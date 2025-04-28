母親節蛋糕｜Lady M 全新伯爵茶棉花餅$26/件 4款精緻蛋糕口味同步登場

母親節將至，Lady M為大家準備好一系列精緻蛋糕與甜品和媽媽慶祝！全新登場的伯爵茶棉花餅，以上等日本杏仁粉及芬芳撲鼻的伯爵茶葉製作，每件只售$26，CP值高！另外4款精緻蛋糕口味亦同步登場，包括粉紅菠蘿法式千層酥、薰衣草抹茶千層蛋糕、大甲香芋麻糬忌廉蛋糕以及玫瑰千層蛋糕，相信總有一款口味合媽媽心意！

母親節蛋糕推介！高CP值伯爵茶棉花餅

今年母親節，除了可以選購Lady M的招牌千層蛋糕外，亦可試全新伯爵茶棉花餅($26/件)，選用上等日本杏仁粉，並加入芬芳撲鼻的伯爵茶葉，透過低溫烘焙工藝令蛋糕外脆內軟，再配搭清新的佛手柑做成的果醬夾心，令入口層次更豐富。

如果想享受香甜綿密的滋味，可試大甲香芋麻糬忌廉蛋糕($78/件，$480/6吋，$680/9吋)，顏色為漸層粉紫色，非常夢幻！蛋糕嚴選台灣盛產的大甲芋頭結合 Lady M 輕盈的海綿蛋糕，夾層載滿幼滑的蘭姆酒香芋忌廉及鮮奶麻糬，與濕潤綿密的香芋海綿蛋糕構成完美組合，再配藍色矢車菊花瓣和銀箔水滴寒天作點綴，清新又優雅。另外粉紅菠蘿法式千層酥($86/件，$350/原條蛋糕 )同樣必試，將充滿焦糖及牛油香氣的酥皮層中載滿加入少量蘭姆酒的鮮忌廉及甜美的 Pinkglow®粉紅菠蘿，頂部撒有青檸皮屑和新鮮的粉紅菠蘿切片，為經典千層酥加入熱帶風情的獨特香氣，酸甜美味。