母親節2022｜LOG-ON母親節禮物合集 必買家用美容儀/紓壓好物/美妝產品

臨近母親節，相信不少孝子賢孫已經買好了禮物。如果仍未想好的話，LOG-ON今年集齊多款適合時尚女性的精緻實用產品，包括紓壓好物、Clean Beauty產品系列至家用美容儀器等都一應俱全，助每位女性由內靚到外。更有客製化雕刻和語音錄製服務，為媽媽造出獨一無二的禮品！

母親節禮物｜紓壓好物推介 療癒母親身心 裡裡外外勞心勞力的女性也需要紓壓療癒，才可以保持心情舒暢和好氣息。LOG-ON有多款貼心又實用的紓壓好物，包括按摩器、精油機和熱敷護眼眼罩等，有助紓緩放鬆和消除疲勞。其中推薦LOXIM香薰霧化精油機，令房間充滿香氣之餘，更可以紓緩緊張情緒。

母親節禮物｜專業家用美容儀 屋企都可以做到 Facial 受到疫情影響，近年流行自主美容，家用美容儀成為女性必備恩物，大家都可以安在家中便可享受專業級美容體驗，保持容光煥發，絕對是實用又得體的送禮之選。LOG-ON搜羅多部的家用美容儀，讓你在母親節與母親一同在家中享受舒適美容時光。必買TOUCHBeauty面霜導入美容儀，只需要$388就可以導出毛孔堵塞物，再導入護膚品營養，令肌膚保持最佳狀態。

母親節禮物｜新引入 Clean Beauty 產品 主打天然低敏 LOG-ON向來都有不同國家及品牌的美妝產品，近年主打天然、安全低敏、無毒、對肌膚「零」傷害的Clean Beauty 成為美容的大趨勢，LOG-ON亦全新引入一系列Clean Beauty產品，對皮膚和環境均無負擔、無損害的美容產品，遠離有毒物質之餘，亦可為保護地球出一分力，適合你身邊關注環保的女性。

母親節禮物｜日本必買文創品牌 SOU ‧ SOU+ 超美實用和風小物 母親節未能帶媽媽到日本旅行？大家可以買到由日本京都聞名的Ayanokoji職人手製的純手工口金包。獨家引入各款彩繪口金包，由日本技師手工一針一線製成，質料耐用又輕巧，設計雅緻復古，百搭易襯，無論外出逛街或上班都十分適合，簡單啪開鈕扣便可以收納隨身小物，方便又實用，讓媽媽感受日式風情。 另外，LOG-ON亦首次引入日本超人氣文創品牌—SOU‧SOU，包括多款最為人熟悉的數字圖案產品即將亮相。品牌於手作界享譽盛名，以獨特及顏色繽紛的圖案變奏出一系列質感小物和生活雜貨，結合美感與實用性，送禮自用兩相宜。部份熱門產品於５月率先登場，包括伊勢木棉手提袋、分趾襪和拖鞋等。