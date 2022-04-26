母親節2022｜沙田凱悅$1330起即享舒適客房 包兩位自助餐 再送$450禮品包 免費學瑜伽/頌缽/K-pop

下星期就到母親節，想好怎樣答謝媽媽平常對你的照料了嗎？不如一齊去酒店Staycation，享受一個放鬆身心的假期吧！沙田凱悅酒店在4 月21 日至6 月30 日期間，推出「Fit假期」住宿優惠，只需$1330*起即享一系列禮遇，包括享用舒適客房 、菜式豐富的自助餐、免費健康禮品盒、頌缽、瑜伽及韓國流行舞蹈K-pop工作坊，活動從内而外滋養身心靈，非常適合平時忙於照顧家人的母親。

賓客可於入住當天於咖啡廳享用「Fit假期」自助午餐或自助晚餐，住宿計劃已包括兩位自助餐費用，非常超值！自助餐集合4個不同主題的開放式廚房，貫徹「即時烹調，新鮮製造」理念，提供多元化的國際及本地美食。海鮮冷盤方面，有阿拉斯加長腳蟹、海螺、青口、海蝦等等，另外也有多款新鮮刺身、即製壽司和沙律，賣相吸引。而為配合健康主題，每位賓客可自選一杯健康特飲，包括抗氧化健康果汁，加入藍莓、草莓及芒果製成；能量提升果汁則以奇異果、菠蘿、青蘋果及青葡萄打成，酸甜清新。