母親節2023｜LEGO®️打造溫馨甜蜜母親節 三大主題禮物

在LEGO®️系列中為愛美、充滿童心或文青媽媽，選出適合她們的母親禮物吧！

隨著五月的來臨，是時候準備一年一度向母親表達謝意。每位母親的個性和喜好各有不同，為答謝默默為孩子奉獻的媽媽，各位窩心的子女和廿四孝爸爸可以趁機為媽媽挑選最合適的 LEGO®️ 盒組禮物，共享拼砌樂，送上親手創作的 LEGO®️ 盒組擺設。

母親節必備之選 —— 永不凋謝的 LEGO®️ 花 束

談到母親節送禮，花束從來都是不二之選。但想把你的心意定格，不妨考慮永不凋謝的 LEGO®️花束。LEGO®️ Icons系列有由超過17種不同的樂高組件構成，具有逼真的形態和色彩。花莖和花瓣可以自主調整位置，讓你憑創意拼出心中所綻放的花朵。你更可以隨意創作插花造型，與媽媽一同設計出獨一無二的永生花藝佈置，送上無需費心打理，但卻色彩斑斕、生氣勃勃的插花裝飾。