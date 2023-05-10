母親節2023｜Yoshi夥媽咪演繹Canada Goose風褸 配搭時尚舒適母女裝

母親節就快到，如果唔想送花送披肩，不妨考慮一下風褸。Canada Goose為各位母親精選一系列服飾，分別給舒適為主、熱愛時尚、忙碌及準備十足的母親，讓媽媽無論在任何天氣也可輕鬆出行。
為慶祝母親節，Canada Goose更特別邀請電視節目主持人余逸思(Yoshi Yu)、Youtuber 黃爾汶(Agnes Wong)，演員余香凝(Jennifer Yu)及余潔滢(Zoe Yu)拍宣傳照。穿上Canada Goose防風防雨的春季風衣，便能無懼任何天氣，與媽媽或妹妹展開戶外體驗之旅，同時傳遞「Live In The Open心向無界」理念，鼓勵各位媽媽及家人跳出舒適圈，勇於探索。
2023年春季系列提供了一系列全新單品，最新風衣在提供保護的同時，保持時尚休閒風格，非常適合在戶外冒險或穿梭城市。Lundell 風衣在腰部設計了一條抽繩和一個可調節的帽子，提供貼身保護。Sinclair風衣於前後都有通風設計，便於透氣，加上寬鬆肩部設計，讓媽媽可無拘無束地享受大自然。Minden外套的設計考慮到多功能性，加入可調節袖子及腰部抽繩，為每位媽媽提供最合身的選擇。而Davie外套是衣櫃裡的必需品，專為日常冒險而設計，充滿了高級的功能細節。