母親節2023｜KFC推母親節限定企劃「藉著雞桶說愛你」 專業畫家現場 繪製親子頭像貼紙【內附地址＋領取方法】

KFC特別於母親節週末舉行一連兩天「藉著雞桶說愛你」特別企劃。顧客凡於5月13及14日在KFC惠顧指定餐品，即可獲贈母親節限定心意貼紙，讓你發揮創意親自裝飾KFC雞桶。

大家只需要在5月13及14日於全線KFC香港及澳門分店（觀塘東廣場、西灣河太安樓、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外），堂食及外賣自取惠顧A1三人分享桶餐、B1 - 8 件雞餐或 B3 - 9 件雞雞桶，即可獲贈心意貼紙一套。另外經KFC APP惠顧任何外送訂單，同樣可獲贈心意貼紙一套。數量有限，送完即止。

想製作更獨一無二的母親節禮物？母親節當日，歡迎帶同媽媽親臨銅鑼灣 KFC 旗艦店，參加只此一天的特別活動，免費製作獨一無二的母親節雞桶禮物。

惠顧堂食及外賣自取之A1三人分享桶餐、B1 - 8 件雞餐或 B3 - 9 件雞雞桶，憑當日單據即可參加製作獨一無二的母親節雞桶禮物。每組參加者可獲一式兩份由專業畫家現場速畫的親子頭像貼紙。歡迎與媽媽親臨參加活動，或帶同與媽媽的合照予畫家現場繪畫。名額有限，先到先得，額滿即止。

日期：2023年5月14日（星期日）

時間：下午2時至6時

地址：KFC旗艦店二樓（銅鑼灣軒尼詩道479-481號）