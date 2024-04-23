母親節2024｜「全港首間蔬菜花店」登陸藍田啟田市場！超實用母親節禮物+香港街市優惠

2024年母親節為5月12日，大家想好送什麼母親節禮物了嗎？由即日起至母親節期間，香港街市旗下20多個街市推出母親節禮遇，大派100,000積分、電子買餸現金券及多個限定優惠。而且「全港首間蔬菜花店」亦正式登陸藍田啟田市場，送給媽媽最好不過！蔬菜花束優雅又實用，屆時會有專業花藝師駐場，親手製作獨一無二的蔬菜花束，即睇內文詳情。

母親節將至，香港街市為全港偉大的母親送上多重優惠及驚喜，由即日起至5月12日期間，香港街市旗下20多個街市推出「好賞寵媽咪」母親節禮遇，大派100,000積分、電子買餸現金券及多個限定優惠。除此之外，「全港首間蔬菜花店」亦正式登陸藍田啟田市場，多款嬌豔優雅又實用的蔬菜花束供市民免費換領。於指定日子，市民可到街市揀選時令及新鮮蔬菜，讓駐場專業花藝師親手製作獨一無二的蔬菜花束，以答謝媽媽們對家庭付出的貢獻！為隆重其事，姚焯菲 (Chantel) 和靚媽「長腳蟹」呂慧儀更親身到啟田市場，提前準備母親節驚喜。

全港首間蔬菜花店進駐 藍田 啟田市場

新鮮的西蘭花、三色彩椒、粟米、紫洋蔥、甘筍、蘆筍、車厘茄及韭菜花等食材，不但健康有益，在花藝師的巧手下更能製作成美麗的蔬菜花束。為迎接母親節，香港街市特別於藍田啟田市場開設「全港首間蔬菜花店」，以獨特而創新的方式將蔬菜和花卉相結合，營造出一個充滿綠意和生機的空間。當你經過蔬菜花店，各種鮮豔多彩的花朵及蔬菜率先映入眼簾，綻放著迷人的色彩和芬芳的香氣，讓人心情愉悅。

香港街市更於指定日子安排了駐場花藝師服務，會員可直接於街市選購時令新鮮蔬菜，將其變成獨一無二「窩心即包蔬菜花」花束。只要成為香港街市會員，並在活動日子於啟田市場消費滿指定金額，即可免費換領蔬菜花束；會員即日消費滿 $288，可換領迷你蔬菜花1束(每日限量100份)；會員即日消費滿 $388，則可即場自行選購蔬菜，交給香港街市的花藝師為你紮成一束「窩心即包蔬菜花」(每日名額30個)。由即日起至 5月3日，香港街市App會員可用250分免費預訂 「520蔬菜花」1束(限量200份)，數量有限，換完即止！想為媽媽送上獨特又實用的禮物的你絕對不能錯過！

消費尊享： 會員於啟田市場內即日消費滿$288，即可免費獲贈迷你蔬菜花1束 (每日限量100份) APP限定換領： 香港街市手機App會員用250積分即可換 520蔬菜花1束 (香港街市APP限定，須於2024年4月22日至5月3日期間預訂，並只限指定日子及時間內於啟田市場領取)(限量200份) 窩心即包蔬菜花 ：於啟田市場內即日消費滿$388，駐場花藝師即免費於現場將會員選購的時令新鮮蔬菜紮成獨一無二的蔬菜花1束 (每日名額30個)

換領地點：藍田啟田市場

換領日期：5月4、5、11及12日

換領時間：下午3時至5時