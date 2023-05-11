母親節2023｜Love, Bonito推孕婦系列新品同慶母親節 送Naked Lab竹絲枕頭套/眼罩/床上用品

Love, Bonito趁著一年一度的母親節，推出多款夏日新品，讓大家與媽媽配襯出時尚的「姊妹」裝；專為準媽媽而設的Embrace孕婦系列亦於本月推出新品，即使是準媽媽都一樣可以慶祝母親節！品牌同時與高端竹絲寢具品牌Naked Lab合推限定禮遇，送出Love, Bonito $500禮品卡及Naked Lab竹絲床上用品兩套（價值$5,740），各位小資女不要錯過了。

Love, Bonito Embrace孕婦系列在5月推出全新單品，以舒適又實用的款式，與一眾準媽媽渡過四季，包括專為孕婦而設的功能性鈕扣及側拉鍊、透氣的物料以作降溫，而且款式百搭易襯，即使懷孕後亦可繼續穿著，打造時尚靚媽look。