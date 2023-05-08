母親節｜孝順仔女必睇　精選母親節花束

星期日就是母親節，孝順仔女的您們預備好鮮花、禮物未呢？今年鮮花的花材有的是傳統康乃馨，有的是康乃馨以外的當造花，如玫瑰、牡丹、鬱金香、萬代蘭等，不論是喜歡傳統花材的媽媽，或是鍾愛反傳統鮮花的母親大人，總有一款適合您。

傳統鮮花拼頸鏈 今年agnès b FLEURISTE推出的母親節花禮盒外形猶如手袋，名為「Nancy」，花材則有小玫瑰及康乃馨，用色以粉紅色為主，細心留意，紙盒花盆下設有小抽屜，原來內有乾坤，抽屜放了女士最愛的心形吊嘴頸鏈，愛美的媽媽相信一定喜歡。

人氣花店之清雅萬代蘭 人氣花店Hahahaflorist今年母親節推出兩款附有花瓶的枱花，一款花材以綠色繡球花及萬代蘭為主，另一款則是紫色繡球花及萬代蘭為主。原來萬代蘭的花語是具個性、萬代不朽，其花朵外形清雅端莊，盛開時又帶點豔麗，正好用來形容平日清秀脫俗的媽媽，打扮起來也可以美豔動人。在這特別節日送上萬代蘭枱花，母親一定好Sweet！

焦糖色康乃馨 不少媽媽喜歡粉色系列花朵，當中亦有些母親大人鍾情黃色花朵。花店BLOOMING GARDEN今年的母親節花束就以焦糖色康乃馨為主，再配上珊瑚色玫瑰、小百合等，用色自然又特別。

BLOOMING GARDEN推出以焦糖色康乃馨為主花材的花盒，花盒可自選。$1,080/ BLOOMING GARDEN