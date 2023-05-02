母親節蛋糕情報(持續更新)│Vive Cake Boutique優雅女神 / The Cakey霸氣女王 / Cova珠光寶氣 / Lucullus花間蝴蝶/Häagen-Dazs紫色時尚

雖然有話阿媽都係女人，但世上每一個媽媽都有不同性格，投其所好，送上一個切合母親喜好的 蛋糕，必定可以令她笑逐顏開，甜上加甜。

母親節蛋糕情報│As Sweet As Mama 優雅女神

每個媽媽在子女心目中都是女神般的存在，Vive Cake Boutique嫣紅色為主的「As Sweet As Mama」，特別以朱古力勾劃出優雅的女神姿態，讓熱情的橙拼粉色系花藝仿如頭飾般點綴其秀髮，簡單的線條卻帶有澎湃張力。蛋糕口味可選茶香濃郁的伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉、教人難以抗拒的朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉、或清新宜人的雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲，由即日起至2023年5月31日期間預訂。

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母親節蛋糕情報│珠光寶氣+復古式典雅

COVA以華麗的珠光寶氣和典雅打造母親節蛋糕系列，當中For Her （芒果忌廉蛋糕）以高貴的珍珠項鍊為靈感，代表著女性的柔美與賢淑，象徵著母愛的偉大。蛋糕內層以鮮芒果及細膩醇滑的忌廉，夾雜著酒紅色的海綿蛋糕，表層再以酒紅色的海綿蛋糕碎碎覆蓋，造型高貴典雅，貴氣非凡！配合蛋糕味道輕盈清新，甜而不膩；Diva（朱古力慕絲蛋糕）以朱古力玫瑰及金色朱古力剪影作亮點，再飾以巨型珍珠耳環，簡約得來帶點復古的典雅；內層由細膩的朱古力慕絲與朱古力海綿蛋糕組成，表面淋上一層絲滑的朱古力醬，每一口都充滿朱古力滋味，令母親甜入心坎。

凡惠顧任何母親節蛋糕系列，即可加$158換購曲奇Tote Bag套裝（原價$188）；凡購買任何產品滿$800，即可免費獲贈COVA母親節限定心型掛飾一個。於2023年5月6日親臨又一城COVA，或2023年5月7日親臨太古廣場COVA，逢2點到5點更有專業書法家私人訂製服務，即席於心型掛飾上寫上名字，一於為媽媽送上窩心驚喜，盡顯孝心和心意。

母親節蛋糕系列於各大分店及網上商店接受預訂，即日起至5月14日取貨，需提前兩天訂購。5 月 5 至7 日及 5 月 12至14 日三個週末亦可於門市即時購買，先到先得，售完即止。

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