母親節2022｜KFC限定「母親節甜蜜滋味桶餐」加推香蜜鬆餅雙重優惠 $6有2件

臨近母親節，不同餐廳都推出母親節，連鎖快餐店都不例外！KFC特別以5月8日，優惠價$258推出「母親節甜蜜滋味桶餐」。更同步推出「香蜜鬆餅雙重優惠」，$6買到2件鬆餅，早餐必食！
母親節2022｜母親節甜蜜滋味桶餐
適逢母親節今年於5月8日，KFC特別以優惠價$258推出「母親節甜蜜滋味桶餐」，内有8件雞，可選家鄉雞/狂惹香燒雞/爆脆雞/香辣脆雞4款不同口味。另有2客燒雞扒雞皇芝士焗飯、4件巴辣香雞翼、2客格格脆薯塊(普通)、4件香熱粟米、 4件葡撻及4杯汽水(中)。母親節甜蜜滋味桶餐供應期由2022年5月6日至9日，一連4日都享用得到！
推出日期：2022年5月6日至2022年5月9日
適用時間：適用於上午11時至下午2時30分，及下午5時30分後
參與餐廳：全線香港及澳門肯德基餐廳（旺角山東街、尖沙咀海運大廈、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）
(九龍灣Emax、觀塘寧晉中心東廣場及九龍塘又一城分店不供應香熱粟米，並以粟米杯取代)
母親節2022｜香蜜鬆餅雙重優惠
為慶祝早餐時段回歸，KFC於2022年5月1日至6月1日推出「香蜜鬆餅雙重優惠」！顧客可以優惠價$6購買2件香蜜鬆餅，同時惠顧任何套餐亦可以$3加配1件香蜜鬆餅。早餐時段以外，優惠更可於下午茶時段享用得到！
推出日期：2022年5月1日至6月1 日
適用時間：上午11時前（早餐時段）；下午2時30分至5時30分（下午茶時段）
參與餐廳：全線香港及澳門肯德基餐廳（赤柱廣場、尖沙咀海運大廈、九龍塘又一城、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）
此外，下載全新KFC App (https://bit.ly/3KMC4KJ)，即可獲取優惠券，適用於2022年5月6日至15日，享用更多外送速遞至抵優惠！
母親節限定優惠如下：
• 惠顧滿200元減25.8元 (結帳前輸入優惠碼：DELIVERLOVE)
• 惠顧滿250元送3件家鄉雞 (結帳前輸入優惠碼：MOMLOVESOR)
• 惠顧滿250元送3件香辣脆雞 (結帳前輸入優惠碼：MOMLOVESHS)
• 惠顧滿200元送5件巴辣香雞翼 (結帳前輸入優惠碼：THANKSMOM)
• 惠顧滿40元送1件家鄉雞 (結帳前輸入優惠碼：ONLYFORYOU)