母親節2022｜海洋公園推母親節晚市套餐+限定甜品 85折入手香港製首飾、手袋

今個星期日就是母親節！仍未想好慶祝節目的話，不妨與媽媽到海洋公園慶祝。公園由即日起至5月9日期間在海龍王餐廳及爐炭燒特別呈獻節日晚市套餐，另有各款蛋糕及朱古力。更可以以85折入手首飾及手袋，全部都是香港製造！

母親節 2022 ｜海龍王餐廳 母親節晚市套餐 海龍王餐廳推出母親節晚市套餐，一共有10個不同菜式，包括4個頭盤：松露蝦多士、芥末翡翠螺、 金磚豆腐及芝麻醬青瓜雲耳伴萵筍，另有滋陰養顏的竹笙燕窩羮。主菜則有的砵酒燴牛小排、松露醬炒蘆筍帶子蝦球、鮮甜百合蟹菘上湯泡菜苗及瑤柱鮑魚海鮮炒飯，最後更有杏仁士多啤梨慕絲作甜品。價錢為四位港幣1,980元，額外每位港幣495元。

海龍王餐廳推出母親節晚市套餐

母親節 2022 ｜爐炭燒 泰北菜套餐 爐炭燒同樣推出十道菜式套餐，以泰北菜為主題。先有4款傳統泰式小食作頭盤，包括泰式青木瓜沙律、泰式新豬肉生菜包、傳統泰式雞肉沙嗲串，以及泰式蝦餅，更有香茅椰汁雞湯。主菜則有的美國安格斯紅屋牛扒，以及泰式甜酸魚、惹味泰式炒通菜和菠蘿海鮮炒飯。最後當然少不了香芒糯米飯作結。價錢為四位港幣1,580元，額外每位港幣395元。

除了正餐之外，甜品亦是非常重要的環節！海洋公園推出多款母親節特選甜品，當中包括母親節特選甜品、母親節朱古力、意式芝士鮮果杯、朱古力士多啤梨慕絲及雲石芝士餅。 即睇母親節特選甜品！