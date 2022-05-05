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2022-05-05 18:00:00

母親節2022｜KFC限定「母親節甜蜜滋味桶餐」加推香蜜鬆餅雙重優惠 $6有2件

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母親節2022｜KFC限定「母親節甜蜜滋味桶餐」加推香蜜鬆餅雙重優惠 $6有2件

母親節2022｜KFC限定「母親節甜蜜滋味桶餐」加推香蜜鬆餅雙重優惠 $6有2件

臨近母親節，不同餐廳都推出母親節，連鎖快餐店都不例外！KFC特別以58日，優惠價$258推出「母親節甜蜜滋味桶餐」。更同步推出「香蜜鬆餅雙重優惠」，$6買到2件鬆餅，早餐必食！

母親節2022｜母親節甜蜜滋味桶餐

適逢母親節今年於58日，KFC特別以優惠價$258推出「母親節甜蜜滋味桶餐」，内有8件雞，可選家鄉雞/狂惹香燒雞/爆脆雞/香辣脆雞4款不同口味。另有2客燒雞扒雞皇芝士焗飯、4件巴辣香雞翼、2客格格脆薯塊(普通)4件香熱粟米、 4件葡撻及4杯汽水()。母親節甜蜜滋味桶餐供應期由202256日至9日，一連4日都享用得到！

推出日期：202256日至202259

適用時間：適用於上午11時至下午230分，及下午530分後

參與餐廳：全線香港及澳門肯德基餐廳（旺角山東街、尖沙咀海運大廈、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）

(九龍灣Emax、觀塘寧晉中心東廣場及九龍塘又一城分店不供應香熱粟米，並以粟米杯取代)

母親節甜蜜滋味桶餐

母親節甜蜜滋味桶餐

母親節2022｜香蜜鬆餅雙重優惠

為慶祝早餐時段回歸，KFC202251日至61日推出「香蜜鬆餅雙重優惠」！顧客可以優惠價$6購買2件香蜜鬆餅，同時惠顧任何套餐亦可以$3加配1件香蜜鬆餅。早餐時段以外，優惠更可於下午茶時段享用得到！

推出日期：202251日至61

適用時間：上午11時前（早餐時段）；下午230分至530分（下午茶時段）

參與餐廳：全線香港及澳門肯德基餐廳（赤柱廣場、尖沙咀海運大廈、九龍塘又一城、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）

香蜜鬆餅雙重優惠

此外，下載全新KFC App (https://bit.ly/3KMC4KJ)，即可獲取優惠券，適用於202256日至15日，享用更多外送速遞至抵優惠！

母親節限定優惠如下：

    惠顧滿200元減25.8 (結帳前輸入優惠碼：DELIVERLOVE)

    惠顧滿250元送3件家鄉雞 (結帳前輸入優惠碼：MOMLOVESOR)

    惠顧滿250元送3件香辣脆雞 (結帳前輸入優惠碼：MOMLOVESHS)

    惠顧滿200元送5件巴辣香雞翼 (結帳前輸入優惠碼：THANKSMOM)

    惠顧滿40元送1件家鄉雞 (結帳前輸入優惠碼：ONLYFORYOU)

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