母親節2023｜Yoshi夥媽咪演繹Canada Goose風褸 配搭時尚舒適母女裝

母親節就快到，如果唔想送花送披肩，不妨考慮一下風褸。Canada Goose為各位母親精選一系列服飾，分別給舒適為主、熱愛時尚、忙碌及準備十足的母親，讓媽媽無論在任何天氣也可輕鬆出行。

為慶祝母親節，Canada Goose更特別邀請電視節目主持人余逸思(Yoshi Yu)、Youtuber 黃爾汶(Agnes Wong)，演員余香凝(Jennifer Yu)及余潔滢(Zoe Yu)拍宣傳照。穿上Canada Goose防風防雨的春季風衣，便能無懼任何天氣，與媽媽或妹妹展開戶外體驗之旅，同時傳遞「Live In The Open心向無界」理念，鼓勵各位媽媽及家人跳出舒適圈，勇於探索。