母親節2024｜朗豪坊首次聯乘Jo Malone London舉辦花藝工作坊 打造專屬家居花藝品

朗豪坊由即日起至5月12日與Langham Beauty攜手，集合場內B1、2樓及5樓的美妝商戶、合共超過100個時尚及美妝品牌，推出一系列期間限定的購物禮遇，並於4月份聯同多個國際美妝品牌，舉辦不同精彩美妝教學。為慶祝母親節，朗豪坊將於5月11日聯乘人氣香水品牌Jo Malone London（星期六）舉辦鏡中花工作坊。

LP CLUB會員只需以指定積分加優惠價$100即可參加原價$980的工作坊，讓各位愛美之人探索自己最鍾愛的花香與美感。參加者可以體驗Jo Malone London全新Blossoms限量仲夏狂想曲香氛系列古龍水，感受海風中飄來的熱帶花果香，了解香氛糅合的哲學，造出個人專屬的精緻香調。此外，現場亦有花藝師教導大家以精美的插花創作出優雅的居家藝術裝飾品。工作坊由即日起接受報名，名額有限，不妨在母親節前一天，邀請同樣愛美的媽媽一起參加！