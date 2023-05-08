母親節2023│華懋8大商場母親節免費鮮花派送

還有幾日便是母親節，囝囝囡囡都各出奇謀氹媽媽開心送上禮物。華懋集團旗下商場由即日起為大家帶來母親節免費鮮花派送、窩心3重禮遇，以及限定快閃花店等，為送甚麼禮物仍在費煞思量？不妨參考以下靈感。

母親節免費鮮花派送

母親節免費鮮花派送 在母親節當日(5月14日)荃灣如心廣場、沙田好運中心及將軍澳翩滙坊將於不同時段(詳見下 表)派發鮮花。只要like華懋商場的Facebook或IG就可免費獲贈鮮花，並可用商場提供的拍攝小道具與母親拍照，留下愉快的回憶。數量有限，先到先得，送完即止。 荃灣如心廣場1期及2期 12:00-13:00

沙田好運中心 14:00-15:00

將軍澳翩滙坊 16:00-17:00

想向母親表達愛意，甜言蜜語和鮮花禮物是不可或缺。華懋集團商場為大家特設尊屬驚喜禮遇，讓子女感謝媽媽長久以來的照顧跟愛護。

我愛媽媽 螢幕宣言

禮遇1：「我愛媽媽 螢幕宣言」 日期：即日至5月11日

時間：12:00-22:00

地點：如心廣場1期1樓商場禮賓部

詳情：憑即日單一電子貨幣消費滿$200或以上，連同正本交易存根，即可換領如心廣場大電視顯示「我愛媽媽 螢幕宣言」名額乙個。 「我愛媽媽 螢幕宣言」將於母親節當日(5月14日)在廣場1期中庭及戶外大電視隨機播放。

LA FLEUR永生花禮盒

禮遇2：LA FLEUR永生花禮盒 日期：即日至換完即止

時間：12:00-22:00

地點：如心廣場1期1樓商場禮賓部

詳情：憑即日電子貨幣消費滿$1,500或以上，最多4張不同商戶的有效電子機印發票(每張發票最少$100)，連同正本交易存根，即可換領LA FLEUR永生花禮盒乙盒。

母親節美顏養生福袋換領

禮遇3：母親節美顏養生福袋換領 母親節美顏養生福袋，內有蟲草花、桂圓及紅棗，讓媽媽們青春常駐，容光煥發。

日期：即日至換完即止

地點及時間：

翩滙坊商場禮賓部 12:00-22:00

好運中心商場禮賓部 12:00-18:00

希爾頓中心商場禮賓部 12:00-18:00

粉嶺名都商場商場禮賓部 12:00-18:00

上水名都商場商場禮賓部12:00-18:00

順福糧倉商場禮賓部12:00-18:00

巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心商場禮賓部12:00-18:00

詳情：以電子貨幣即日單一消費滿$350，連同正本交易存根，即可換領母親節美顏養生福袋乙個。