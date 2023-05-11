母親節2023｜Love, Bonito推孕婦系列新品同慶母親節 送Naked Lab竹絲枕頭套/眼罩/床上用品

Love, Bonito趁著一年一度的母親節，推出多款夏日新品，讓大家與媽媽配襯出時尚的「姊妹」裝；專為準媽媽而設的Embrace孕婦系列亦於本月推出新品，即使是準媽媽都一樣可以慶祝母親節！品牌同時與高端竹絲寢具品牌Naked Lab合推限定禮遇，送出Love, Bonito $500禮品卡及Naked Lab竹絲床上用品兩套（價值$5,740），各位小資女不要錯過了。
Love, Bonito Embrace孕婦系列在5月推出全新單品，以舒適又實用的款式，與一眾準媽媽渡過四季，包括專為孕婦而設的功能性鈕扣及側拉鍊、透氣的物料以作降溫，而且款式百搭易襯，即使懷孕後亦可繼續穿著，打造時尚靚媽look。
Love, Bonito亦推介其他單品，迎合各位女性的居家、工作及休閒需要，款式簡約時尚，易於配搭不同造型，並有多個顏色及尺碼（由XXS到XXL）可供選擇，適合任何年齡及身形穿著，適逢母親節，可以藉此機會送上Love, Bonito的單品，為媽媽打造出時尚舒適的造型，配搭「姊妹」裝拍照留念，留下美好回憶。
母親節限定禮遇
今年母親節，Love, Bonito特別與高端竹絲寢具品牌Naked Lab合作，推出限定禮遇。由即日至至5月14日，於Love, Bonito中環店的首10位客人及官網的首10位客人消費滿$800或以上（共20位），即可免費獲得高端竹絲寢具品牌Naked Lab竹絲枕頭套及眼罩套裝一份（價值$780）；另於Instagram追蹤 ＠lovebonitohkg ＠nakedlab_official，讚好及收藏Love, Bonito送禮帖子，tag 3位朋友並留下一個你對是次送禮活動的心情emoji，Love, Bonito將選出一位幸運兒，贏得Love, Bonito $500禮品卡及Naked Lab竹絲床上用品兩套（價值$5,740）。得獎結果將於2023年5月16日於Love, Bonito Instagram限時動態公佈。
中環旗艦店地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D舖
營業時間：10:00am至10:00pm
電話：9083-8141