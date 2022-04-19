母親節2022｜龍島新推母親節限定蛋糕系列 紫色主題禮盒+蛋糕為母親送上甜蜜敬意

一年一度的母親節即將到臨，龍島今年以「My Wonder Mom」為主題，推出一系列母親節限定禮盒及蛋糕，以紫色為主題，由4月18日起於全線龍島分店正式發售，為大家締造一個幸福感滿瀉的母親節。

今年龍島母親節以紫色為主題，紫色象徵尊貴及慈愛，推出3款不同禮盒：「璀璨花海雜錦禮盒」設計成鑽石形，紫色的禮盒上印有鬱金香花束圖案。盒內齊集5款龍島精選甜點，包括口感香滑細膩的花卉造型手工朱古力及經典手工朱古力、鬆脆可口的花環曲奇及千層酥，每一口都蘊藏著對媽媽的無盡謝意。

母親節 2022 ｜茉莉香梨慕絲蛋糕 (4 吋： $288/ 個； 6 吋： $398/ 個 )

慶祝母親節當然少不了蛋糕！龍島同樣推出茉莉香梨慕絲蛋糕，茉莉花香慕絲配上法國香梨果蓉及果肉，味道清新香甜。而底層採用海綿蛋糕及焦糖朱古力脆脆，口感豐富又充滿清新果香。面層舖上迷人的淡紫色雲石紋鏡面，簡約優雅，再飾以羽毛狀的白朱古力，象徵母親展開溫暖的翅膀，造型高貴並充滿美感、意義深長，華麗感十足。一共有4吋及6吋兩個尺寸可供選擇。

如果不想買大尺寸蛋糕的話，它們同樣有推出迷你版的茶點蛋糕，小巧精緻，是與媽媽共渡午後甜蜜時光的最佳選擇，價錢為$48/件。