搭配希臘乳酪鮮忌廉及慕絲，果香與花香在濃郁希臘乳酪中綻放，層次豐富，即日起接受網上預訂(需於三日前預訂，每日下午四時截單)，凡於網上預訂「Blooming Love」更可享 95 折優惠。