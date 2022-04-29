母親節2022｜一文睇清 母親節限定蛋糕、餐飲優惠、購物禮遇及禮物推介

踏入5月有甚麼重大節日？當然是母親節！各位孝順仔女仍未想到怎樣向媽媽表達感謝和愛意？幫緊你，幫緊你，以下攻略有齊母親節限定蛋糕、餐飲優惠、購物禮遇及禮物推介，梗有一款啱媽媽心水！ 母親節限定蛋糕

arome東海堂

典雅禮帽設計盡顯高貴

「My Elegant Mom」蛋糕系列 母親在兒女心目中是天底下最美麗的，其無私的愛，溢於言表，更顯高貴。arome東海堂隆重呈獻「My Elegant Mom」蛋糕系列，匠心打造多款不同口味、高貴精緻的母親節蛋糕。 即日起至5月4日或之前於門市或網上輸入「MDAY2022」訂購，可享85優先訂購優惠。

網址：www.aromebakery.com.hk

「玫荔雅緻」草莓玫瑰荔枝紅桑子慕絲蛋糕

以粉紅色典雅禮帽造型吸睛，玫瑰荔枝慕斯佐以紅桑子慕絲、雲呢拿慕絲等夾層，海綿蛋糕中間還夾著新鮮荔枝果肉及草莓醬，加上淡粉紫與粉紅忌廉唧花圍著粉紅色禮帽，高貴典雅，將母親那高貴氣質表露無遺。 5月4日或之前優先訂購85折：$262.7（零售價$309）

「藍芝悅園」藍莓忌廉芝士蛋糕

首次推出的「藍芝悅園」以紫色蛋糕碎鋪面，再以新鮮藍莓與淡紫色忌廉作點綴，為蛋糕添上高貴絲絨感。夾層內鬆軟輕盈的海綿蛋糕間襯以濃滑忌廉芝士及酸甜的藍莓醬，甜而不膩。 5月4日或之前優先訂購85折：$194.7（零售價$229）

「心鑽緻逸」草莓乳酪忌廉蛋糕

立體心形鑽石由草莓慕斯製成，內裏是香濃幼滑的草莓乳酪，伴以新鮮草莓、藍莓及忌廉唧花，蛋糕內層以草莓果凍、原味忌廉及鬆軟海綿蛋糕夾著，伴隨著自然莓香餘韻，猶如為母親送上珍貴紅寶石般，凸顯其尊貴地位。 5月4日或之前優先訂購85折：$228.7（零售價$269）

「芒果典漾」香濃芒果忌廉蛋糕

面層鋪滿厚切鮮甜的新鮮芒果，鮮甜軟滑忌廉與綿密的海綿蛋糕層層相間，加上芒果果凍粒增添口感，若媽媽是芒果迷必定喜歡！ 5月4日或之前優先訂購85折：$211.7（零售價$249） A-1 Bakery

限量版母親節蛋糕 即日起全線發售

今個母親節，A-1 Bakery及Atelier Gute推出數款精美的母親節蛋糕，A-1 Bakery網店及Atelier Gute更推出特式限量版母親節蛋糕。而即日起至5月3日期間預訂母親節蛋糕更可享85折早鳥優惠；4月29日起在門市即可購買現貨及開始領取。除了A-1 Bakery的門市外，同時可於網店選購。 網址：www.a-1bakery.com.hk

「翩翩起舞」柚子芒果蜂蜜蛋糕（12cm / 15cm） 以蝴蝶及蜂巢作為造型設計，外形簡單但別具心思，令人恍如置身在秘密花園。蛋糕內層充滿酸甜的柚子醬及芒果粒，再混合滋潤甘甜的蜜糖，酸甜交錯的滋味令人相當回味。 5月3日或之前優先訂購85折：12cm $159.8（原價$188）；15cm $219.3 （原價$258）

「甜心女王」日本甜王士多啤梨慕絲蛋糕（17cm） 以心形配搭多顆綿實香甜的日本甜王士多啤梨，蛋糕款式簡單得來又分外高格調，一份最真摰無微的心意就是對母親的一種敬意。 5月3日或之前優先訂購85折：$246.5（原價$290）

只限Atelier Gute分店發售 歷山酒店

母親節精選蛋糕 7 折優惠

美心中菜海鮮盛宴

yuu會員網上預訂尊享5倍積分 慰勞媽媽當然要食豪啲！即日起至5月9日，全線美心皇宮、翠園（廣場飯店除外）、八月居及八月花，午市及晚市時段供應母親節限定「龍蝦．海斑．鮑魚宴」，有齊上湯波士頓龍蝦伊麵、花膠鮑螺絲燴燕窩、蠔皇原隻鮑魚扣花菇及清蒸沙巴花尾斑等海鮮，6位用只需$1,880，12位用更只需$3,680；小家庭不妨選擇「南非鮑魚套餐」，有八頭南非鮑魚伴鵝掌、龍蝦湯燴仿翅及豉蒜蝦球炒玉帶等，4位用只需$938。除了堂食優惠外，亦設有精選外賣菜式，包括鴻運乳豬拼盆、四季荷葉飯及脆皮一品燒雞等，低至$168起。yuu會員於美心中菜網站預訂母親節食品，不論外賣自取及外送，均可尊享5倍yuu積分。 網址：www.maximschinese.com.hk 百樂酒店 Park café

「寵．愛」母親節自助餐 Park café將於5月7日至8日誠意獻上「寵．愛」母親節自助餐，包羅豐富美饌和禮遇。自助晚餐匯集歐洲南部多國特色美饌，精選推介包括伊比利亞黑毛豬火腿、什錦芝士拼盤、西班牙砂煲墨魚汁海鮮飯、西班牙蛤蜊辣肉腸酥皮湯等；無限供應的鱈場蟹腳海鮮拼盤，包括鱈場蟹腳、紐西蘭藍青口、海蝦、白蜆和黃金螺等。當然還有多款精緻甜品，包括滋補養顏的燕窩桃膠燉蛋白、油炸吉拿棒、即焗梳乎厘和葡撻，以及限時供應的火焰雪山等。於母親節正日惠顧，每位媽媽更可免費獲贈花膠桃膠燉鮮奶乙客、羽衣甘藍蘋果特飲乙杯及限定禮品乙份。

而自助午餐則以韓國料理為主題，推介美食包括芝麻韓式辣醬炸雞、韓式芝士雞肉炒年糕、韓國人蔘雞湯、韓式石鍋拌飯、韓式炒粉絲和韓式燒烤等。自助午餐同樣無限供應海鮮拼盤，包括紐西蘭藍青口、海蝦、白蜆和各式即切刺身等。特式甜品方面，有即製鯉魚餅、韓式迷你冬甩、榴槤慕絲蛋糕、迷你白桃3.6牛乳、朱古力噴泉，以及Dreyer’s雪糕等。 供應期： 2022 年 5 月 7 至 8 日

自助午餐

時間： 12:00 – 14:30

成人 $308 、小童 $278 （ 5 月 7 日）

成人 $338 、小童 $298 （ 5 月 8 日）

自助晚餐

時間： 18:30 – 21:30

成人 $578 、小童 $398 （ 5 月 7 日）

成人 $608 、小童 $418 （ 5 月 8 日）

讚好或追蹤香港百樂酒店 Facebook 專頁，並出示已置頂之優惠券，惠顧母親節自助晚餐可享 8 折優惠；惠顧母親節自助午餐可享 85 折優惠。

訂座及查詢： 2731 2168

WhatsApp ： 6588 0682

地址： 尖沙咀漆咸道南 61 - 65 號香港百樂酒店 4 樓 同場加映！

母親節住宿優惠 帶媽媽去 Staycation

適逢5月9日是佛誕翌日假期，long weekend最好就是全家出動去Staycation！百樂酒店另推出一連串母親節住宿優惠計劃，其中「愛爸．愛媽」住宿計劃只需$1,048起，即可入住全新裝潢高級客房一晚，於Park café享用雙人精緻早餐及自助午餐，另加$320起可升級自助午餐至自助晚餐。於整個5月份入住母親節住宿計劃，更可免費獲贈母親節專屬禮遇特別版百樂小熊及馬卡龍。 預訂及查詢：2366 1398

地址：尖沙咀漆咸道南61 - 65號

歷山酒店

母親節溫馨盛宴 平日媽媽不辭勞苦為家人準備一日三餐，趁住母親節，讓媽媽放下工作，輕輕鬆鬆享受歷山酒店一系列美食佳餚。滋味滿載的母親節自助晚餐，款款菜式都令人垂涎欲滴，包括冰鎮海鮮，有齊即開新鮮生蠔、蟹腳、小龍蝦、藍青口、海螺、凍熟蝦；雜錦壽司及刺身、即切烤肉有法式香草燒羊鞍，及各式中西美饌包括玉子豆腐扒花膠、泰式辣椒膏炒青口、黃金單骨雞翼、星洲胡椒蝦、南瓜豉蒜蒸排骨等。人氣甜點包括巴斯克芝士蛋糕、士多啤梨瑞士卷、班蘭戚風蛋糕、白桃奶凍、酥脆芒果拿破崙，及Haagen-Dazs雪糕等，為自助晚餐錦上添花。

而母親節自助早午餐同樣有即開新鮮生蠔、香麻青瓜手撕雞、即切烤肉有燒脆皮豬腩；中西佳餚精選就有青芥海鮮沙律卷、籠仔藥膳蒸滑雞、日式照燒雞披薩，以及多款冷盤、熱葷和人氣甜品。 自助早午餐

供應期： 5 月 7 至 8 日

時間： 11:30 – 14:30

成人 $488 、小童 $368

自助晚餐

供應期： 5 月 6 至 8 日

時間： 18:30 – 22:00

成人 $668 、小童 $498

於酒店 eShop 預訂並繳付全費，可享高達 85 折優惠： https://bit.ly/30oJx1e

訂座及查詢： 3893 2868

地址：香港北角城市花園道 32 號（港鐵炮台山站 B 出口） 購物禮遇

千色 Citistore

32 周年慶幸運大激賞 一年一度千色Citistore周年慶返嚟啦！是次周年慶重點推介幸運大激賞抽獎，由即日起至5月9日期間，於千色Citistore、C生活或千色Citistore eShop購物滿$320，即可於網上登記參加32周年幸運大激賞抽獎活動。頭獎為OSIM uDiva 3梳化小天后（價值$19,999），另有多款獎品包括Toshiba蒸氣焗爐、CU APP會員計劃積分、千色Citistore購物禮券等，購物之餘更有機會贏得豐富獎品。此外，即日起至5月9日，周年慶同步加推母親節「Thank You Mom」優惠，特別挑選多款心意禮品，當中包括護膚彩妝、時款手袋、春夏服飾、健康產品等，讓子女盡顯對媽媽的關愛。 禮物推介

紅外線科技

助媽媽消除膝蓋腫痛 媽媽每日打理家頭細務，久而久之身體累積不少損傷，例如每逢下雨天，風濕關節痛必定發作。「光波膝套」以德國專利LED紅外線光源，結合最新脈衝光子學技術研製，其產生的紅外線針形光波能穿透人體，直達膝部退化細胞及覆蓋照射膝部多個穴位，包括膝眼、曲泉、膝關、陰陵泉、承筋、殷門、梁丘、足三里、血海等，發揮針灸療效，正好適合有膝關節退化、關節痛的人士使用。 查詢： 9838 8878

網址： www.eft.hk 為媽媽重拾聽力

讓愛聽得見

聽力衰退不像皺紋，肉眼可見，但看不見不代表不存在。隨年齡增長，身體機能老化，媽媽的聽力也會漸漸退化。聽力減弱令眼前的景物這麼近，聲音卻那麼遠。這段落差造成了心理距離，熟悉的世界變得陌生，容易令媽媽變得內向，不願溝通。仔女想讓媽媽再次打開心扉，就先要讓她聽清楚。透過測試了解聽力程度，如果缺損情況嚴重，可考慮使用助聽器輔助，更有助延緩聽力進一步下降。現時只要年滿60歲，便可預約到Heari聽力中心進行免費聽力測試。只需15分鐘，聽力結果即時出爐，更可現場試戴依據個人聽力訂製的掛頸式藍牙助聽器。5月內購買，專享75折優惠。 預約聽力測試或查詢產品詳情： 3678 2002 / 3678 2002 / heariaudio.com 保健食品

老協珍熬雞精

補充元氣增強體力 母親節感恩獻禮，送老協珍熬雞精給媽媽由內至外保養，增強體力！老協珍以傳承80年的熬工法，讓傳統滴雞精營養成分完全釋放。精粹上等老母雞深層精華，以獨門複方慢工細熬，並經SGS檢驗合格。零膽固醇、營養完整、無抗生素與無塑化劑溶出。豐富營養，即刻補充元氣！ 查詢： 2177 0081

網址： www.omyfamily.com.hk 日本 ICHIKI NMN10000 逆齡丸

NMN 強免疫 防中招

ICHIKI NMN10000逆齡丸

人體內的NAD+水平因衰老而下降，一旦再受病菌入侵，肺、心血管系統和其他細胞的NAD+水平會加速下降，削弱人體對抗病菌的能力，導致體內細胞組織功能受損，免疫系統失衡，引發重症，增加死亡風險。中招後更有可能出現「長新冠」問題。臨床研究指，補充人體內NAD+水平，有助減緩器官機能衰退，調節免疫細胞，增強免疫力，保護器官受病菌影響，而NMN作為人體內長壽蛋白Sirtuins的輔因子NAD+的前體物質，也是修復細胞系統的重要原料。服用NMN可安全地增加NAD+水平，而受病菌入侵的患者在服用NMN後情況得到改善，並促進身體更快恢復，戰勝病菌。 「ICHIKI NMN10000逆齡丸」由日本GMP廠製造，嚴選高質量 NMN，有助提升體內NAD+水平，對抗內在細胞衰老，修復病菌對身體造成的破壞，增強免疫力; 結合法國專利成分Lactium®在外對抗，快速舒緩壓力，改善睡眠質量，成為內外雙重抗老配方。ICHKI日本NMN通過日本JFRL及香港STC檢驗，雙檢測結果純度高達超過99.9%以上，而高純度NMN分子比較細，容易穿過細胞膜被身體器官吸收再轉化成NAD+，仲特別採用耐酸性植物膠囊DRcaps抵擋胃酸，令NMN通過腸道吸收時可以攝取更多，有助提升吸收率。臨床證明 ，服用ICHIKI NMN10000逆齡丸 30日有助舒緩壓力，改善睡眠質素。每日服用NMN10000，減少後遺症或令長新冠時間縮餖，回復健康年輕。 由即日起至 5 月 31 日，於萬寧購買 ICHIKI NMN10000 逆齡丸（ 90 粒裝），使用以下現金優惠券，即可享有 $200 折扣優惠： https://www.konwayshop.com/nml100 31ICHIKI NMN1000090$200

銷售點：萬寧

售價： $1,980

網址： http://www.nmn1.com.hk 日本命力「鯊魚素」

讓媽媽由內靚到外

「媽媽」是一份沒有休假的職業，長年為家人竭盡全力，壓力不小。長期處於精神緊張狀態會導致疲倦、頭髮皮膚狀態變差，這個情況是身體提示：身體細胞開始缺養，是時候需要補充「氧」氣。當身體細胞得不到足夠的氧氣時，就會導致細胞老化甚至死亡，令身體容易疲倦、影響記憶力及專注力。若置之不理，更會令免疫力下降，使身體變成易病體質。日本命力「鯊魚素」採用純度達99.99%的魚鯊烯（Squalene），是一種與人體各內臟所需物質相吻合的油狀元素，能加速血液循環，供應細胞充足「氧」分，有效提高人體的免疫力及強化自愈能力。魚鯊烯更能加強皮膚細胞再生能力，防止皮膚老化，讓媽媽們由內美到外！ 北海道頂級野生遼參禮盒

珍貴健康「參」意獻給媽媽

想母親節禮物實用又能送上祝福？以北海道遼參禮盒給媽媽一份健康心意，可以滋陰養顏、抗衰老、補氣血，是母親節送禮的不二之選！由即日起至5月7日選購北海道袖珍野生遼參禮盒（30條）只需【愛「參」價$520】（正價$680），每日一條珍貴遼參只需$17！遼參禮盒另有中、大、特大3種頭數可選，買滿$1,000更可獲贈紅燒罐鮑乙罐，歡迎到Labway立威海參專家網站或親臨上環總店選䐟，於總店出示此報章內容更可享額外全單減$50折扣（每張訂單限減一次）。 產品熱線： 5510 6907

網站： www.labwaybio.com

上環總店：永樂街 179 – 181 號永德商業中心 1 樓 101 – 103 室 KAWAI

母親節網店限定優惠