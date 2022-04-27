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2022-04-27 18:00:00

母親節2022｜LOG-ON母親節禮物合集 必買家用美容儀/紓壓好物/美妝產品

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母親節2022｜LOG-ON母親節禮物合集 必買家用美容儀/紓壓好物/美妝產品

母親節2022｜LOG-ON母親節禮物合集 必買家用美容儀/紓壓好物/美妝產品

臨近母親節，相信不少孝子賢孫已經買好了禮物。如果仍未想好的話，LOG-ON今年集齊多款適合時尚女性的精緻實用產品，包括紓壓好物、Clean Beauty產品系列至家用美容儀器等都一應俱全，助每位女性由內靚到外。更有客製化雕刻和語音錄製服務，為媽媽造出獨一無二的禮品！

母親節禮物｜紓壓好物推介 療癒母親身心

裡裡外外勞心勞力的女性也需要紓壓療癒，才可以保持心情舒暢和好氣息。LOG-ON有多款貼心又實用的紓壓好物，包括按摩器、精油機和熱敷護眼眼罩等，有助紓緩放鬆和消除疲勞。其中推薦LOXIM香薰霧化精油機，令房間充滿香氣之餘，更可以紓緩緊張情緒。

Oyasumi MeMe Hot & Air 氣囊按摩溫熱熱敷護眼眼罩 售價：HK$1,089 NUKU-iii USB 溫活暖墊 售價：HK$ 288 Cordless Air Compression Calf Relaxer 無線氣囊式小腿紓緩器售價：HK$629 Hyundai FJ207 Airbag Massager 多功能氣囊按摩器 售價：HK$1099 LOXIM香薰霧化精油機 售價：HK$799

母親節禮物｜專業家用美容儀 屋企都可以做到Facial

受到疫情影響，近年流行自主美容，家用美容儀成為女性必備恩物，大家都可以安在家中便可享受專業級美容體驗，保持容光煥發，絕對是實用又得體的送禮之選。LOG-ON搜羅多部的家用美容儀，讓你在母親節與母親一同在家中享受舒適美容時光。必買TOUCHBeauty面霜導入美容儀，只需要$388就可以導出毛孔堵塞物，再導入護膚品營養，令肌膚保持最佳狀態。

Abeluna Aqua Peel 家用深層清潔機 第二代 售價 HK$1,699 Oreadex RF射頻美容儀售價 HK $998 Oreadex 射頻塑顏緊緻纖體儀 售價 HK$1,380 TOUCHBeauty 360度按摩瘦面瘦身 售價 HK$498 TOUCHBeauty面霜導入美容儀 售價 HK$388

母親節禮物｜新引入Clean Beauty產品 主打天然低敏

LOG-ON向來都有不同國家及品牌的美妝產品，近年主打天然、安全低敏、無毒、對肌膚「零」傷害的Clean Beauty 成為美容的大趨勢，LOG-ON亦全新引入一系列Clean Beauty產品，對皮膚和環境均無負擔、無損害的美容產品，遠離有毒物質之餘，亦可為保護地球出一分力，適合你身邊關注環保的女性。

Adopt’法國製香水系列 售價：HK$120支起 Adopt’法國製香水系列 售價：HK$120支起 Adopt’法國製香水系列 售價：HK$120支起 BCL TAVIEA純淨白茶精華乳 售價 HK$189 LuLuLun x 蜷川實花限定 溫和去角質卸妝膏 (蘭花香) 售價：HK$188 The Mineral Boutique 售價：HK$380-1,980

母親節禮物｜日本必買文創品牌SOUSOU+超美實用和風小物

母親節未能帶媽媽到日本旅行？大家可以買到由日本京都聞名的Ayanokoji職人手製的純手工口金包。獨家引入各款彩繪口金包，由日本技師手工一針一線製成，質料耐用又輕巧，設計雅緻復古，百搭易襯，無論外出逛街或上班都十分適合，簡單啪開鈕扣便可以收納隨身小物，方便又實用，讓媽媽感受日式風情。

另外，LOG-ON亦首次引入日本超人氣文創品牌—SOUSOU，包括多款最為人熟悉的數字圖案產品即將亮相。品牌於手作界享譽盛名，以獨特及顏色繽紛的圖案變奏出一系列質感小物和生活雜貨，結合美感與實用性，送禮自用兩相宜。部份熱門產品於５月率先登場，包括伊勢木棉手提袋、分趾襪和拖鞋等。

日本超人氣文創品牌SOU‧SOU首次登場 Ayanokoji 小鳥系列 SS22 SOUSOU 摺紙型手袋 黑色 SS22 SOUSOU 分趾襪 （小腿）香蕉 SS22 SOUSOU 伊勢木棉郵票袋 白色 SS22 SOUSOU 伊勢木棉頸巾 金襴緞子繪圖

母親節禮物｜一站式個人化禮物專區 語音訊息相架

想令禮物變得更獨一無二，可以到LOG-ON的一站式個人化禮物專區「Manual Factory」，提供心聲錄製「Voice Messaging」服務，把你的語音信息加入禮物中。當中LOG-ON海港城店內的Manual Factory更推出限定的「MF客製雕刻相架」，相架上可以自選設計及心意字句，即場以雷射雕刻機製作，更可以現場錄製心意訊息加入到QR碼內，令相片加入雙重驚喜。

另外，LOG-ON全線「Manual Factory」（包括海港城、沙田及又一城分店）均設個人化禮物包裝服務，提供特色包裝紙和飾物。海港城店的Manual Factory 更由日本直送多達20多款「風呂敷」的選擇，即日本包裹禮盒或精緻便當的和式圖案包袱布。

LOG-ON更推出限時優惠，由即日起至511日於門市選購Fujifilm instax mini 相機或 Polaroid GO，可以優惠價$58換購 MF客製雕刻相架一個，換完即止。

多達400多款來自世界各地的心意卡款式 個人化語音訊息相架 售價：HK$88 日本包裹禮盒 - 風呂敷
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