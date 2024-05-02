熱門搜尋:
五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 五一黃金周 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-05-02 15:21:28

母親節2024｜朗豪坊首次聯乘Jo Malone London舉辦花藝工作坊 打造專屬家居花藝品

分享：
母親節2024｜朗豪坊首次聯乘Jo Malone London舉辦花藝工作坊 打造專屬家居花藝品

母親節2024｜朗豪坊首次聯乘Jo Malone London舉辦花藝工作坊 打造專屬家居花藝品

朗豪坊由即日起至512日與Langham Beauty攜手，集合場內B12樓及5樓的美妝商戶、合共超過100個時尚及美妝品牌，推出一系列期間限定的購物禮遇，並於4月份聯同多個國際美妝品牌，舉辦不同精彩美妝教學。為慶祝母親節，朗豪坊將於511日聯乘人氣香水品牌Jo Malone London（星期六）舉辦鏡中花工作坊。

母親節2024｜朗豪坊x Jo Malone London鏡中花工作坊。

朗豪坊x Jo Malone London鏡中花工作坊。

LP CLUB會員只需以指定積分加優惠價$100即可參加原價$980的工作坊，讓各位愛美之人探索自己最鍾愛的花香與美感。參加者可以體驗Jo Malone London全新Blossoms限量仲夏狂想曲香氛系列古龍水，感受海風中飄來的熱帶花果香，了解香氛糅合的哲學，造出個人專屬的精緻香調。此外，現場亦有花藝師教導大家以精美的插花創作出優雅的居家藝術裝飾品。工作坊由即日起接受報名，名額有限，不妨在母親節前一天，邀請同樣愛美的媽媽一起參加！

參加者可以體驗Jo Malone London全新Blossoms限量仲夏狂想曲香氛系列古龍水，感受海風中飄來的熱帶花果香。 參加者可以體驗Jo Malone London全新Blossoms限量仲夏狂想曲香氛系列古龍水，感受海風中飄來的熱帶花果香。 參加者可以體驗Jo Malone London全新Blossoms限量仲夏狂想曲香氛系列古龍水，感受海風中飄來的熱帶花果香。

如果想報名，只需下載朗豪坊APP並登記成為LP CLUB會員，即可以優惠價$100 10,000積分換領朗豪坊x Jo Malone London鏡中花工作坊名額（原價$980/位），每位會員最多可換領2個名額。

朗豪坊x Jo Malone London鏡中花工作坊

日期：     2024511日（星期六）

時間：     12:00 13:15 / 13:30 14:45 / 15:00 16:15（每節1小時15分鐘）

地點：     朗豪坊辦公大樓5Eaton Club Office Lobby Lounge

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受