母親節2022｜母親節禮物合集 家電、手袋、珠寶首飾、化妝品及護膚品推介 (不斷更新)

仲有兩星期左右就到母親節，大家除了訂枱食飯，都不要忘記買禮物表達孝心，今年仲有一萬蚊消費券，禮物當然不能馬虎！今次介紹超過30款禮物，包括按摩機、紓緩腰帶等，幫媽媽舒緩疲勞，更有手袋及首飾等，大方得體之餘又具時尚感，部分仲有消費券優惠！ 小家電： 母親節 2022 禮物推介｜ OSIM 「推拿教主」腳機 母親節優惠價 $5,980 ( 原價 $7,980) 加入獨有按摩手法，專利的「全自動智能揉捏翼」全面覆蓋整個大腿及小腿，打破以往腳機單一重覆性動作。而且配備各國豐富多變的按摩手法，其中「泰式伸展」模擬泰式人手拉筋按摩，令小腿和大腿同時拉伸，有助改善肌肉筋腱勞損、炎症及關節問題，加上「人手指壓按摩」能準確刺激穴位，有效舒緩媽媽長期站立引致的疲勞。使用5,000元消費券購買，更可減$100，只需加$880即可買到。

母親節 2022 禮物推介｜ Gemibee 砭石發熱紓緩腰帶 $699 結合中醫傳統理療及物理按摩技術，內置6片優質砭石，釋放遠紅外線及超聲波，全效熱敷理療，前後發熱，促進氣血運行，配合7種按摩模式及3種溫度(40℃/ 50℃/ 60℃)，設有不同強度及深度的振動頻率，仿如人手按摩，精準按摩酸痛位置，釋放緊張的腰部及僵硬的肌肉壓力，減輕日常或患病時的肌肉痛楚。魔術貼設計及備有延長腰帶(23-48吋腰圍適用)，隨意調節腰帶尺寸，切合不同用家需要。

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母親節 2022 禮物推介｜ Dyson 母親節限量風筒套裝 $3,680 風筒專為不同髮質設計，採用平衡設計，營造輕盈手感，其高速噴射氣流令它在運作時更安靜，並快速乾髮。有別於傳統風筒，Dyson風筒配備智能熱控技術，每秒測量氣流溫度超過40次，附有精密溫度設定及各款隨行配件，輕鬆營造順直或豐盈髮型，讓母親每天吹乾及整理頭髮時都變得輕鬆，秀髮維持健康光澤，同時保護髮絲免受過熱損傷。

Dyson母親節限量風筒套裝 $3,680

母親節 2022 禮物推介｜ Philips Premium XXL 健康空氣炸鍋 HD9870/20 $2,998 機身內置有「智能感應技術」，用家只需要透過機面的按鍵選擇食物類型，按下按鈕進行烹飪，智能感應器便能根據食材的種類、大小及重量，自動調節出所需要烹調的最佳時間和溫度，自動炮製美味菜色。配合獨家專利脂肪脫離技術，可以分離並收集食材內多餘的脂肪，更可去除高達50%的肉類脂肪，令烹調食物變得更健康。加上採用了Philips 高速空氣循環技術，能創造出快7倍的熱空氣氣流，在只使用少量油，甚至無需加油，都能炮製更香脆可口的美食。

母親節 2022 禮物推介｜ Panasonic 防纏結無線吸塵機 MC-SB85K $4,980 日本製的防纏結無線吸塵機，配置突破性雙錐形設計的電動旋轉刷頭，配合高達150W強勁吸力，徹底抽入集塵盒。設有微塵感應器，能偵測細至20微米的微粒，包括黴菌、塵蟎及花粉等，配合自動模式，能根據偵測到的灰塵量，自動調控吸力。集塵盒一按傾倒式設計，避免用家傾倒垃圾時弄髒雙手；同時亦易於拆卸及可用水洗，方便清潔保養。隨機附送伸縮兩用吸嘴及被褥吸嘴等，更容易清理床褥、枕頭、梳化等塵垢。

手袋及時尚配飾：

珠寶首飾： 母親節 2022 禮物推介｜英皇珠寶 18K 白金淡水珍珠項鏈 一大一小兩顆圓形淡水珍珠，配襯Y字形設計頸鏈塑造出微微的垂吊感，隨著一舉手一投足而擺動。

母親節 2022 禮物推介｜周大福「愛的觸覺」系列 「愛的觸覺」18K白色黃金美鑽珍珠首飾，靈感源自母親與孩子之間接觸的肢體語言。環狀線條設計，以永恒不變的鑽石環抱圓潤剔透的珍珠，象徵著媽媽以雙手抱著孩子，用最無私的愛為孩子遮風擋雨，守護孩子成長。每顆珍珠都是由母貝經長年累月孕育而成，因此珍珠更蘊含著「孩子永遠是媽媽的掌心瑰寶」之意。由即日起至5月8日，凡於香港周大福門市購買指定母親節產品單件滿$3,800，即可以優惠價$800換領Blooms & Blossoms精美花束(原價$1,200)。

母親節 2022 禮物推介｜ EMPHASIS 首飾 EMPHASIS配合新一輪的電子消費劵推出優惠禮遇，由即日起至6月30日，顧客凡於EMPHASIS購物淨額每滿$3,800，即可享$500折扣優惠，不設上限，為天下母親送上點點心意。

扮靚化妝： 母親節 2022 禮物推介｜ SHISEIDO VITAL PERFECTION 「本美」限定別注珍藏組合 SHISEIDO資生堂護膚代言人盧瀚霆Anson Lo及陳卓賢Ian Chan，早前拍攝新一輯SHISEIDO VITAL PERFECTION緊緻亮白系列廣告，以「肌膚 本美呈現」為主題，創作團隊採用CG特效，讓Anson Lo與Ian化身美術館中的名畫主角，施展藝術魔法。 即日起購買任何VITAL PERFECTION或ULTIMUNE系列產品(優惠套裝除外)滿$1,980，即可預訂Anson Lo、Ian及最後一位Magic Art主角參與設計的VITAL PERFECTION「本美」限定別注珍藏組合乙套(價值$1,770)：珍藏三子不同表情及造型的珍藏專屬收藏盒、珍藏手寫語句相卡組合、精美便條貼、磁石相架及相卡，同時加購任何產品滿$380(優惠套裝及工具除外)，可獲贈珍藏座枱相冊連相卡6張組合(價值$470)；預購期間更可額外獲贈精美貼紙組合乙份。

LUSH 放鬆一刻禮盒 $700 母親節 2022 禮物推介｜ LUSH 放鬆一刻禮盒 $700 內含8款散發愉悅香氣的浸浴產品，包括優雅茉莉汽泡彈，以茉莉花的誘人芳香和具軟膚功效的柔滑浴水，為母親護膚；至於藍白色的晴天媽媽汽泡彈，帶有清甜舒心的蘋果氣息，熟悉的蘋果清香與聖誕傳說及白雪公主系列同出一轍。

母親節 2022 禮物推介｜ GUERLAIN 殿級蜂皇密集修護蜜 $1,920/80ml 特別為乾燥肌膚研創，解決乾性肌因寒冷、風吹、潮濕、炎熱導致的提早衰老徵兆。能全方位速效修護面部和身體肌膚，可塗上厚厚一層作面膜，或者敷過夜作睡眠面膜，也可用作修護乾燥或弱化的身體部位。 GUERLAIN 殿級蜂皇密集修護蜜 $1,920/80ml