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2022-05-04 18:30:00

母親節2022｜海洋公園推母親節晚市套餐+限定甜品 85折入手香港製首飾、手袋

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母親節2022｜海洋公園推母親節晚市套餐+限定甜品 85折入手香港製首飾、手袋

母親節2022｜海洋公園推母親節晚市套餐+限定甜品 85折入手香港製首飾、手袋

今個星期日就是母親節！仍未想好慶祝節目的話，不妨與媽媽到海洋公園慶祝。公園由即日起至59日期間在海龍王餐廳及爐炭燒特別呈獻節日晚市套餐，另有各款蛋糕及朱古力。更可以以85折入手首飾及手袋，全部都是香港製造！

母親節2022｜海龍王餐廳 母親節晚市套餐

海龍王餐廳推出母親節晚市套餐，一共有10個不同菜式，包括4個頭盤：松露蝦多士、芥末翡翠螺、 金磚豆腐及芝麻醬青瓜雲耳伴萵筍，另有滋陰養顏的竹笙燕窩羮。主菜則有的砵酒燴牛小排、松露醬炒蘆筍帶子蝦球、鮮甜百合蟹菘上湯泡菜苗及瑤柱鮑魚海鮮炒飯，最後更有杏仁士多啤梨慕絲作甜品。價錢為四位港幣1,980元，額外每位港幣495元。

海龍王餐廳推出母親節晚市套餐

海龍王餐廳推出母親節晚市套餐

母親節2022｜爐炭燒 泰北菜套餐

爐炭燒同樣推出十道菜式套餐，以泰北菜為主題。先有4款傳統泰式小食作頭盤，包括泰式青木瓜沙律、泰式新豬肉生菜包、傳統泰式雞肉沙嗲串，以及泰式蝦餅，更有香茅椰汁雞湯。主菜則有的美國安格斯紅屋牛扒，以及泰式甜酸魚、惹味泰式炒通菜和菠蘿海鮮炒飯。最後當然少不了香芒糯米飯作結。價錢為四位港幣1,580元，額外每位港幣395元。

爐炭燒同樣推出十道菜式套餐，以泰北菜為主題。

爐炭燒同樣推出十道菜式套餐，以泰北菜為主題。

除了正餐之外，甜品亦是非常重要的環節！海洋公園推出多款母親節特選甜品，當中包括母親節特選甜品、母親節朱古力、意式芝士鮮果杯、朱古力士多啤梨慕絲及雲石芝士餅。

即睇母親節特選甜品！

綠茶紅桑子慕絲蛋糕 港幣 168 元／8 盎士 母親節朱古力 港幣 28 元／件 意式芝士鮮果杯 港幣 78 元／杯 朱古力士多啤梨慕絲 港幣 42 元／件 雲石芝士餅 優惠價港幣 24 元／件

母親節202285折入手首飾/手袋

除此之外，海洋公園亦有一系列母親節精品，讓大家為媽媽帶來窩心驚喜。由即日起至58日，訪客於公園精品店選購任何香港製造的 Boshu 布薯手袋及 Rosy Garden首飾，可享85折優惠。另外亦可以特惠價港幣 2,520 元購買原價港幣7,980元、以18K金鑲嵌鑽石及粉紅藍寶石打造的「海洋公園 x justgold」限量版「閃鑽包包」吊飾一件。於518日期間，購物淨額滿港幣450元更可免費獲贈「LOZ盛夏花系列積木」一件。

 

「海洋公園 x justgold 」 限量版「閃鑽包包」吊墜 港幣 2,520 元／件 （原價港幣 7,980 元） 滿額禮遇贈品：LOZ 盛夏花系列積木 （價值港幣 59 元） Boshu 布薯手袋 香港設計及製造 85 折 Rosy Garden 首飾 香港設計及製造 85 折
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