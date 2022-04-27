熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
生活
2022-04-27 12:00:00

母親節2022｜母親節禮物合集 家電、手袋、珠寶首飾、化妝品及護膚品推介 (不斷更新)

分享：
母親節2022｜母親節禮物合集 家電、手袋、珠寶首飾、化妝品及護膚品推介

母親節2022｜母親節禮物合集 家電、手袋、珠寶首飾、化妝品及護膚品推介

仲有兩星期左右就到母親節，大家除了訂枱食飯，都不要忘記買禮物表達孝心，今年仲有一萬蚊消費券，禮物當然不能馬虎！今次介紹超過30款禮物，包括按摩機、紓緩腰帶等，幫媽媽舒緩疲勞，更有手袋及首飾等，大方得體之餘又具時尚感，部分仲有消費券優惠！

小家電：

母親節2022禮物推介｜OSIM「推拿教主」腳機 母親節優惠價 $5,980 (原價$7,980)

加入獨有按摩手法，專利的「全自動智能揉捏翼」全面覆蓋整個大腿及小腿，打破以往腳機單一重覆性動作。而且配備各國豐富多變的按摩手法，其中「泰式伸展」模擬泰式人手拉筋按摩，令小腿和大腿同時拉伸，有助改善肌肉筋腱勞損、炎症及關節問題，加上「人手指壓按摩」能準確刺激穴位，有效舒緩媽媽長期站立引致的疲勞。使用5,000元消費券購買，更可減$100，只需加$880即可買到。

OSIM「推拿教主」腳機 母親節優惠價 $5,980 (原價$7,980)

母親節2022禮物推介｜Gemibee 砭石發熱紓緩腰帶 $699

結合中醫傳統理療及物理按摩技術，內置6片優質砭石，釋放遠紅外線及超聲波，全效熱敷理療，前後發熱，促進氣血運行，配合7種按摩模式及3種溫度(40/ 50/ 60)，設有不同強度及深度的振動頻率，仿如人手按摩，精準按摩酸痛位置，釋放緊張的腰部及僵硬的肌肉壓力，減輕日常或患病時的肌肉痛楚。魔術貼設計及備有延長腰帶(23-48吋腰圍適用)，隨意調節腰帶尺寸，切合不同用家需要。

Gemibee 砭石發熱紓緩腰帶 $699

Gemibee 砭石發熱紓緩腰帶 $699

母親節2022禮物推介｜Dyson母親節限量風筒套裝 $3,680

風筒專為不同髮質設計，採用平衡設計，營造輕盈手感，其高速噴射氣流令它在運作時更安靜，並快速乾髮。有別於傳統風筒，Dyson風筒配備智能熱控技術，每秒測量氣流溫度超過40次，附有精密溫度設定及各款隨行配件，輕鬆營造順直或豐盈髮型，讓母親每天吹乾及整理頭髮時都變得輕鬆，秀髮維持健康光澤，同時保護髮絲免受過熱損傷。

Dyson母親節限量風筒套裝 $3,680

Dyson母親節限量風筒套裝 $3,680

母親節2022禮物推介｜Philips Premium XXL健康空氣炸鍋 HD9870/20 $2,998

機身內置有「智能感應技術」，用家只需要透過機面的按鍵選擇食物類型，按下按鈕進行烹飪，智能感應器便能根據食材的種類、大小及重量，自動調節出所需要烹調的最佳時間和溫度，自動炮製美味菜色。配合獨家專利脂肪脫離技術，可以分離並收集食材內多餘的脂肪，更可去除高達50%的肉類脂肪，令烹調食物變得更健康。加上採用了Philips 高速空氣循環技術，能創造出快7倍的熱空氣氣流，在只使用少量油，甚至無需加油，都能炮製更香脆可口的美食。

Philips Premium XXL健康空氣炸鍋 HD9870/20 $2,998

母親節2022禮物推介｜Panasonic 防纏結無線吸塵機MC-SB85K $4,980

日本製的防纏結無線吸塵機，配置突破性雙錐形設計的電動旋轉刷頭，配合高達150W強勁吸力，徹底抽入集塵盒。設有微塵感應器，能偵測細至20微米的微粒，包括黴菌、塵蟎及花粉等，配合自動模式，能根據偵測到的灰塵量，自動調控吸力。集塵盒一按傾倒式設計，避免用家傾倒垃圾時弄髒雙手；同時亦易於拆卸及可用水洗，方便清潔保養。隨機附送伸縮兩用吸嘴及被褥吸嘴等，更容易清理床褥、枕頭、梳化等塵垢。

Panasonic 防纏結無線吸塵機MC-SB85K $4,980

手袋及時尚配飾：

Cath Kidston 手提水桶袋 $950 Cath Kidston 有機棉手提袋 $750 NEOUS 'Pegasus' Leather Hobo Shoulder Bag $5,900 (From Lane Crawford) LOEWE Amazona 23’ Leather Bag $21,850 (From Lane Crawford) ALEXANDER MCQUEEN Oversized Sneakers with Glitter $5,800 (From Lane Crawford)

珠寶首飾：

母親節2022禮物推介｜英皇珠寶 18K 白金淡水珍珠項鏈

一大一小兩顆圓形淡水珍珠，配襯Y字形設計頸鏈塑造出微微的垂吊感，隨著一舉手一投足而擺動。

母親節2022禮物推介｜周大福「愛的觸覺」系列

「愛的觸覺」18K白色黃金美鑽珍珠首飾，靈感源自母親與孩子之間接觸的肢體語言。環狀線條設計，以永恒不變的鑽石環抱圓潤剔透的珍珠，象徵著媽媽以雙手抱著孩子，用最無私的愛為孩子遮風擋雨，守護孩子成長。每顆珍珠都是由母貝經長年累月孕育而成，因此珍珠更蘊含著「孩子永遠是媽媽的掌心瑰寶」之意。由即日起至58日，凡於香港周大福門市購買指定母親節產品單件滿$3,800，即可以優惠價$800換領Blooms & Blossoms精美花束(原價$1,200)

Super Girls Jessica臨盆前留影，演繹「愛的觸覺」系列。 「愛的觸覺」18K白色黃金美鑽珍珠項鍊 $9,000起 「愛的觸覺」18K白色黃金美鑽珍珠手鍊 $3,500起 「愛的觸覺」18K白色黃金美鑽珍珠耳環 $8,600起

母親節2022禮物推介｜EMPHASIS首飾

EMPHASIS配合新一輪的電子消費劵推出優惠禮遇，由即日起至630日，顧客凡於EMPHASIS購物淨額每滿$3,800，即可享$500折扣優惠，不設上限，為天下母親送上點點心意。

Form 「形」系列18K紅色黃金鑽石耳環 $11,000 Bloom「盛」系列 18K黃色黃金淡水珍珠單耳環 $3,900 Harmony「合」系列18K玫瑰金珍珠貝母單耳環 $2,200

扮靚化妝：

母親節2022禮物推介｜SHISEIDO VITAL PERFECTION「本美」限定別注珍藏組合

SHISEIDO資生堂護膚代言人盧瀚霆Anson Lo及陳卓賢Ian Chan，早前拍攝新一輯SHISEIDO VITAL PERFECTION緊緻亮白系列廣告，以「肌膚 本美呈現」為主題，創作團隊採用CG特效，讓Anson LoIan化身美術館中的名畫主角，施展藝術魔法。

即日起購買任何VITAL PERFECTIONULTIMUNE系列產品(優惠套裝除外)滿$1,980，即可預訂Anson LoIan及最後一位Magic Art主角參與設計的VITAL PERFECTION「本美」限定別注珍藏組合乙套(價值$1,770)：珍藏三子不同表情及造型的珍藏專屬收藏盒、珍藏手寫語句相卡組合、精美便條貼、磁石相架及相卡，同時加購任何產品滿$380(優惠套裝及工具除外)，可獲贈珍藏座枱相冊連相卡6張組合(價值$470)；預購期間更可額外獲贈精美貼紙組合乙份。

VITAL PERFECTION「本美」官網限定別注珍藏組合 $2,320 (總值$4,590) ．第 3 代新升級皇牌免疫力精華 ULTIMUNE 75ml 及 5ml ．VITAL PERFECTION 重點抗皺亮白修護乳霜 20ml ．全天候感光防曬護膚乳液 SPF50+ PA++++ 30ml ．活膚補濕防禦健膚水 30ml x 3 件 ．ULTIMUNE 升級版紅妍肌活眼部精華 5ml ．VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉面霜 15ml ．VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉滋潤面霜 15ml ．VITAL PERFECTION 賦活瞬效提拉眼膜 2 對 ．FUTURE SOLUTION LX 晶鑽水凝再生健膚水 25ml ．FUTURE SOLUTION LX 晶鑽眼唇多元再生乳霜 2.5ml ．「本美」限定別注珍藏組合乙套 ．珍藏座枱相冊組合 (含相卡 x 6 張) 乙套 VITAL PERFECTION「本美」官網限定 Magic 別注珍藏組合 $2,380 (總值$4,650) ．第 3 代新升級皇牌免疫力精華 ULTIMUNE 75ml 及 5ml ．VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉面霜 50ml 及 15ml ．全天候感光防曬護膚乳液 SPF50+ PA++++ 30ml ．活膚補濕防禦健膚水 30ml x 3 件 ．ULTIMUNE 升級版紅妍肌活眼部精華 5ml ．VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉滋潤面霜 15ml ．VITAL PERFECTION 賦活瞬效提拉眼膜 2 對 ．FUTURE SOLUTION LX 晶鑽水凝再生健膚水 25ml ．FUTURE SOLUTION LX 晶鑽眼唇多元再生乳霜 2.5ml ．「本美」限定別注珍藏組合乙套 ．珍藏座枱相冊組合 (含相卡 x 6 張) 乙套
LUSH 放鬆一刻禮盒 $700

LUSH 放鬆一刻禮盒 $700

母親節2022禮物推介｜LUSH 放鬆一刻禮盒 $700

內含8款散發愉悅香氣的浸浴產品，包括優雅茉莉汽泡彈，以茉莉花的誘人芳香和具軟膚功效的柔滑浴水，為母親護膚；至於藍白色的晴天媽媽汽泡彈，帶有清甜舒心的蘋果氣息，熟悉的蘋果清香與聖誕傳說及白雪公主系列同出一轍。

母親節2022禮物推介｜GUERLAIN 殿級蜂皇密集修護蜜 $1,920/80ml

特別為乾燥肌膚研創，解決乾性肌因寒冷、風吹、潮濕、炎熱導致的提早衰老徵兆。能全方位速效修護面部和身體肌膚，可塗上厚厚一層作面膜，或者敷過夜作睡眠面膜，也可用作修護乾燥或弱化的身體部位。

GUERLAIN 殿級蜂皇密集修護蜜 $1,920/80ml

GUERLAIN 殿級蜂皇密集修護蜜 $1,920/80ml

PENHALIGON’S PORTRAITS MANSION DISCOVERY COLLECTION $1,790

PENHALIGON’S PORTRAITS MANSION DISCOVERY COLLECTION $1,790

母親節2022禮物推介｜PENHALIGON’S PORTRAITS MANSION DISCOVERY COLLECTION $1,790

品牌的Portraits獸首系列一向是不少香水迷的收藏品，品牌今次推出8支探索香氛，包括「Portraits家族一家之主」的THE TRAGEDY OF LORD GEORGE，以及香甜玫瑰的THE COVETED DUCHESS ROSE，讓媽媽一次過擁有8種經典的馥郁芬芳。

母親節2022禮物推介｜CLARINS 升級版凝亮護唇油 $230/7ml 升級版加入有機玫瑰精油，能調節唇部水油失衡問題，深層滋潤雙唇、撫平乾紋及增強潤澤感，並提供抗污染保護。智能色素能感應咀唇肌膚pH值及濕度，顯現各人獨有的唇妝色調，01蜂蜜 honey更可作睡前或妝前唇膜使用，改善脫皮唇紋。 母親節2022禮物推介｜ignae 抗藍光精華液 $1,040/30ml 都巿人手機不離手，上班又常使用電腦，肌膚長期暴露於藍光下。精華液可修復受強度藍光波(高至446納米)破壞的肌膚，同時保護細胞，抵抗外間污染UVA、UVB、紅外線-A幅射及酷熱等影響，金盞花等活性因子更能減少汽車廢氣及吸煙引起的炎症。 母親節2022禮物推介｜GUCCI BLOOM 淡香氛 $585/30ml、$725/50ml、$980/100ml 淡香氛保留Gucci Bloom香氛的茉莉花、晚香玉和使君子作基調，並以橙花香調為淡香氛注入酣甜蜂蜜與清新柑橘香，為淡雅香氣增添明亮氣息。淡粉色瓶身設計，飾有樹葉和櫻桃樹枝等，呼應輕盈明亮的自然氣息。 母親節2022禮物推介｜Jurlique 玫瑰保濕花卉水套裝 $660 (價值$990) ．玫瑰保濕花卉水100ml x2 ．玫瑰保濕花卉水15ml ．玫瑰緻柔身體乳 30ml x2 ．玫瑰護手霜 15ml x2 母親節2022禮物推介｜ALBION 清新煥白乳酪面霜 $500/30g 質地輕盈，充分滋潤肌膚，改善因猛烈紫外線和乾燥而受損的肌膚，以豐富水分滋潤肌膚，提升飽滿度，同時從肌膚內部提升亮白程度，締造紋理有序、水嫩、潤澤且閃耀晶瑩亮白的肌膚。 母親節2022禮物推介｜SPIN AROMA 隨心轉香薰儀 $299 簡單設計可用手轉動，當SPIN轉動時，會加速香熏散發，全程不需使用電池，將「綠色意識」融入到產品設計之中。備有多款顏色選擇，香氣石亦提供多款不同香氣選擇，包括森林秘境、晨光初醒及無精油香熏片等。現凡購買「隨心轉香薰儀」及香氣石產品，只要用優惠碼「SD220406」，即可享8折優惠。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受