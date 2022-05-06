母親節2022｜McCafe推母親節玫瑰蛋糕禮盒 $68嘆玫瑰蜜桃/香橙朱古力/藍莓口味【內附電子優惠券】

母親節將至，麥當勞向一眾偉大的母親送上真摯祝福。由即日起，McCafé推出期間限定「McCafé母親節三重愛意玫瑰禮盒裝」，一盒有齊3款不同口味的玫瑰造型蛋糕。另外同步推出多張電子優惠券，$9香芋批限定優惠回歸。

即日起至5月8日，McCafé推出三款不同口味玫瑰Mini Cake，包括再次回歸的玫瑰蜜桃蛋糕，以及新登場的雙重藍莓蛋糕及香橙朱古力蛋糕。三款Mini Cake均以香滑慕絲搭配果醬或朱古力醬，再加上鬆軟海綿蛋糕，口感豐富！造型亦設計成玫瑰花外形，視覺感十足。各款玫瑰Mini Cake售價由$33起，麥當勞App用戶更可獨家專享母親節禮盒優惠「$68母親節三重愛意玫瑰禮盒裝 (3 件)」，一次過食盡一盒三件不同口味的玫瑰Mini Cake。

母親節 2022 ｜麥當勞 App 超值電子優惠券 $9 食到香芋批

下週5月9日起，麥當勞App繼續送上多款超值電子優惠券，包括最新登場的新配方新餐肉和新吞拿系列。亦有「McCafé早晨Combo減$3」或「McCafé午後Combo減$3」優惠，讓大家品嚐味道減鹹的新配方新餐肉或「魚」眾不同的新吞拿滋味，更可一次過享受使用Oatly燕麥奶沖調的岩鹽焦糖燕麥咖啡。

另外，每次回歸均深受大家喜愛的「$9香芋批」亦再次與大家見面，滿滿的軟糯綿滑芋頭絕對是最幸福的滋味！早上11時後適用的「選購超值套餐減$5」再度登場，還有「$27豬柳蛋漢堡超值早晨套餐」優惠！