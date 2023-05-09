母親節2023｜媽咪雞蛋仔1日限定免費雞蛋仔 全線分店都食到！【內附分店地址】

今個星期日就是母親節，為慶祝母親節，媽咪雞蛋仔推出1日限定優惠，只需帶同媽媽到任何一間分店(海洋公園店除外)打卡，即可免費獲得雞蛋仔！
參與活動方法非常簡單，大家只需於母親節正日(14/5)，帶同媽媽到任何一間媽咪雞蛋仔分店(海洋公園店除外)，於Instagram上發文或以限時動態打卡，寫一句I love you 的窩心說話，並標籤媽咪雞蛋仔的官方帳號([email protected])。頭30位出示Instagram證明者即可免費享媽咪雞蛋仔1底。
媽咪雞蛋仔全港13分店地址
港島區
銅鑼灣分店：銅鑼灣希雲街1-5號禮信大廈地下17號舖 (港鐵銅鑼灣站F1出口)
灣仔分店：灣仔灣仔道181A至181G地下D2舖 (港鐵灣仔站A3出口)
上環分店：上環文咸東街32號地下 (港鐵上環站A2出口)
中環分店：中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市2樓242B舖 (港鐵中環站D1出口)
九龍區
紅磡總店 : 香港紅磡船澳街99號黃埔新邨地下1A15舖(地鐵站出口B)
旺角分店：旺角豉油街33號地下A舖 (港鐵旺角站E2出口)
佐敦分店：佐敦廟街219號地下 (港鐵佐敦站A出口)
觀塘分店：觀塘通明街3號地下B號舖 (港鐵牛頭角站A出口)
尖沙咀東分店：尖沙咀東科學館道14號新文華中心地下16號鋪 (港鐵紅磡站D出口)
新界區
荃灣分店：荃灣青山道荃灣段289-301號昌華大廈地下16A號舖 (港鐵荃灣站A1出口)
元朗分店：元朗教育路1號千色廣場地下21號舖
屯門分店 : 屯門屯隆街２號時代廣場北翼3樓38號鋪 (港鐵屯門站C出口 ) 將軍澳分店 : 新界將軍澳日出康城商場二樓201-201A舖 ) (港鐵康城站C2出口)