母親節食譜｜啤酒雞翼/清炒花甲/鮮蝦藕餅 4餸1湯家常菜

母親節食譜｜啤酒雞翼/清炒花甲 4餸1湯家常菜

5月11日是母親節，為顯心意不如在家大顯身手，為母親煮一頓大餐吧！以下就有鮮蝦藕餅/啤酒雞翼/清炒花甲等5款簡易家常菜食譜教學，有齊4餸1湯，可以盡顯孝心！ 鮮蝦藕餅 年長一輩都喜歡吃蓮藕，用來製作藕餅的話，不論男女老少都會喜歡。製作方法十分簡單，只需要將材料切碎、攪拌，再壓成餅煎熟即可。如果不喜歡紅蘿蔔的話，亦可以用粟米代替，同樣可以增加其口感。 鮮蝦藕餅材料：蓮藕 200g／蝦肉 120g

紅蘿蔔 30g／胡椒粉 適量

生粉 1湯匙／鹽 適量 鮮蝦藕餅做法 1.蝦肉挑出腸臟，洗淨切碎或放到攪拌機攪爛。

2.蓮藕和紅蘿蔔洗淨切粒。

3.所有材料混合，加入鹽、胡椒粉和生粉攪拌均勻。

4.帶上手套將適量的混合物壓成餅狀，注意不要太厚。

5.熱鑊落油，放入藕餅後轉中小火，稍微熟後就翻面煎，煎至全熟後，兩面都變成金黃色即可。

雙菇炒菜 家常菜又怎可以沒有的炒蔬菜呢？一般家常菜都愛用蒜頭翻炒，而加入香菇的話，不但可以提升其鮮味，亦可豐富其口感，只需要將材料一起翻炒即可，簡單方便又健康。 雙菇炒菜材料：鮮冬菇 150g／白玉菇 150g

小白菜 500g／鹽 適量／蔥 1條

薑 1片／蒜 2瓣

蠔油 1湯匙／砂糖 1茶匙 雙菇炒菜做法 1.小白菜、冬菇、白玉菇洗淨。

2.冬菇、白玉菇切去根部，冬菇切片備用。

3.小白菜切去根部，蔥切成蔥花 ，薑切絲，大蒜切片備用。

4.熱鑊落油，放入蔥花、薑絲和蒜片爆香。

5.加入冬菇和白玉菇，以中小火翻炒，將菇炒出水後，加蓋燜2分鐘至熟透。

6.加入小白菜轉大火翻炒，炒至顏色變深後加入蠔油和糖，快速翻炒至熟透即可。

啤酒雞翼 相信不少人的家常菜都有雞翼菜式，但大多都是可樂雞翼或豉油雞翼，因此母親節的時候不妨製作一款變奏版的雞翼吧！加入啤酒熬煮的雞翼能吃出其麥香，同時帶些許酒味，味道豐富，絕對會吃上癮！ 啤酒雞翼材料：雞翼 8隻／啤酒 半罐

薑 2片／蒜3瓣／蔥 適量

乾辣椒 3個／花椒 適量／八角 2個

生抽 2湯匙／老抽 1 湯匙

料酒 半湯匙／砂糖 半湯匙 啤酒雞翼做法 1.煲裡加凍水，加入洗淨後的雞翼，水滾後煮半分鐘左右撈起，再用凍水洗淨晾乾備用。

2. 熱鑊落油，將雞翼放入鑊中煎香。

3.加入乾辣椒、蒜、生薑、蔥段、花椒和八角，再倒入生抽、老抽、料酒，然後倒入半罐啤酒。

4.將雞翼翻轉均勻上色，中火煮至雞翼變色後加入砂糖，攪拌均勻煮至收汁即可。

清炒花甲 不少人到大排檔都喜歡吃豉椒炒蜆，但其實在家中亦可製作出差不多的美食，那便是清炒花甲！味道比豉椒炒蜆清淡，但仍不失惹味，因此可能更符合母親的口味。如果喜歡吃粉絲的話，更加可以加入粉絲一起翻炒，讓粉絲能吸收花甲的精華。 清炒花甲材料：花甲 800g／薑 3片

蔥 1條／蒜 2瓣／料酒 1湯匙

蠔油 2湯匙／生抽 半湯匙 清炒花甲做法 1.提前將花甲放入一大碗清水中，加少許鹽和幾滴油，讓花甲吐沙，中間可多換幾次水讓花甲吐乾淨。

2.鑊裡放適量的清水煮滾，倒入吐沙後的花甲煮3-5分鐘至全部張開。

3.花甲煮好後，用清水沖洗兩遍備用。

4.蒜切片，蔥切段備用。

5.熱鑊落油，加入蔥段、薑片和蒜片爆香，再倒入花甲。

6.加入料酒、蠔油和生抽，翻炒均勻即可。

番茄粟米排骨湯 說到家常菜的話，當然要有蕃茄薯仔湯。飯前用一碗蕃茄湯開胃就最適合不過。而加入粟米能夠令湯頭更甜，絕對會深得母親喜歡，做法十分簡單，基本上準備好材料一起燉煮即可，即使是料理新手亦可做到！ 番茄粟米排骨湯材料：排骨300g／粟米 2條

馬鈴薯 2個／番茄 2個／薑 10克

料酒 1湯匙／鹽 適量 番茄粟米排骨湯做法 1.粟米、馬鈴薯和蕃茄洗淨切塊，薑切片。

2. 鑊裡放適量的清水，加入排骨、薑片和料酒一起煮滾，焯掉血水後撈出控乾水份備用。

3.煲中倒入適量油煮熱，放入排骨，炒至微微變色後加入番茄，再炒至出汁。

4.加入適量清水，煮滾後加入粟米和馬鈴薯。

5.再次煮滾後，蓋上鍋蓋轉小火燉煮一小時。

6.燉煮後加鹽調味即可。