母親節2023｜LEGO®️打造溫馨甜蜜母親節 三大主題禮物

隨著五月的來臨，是時候準備一年一度向母親表達謝意。每位母親的個性和喜好各有不同，為答謝默默為孩子奉獻的媽媽，各位窩心的子女和廿四孝爸爸可以趁機為媽媽挑選最合適的 LEGO®️ 盒組禮物，共享拼砌樂，送上親手創作的 LEGO®️ 盒組擺設。
母親節必備之選——永不凋謝的LEGO®️花束
談到母親節送禮，花束從來都是不二之選。但想把你的心意定格，不妨考慮永不凋謝的 LEGO®️花束。LEGO®️ Icons系列有由超過17種不同的樂高組件構成，具有逼真的形態和色彩。花莖和花瓣可以自主調整位置，讓你憑創意拼出心中所綻放的花朵。你更可以隨意創作插花造型，與媽媽一同設計出獨一無二的永生花藝佈置，送上無需費心打理，但卻色彩斑斕、生氣勃勃的插花裝飾。
童心未泯媽媽之選——LEGO®️迪士尼系列
迪士尼粉絲注意！想俘虜充滿童心的媽媽，LEGO®️迪士尼系列盒組絕對是最佳的母親節禮物之選。盒組忠實還 原迪士尼和彼思電影場景，把迪士尼角色帶到你的安樂窩。LEGO®️ Disney ™️系列有讓你把小美人魚的城堡帶回家，與媽媽利用顆粒，一起拼砌出屬於大家的城堡，最適合擁有一顆公主心的媽媽；LEGO®️ Ideas系列有以超過一千塊顆粒重塑百畝林大橡樹下的小熊維尼小屋，讓媽媽重温美好的童年回憶；LEGO®️ Disney ™️系列有為愛冒險的彼思粉絲還原感動人心的《沖天救兵》電影場影，讓媽媽拼砌出向夢想啟航的小屋。
文青媽媽必備之選——充滿藝術氣息的LEGO® Art套裝
想為心思細膩又優雅的媽媽準備母親節禮物的話，可以考慮LEGO®️ Art系列套裝。此系列以過千塊顆粒重現精湛的畫作，讓充滿藝術氣息的媽媽以創意點綴經典的藝術品，為家中添置一幅富有格調的家居裝飾。LEGO®️ Art系列的神還原神奈川衝浪的磅礡氣勢，完成後，更能掃描 QR 碼細聽定制音樂，沉醉於藝術世界，享受舒壓的愜意時光；LEGO®️ Art系列星夜以顆粒重現永恒的美景，展現梵高極致的藝術風格；而LEGO®️ Art系列的花卉藝術定能搏熱愛花藝的媽媽一笑，你可以與媽媽一同拼砌，盡情綻放想像力，設計出你們獨一無二的專屬圖案裝飾。