母親節2022｜KFC限定「母親節甜蜜滋味桶餐」加推香蜜鬆餅雙重優惠 $6有2件

臨近母親節，不同餐廳都推出母親節，連鎖快餐店都不例外！KFC特別以5月8日，優惠價$258推出「母親節甜蜜滋味桶餐」。更同步推出「香蜜鬆餅雙重優惠」，$6買到2件鬆餅，早餐必食！

母親節 2022 ｜母親節甜蜜滋味桶餐

適逢母親節今年於5月8日，KFC特別以優惠價$258推出「母親節甜蜜滋味桶餐」，内有8件雞，可選家鄉雞/狂惹香燒雞/爆脆雞/香辣脆雞4款不同口味。另有2客燒雞扒雞皇芝士焗飯、4件巴辣香雞翼、2客格格脆薯塊(普通)、4件香熱粟米、 4件葡撻及4杯汽水(中)。母親節甜蜜滋味桶餐供應期由2022年5月6日至9日，一連4日都享用得到！

推出日期：2022年5月6日至2022年5月9日

適用時間：適用於上午11時至下午2時30分，及下午5時30分後

參與餐廳：全線香港及澳門肯德基餐廳（旺角山東街、尖沙咀海運大廈、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）

(九龍灣Emax、觀塘寧晉中心東廣場及九龍塘又一城分店不供應香熱粟米，並以粟米杯取代)