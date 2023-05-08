母親節｜孝順仔女必睇　精選母親節花束

星期日就是母親節，孝順仔女的您們預備好鮮花、禮物未呢？今年鮮花的花材有的是傳統康乃馨，有的是康乃馨以外的當造花，如玫瑰、牡丹、鬱金香、萬代蘭等，不論是喜歡傳統花材的媽媽，或是鍾愛反傳統鮮花的母親大人，總有一款適合您。
傳統鮮花拼頸鏈
今年agnès b FLEURISTE推出的母親節花禮盒外形猶如手袋，名為「Nancy」，花材則有小玫瑰及康乃馨，用色以粉紅色為主，細心留意，紙盒花盆下設有小抽屜，原來內有乾坤，抽屜放了女士最愛的心形吊嘴頸鏈，愛美的媽媽相信一定喜歡。
人氣花店之清雅萬代蘭
人氣花店Hahahaflorist今年母親節推出兩款附有花瓶的枱花，一款花材以綠色繡球花及萬代蘭為主，另一款則是紫色繡球花及萬代蘭為主。原來萬代蘭的花語是具個性、萬代不朽，其花朵外形清雅端莊，盛開時又帶點豔麗，正好用來形容平日清秀脫俗的媽媽，打扮起來也可以美豔動人。在這特別節日送上萬代蘭枱花，母親一定好Sweet！
焦糖色康乃馨
不少媽媽喜歡粉色系列花朵，當中亦有些母親大人鍾情黃色花朵。花店BLOOMING GARDEN今年的母親節花束就以焦糖色康乃馨為主，再配上珊瑚色玫瑰、小百合等，用色自然又特別。
粉色系列花禮盒
想反傳統一點，不一定選有康乃馨的花束，那可以選擇「尚·禮·坊」推出的母親節花禮盒。其母親節花禮盒內的花材有粉玫瑰、紫色風信子、粉蝴姬、桃粉小牡丹、白色桔梗等，用色是粉色系列，充滿浪漫色彩。
Shop Info.
agnès b FLEURISTE ( https://onlineshop.agnesb.com.hk/fleuriste/)
Hahahaflorist (https://hahahaflorist.com)
BLOOMING GARDEN (https://www.bloominggarden.com.hk/)
尚·禮·坊 (https://www.givegift.com.hk/)
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