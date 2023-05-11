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2023-05-11 12:30:00

母親節2023｜Love, Bonito推孕婦系列新品同慶母親節 送Naked Lab竹絲枕頭套/眼罩/床上用品

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母親節2023｜Love, Bonito推孕婦系列新品同慶母親節 送Naked Lab竹絲枕頭套/眼罩/床上用品

母親節2023｜Love, Bonito推孕婦系列新品同慶母親節 送Naked Lab竹絲枕頭套/眼罩/床上用品

Love, Bonito趁著一年一度的母親節，推出多款夏日新品，讓大家與媽媽配襯出時尚的「姊妹」裝；專為準媽媽而設的Embrace孕婦系列亦於本月推出新品，即使是準媽媽都一樣可以慶祝母親節！品牌同時與高端竹絲寢具品牌Naked Lab合推限定禮遇，送出Love, Bonito $500禮品卡及Naked Lab竹絲床上用品兩套（價值$5,740），各位小資女不要錯過了。

Love, Bonito Embrace孕婦系列在5月推出全新單品，以舒適又實用的款式，與一眾準媽媽渡過四季，包括專為孕婦而設的功能性鈕扣及側拉鍊、透氣的物料以作降溫，而且款式百搭易襯，即使懷孕後亦可繼續穿著，打造時尚靚媽look

FAldari Maternity Supima Cotton Tee (White), Aureelia Straight High Rise Jeans (Medium Denim Washed) Lindsey Maternity Nursing Button Down Knit Dress (Taupe) Nalla Maternity Nursing Pleat Jumpsuit (Olive)

Love, Bonito亦推介其他單品，迎合各位女性的居家、工作及休閒需要，款式簡約時尚，易於配搭不同造型，並有多個顏色及尺碼（由XXSXXL）可供選擇，適合任何年齡及身形穿著，適逢母親節，可以藉此機會送上Love, Bonito的單品，為媽媽打造出時尚舒適的造型，配搭「姊妹」裝拍照留念，留下美好回憶。

Auria Shawl Collar Blazer $389 Desiree Flare Maxi Skirt $329 Juvenna Classic Knit Cardigan $269 Morie Regular High Waisted Straight Leg Pants $389

母親節限定禮遇

今年母親節，Love, Bonito特別與高端竹絲寢具品牌Naked Lab合作，推出限定禮遇。由即日至至514日，於Love, Bonito中環店的首10位客人及官網的首10位客人消費滿$800或以上（共20位），即可免費獲得高端竹絲寢具品牌Naked Lab竹絲枕頭套及眼罩套裝一份（價值$780）；另於Instagram追蹤 lovebonitohkg nakedlab_official，讚好及收藏Love, Bonito送禮帖子，tag 3位朋友並留下一個你對是次送禮活動的心情emojiLove, Bonito將選出一位幸運兒，贏得Love, Bonito $500禮品卡及Naked Lab竹絲床上用品兩套（價值$5,740）。得獎結果將於2023516日於Love, Bonito  Instagram限時動態公佈。

Love, Bonito特別與高端竹絲寢具品牌Naked Lab合作，推出限定禮遇。

Love, Bonito特別與高端竹絲寢具品牌Naked Lab合作，推出限定禮遇。

中環旗艦店地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D

營業時間：10:00am10:00pm

電話：9083-8141

官網：https://bit.ly/LBHKMAY

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