母親節2024｜東涌世茂喜來登酒店海岸扒房 全新菜單及週末早午餐限時7折優惠

母親節2024｜臨近母親節，一於帶屋企人去食餐好！今次推介香港東涌世茂喜來登酒店的海岸扒房，餐廳景色優美，坐擁大嶼山巒和南中國海美景。現推出全新單點菜單及週末早午餐，於網店預訂更可享七折限定優惠，即睇內文詳情！

海岸扒房由曾於世界各地星級餐廳任職的英籍行政總廚David Parkin掌舵。全新餐單繼續以海岸扒房招牌的各款炭烤肉類、新鮮海鮮和歐陸創意菜式為主打，帶領各位牛扒愛好者進入美食天堂。

香港東涌世茂喜來登酒店｜經典炭烤美食和乾式熟成菜式 海岸扒房的大廚團隊匠心烹調每道完美的烤肉。行政總廚David更細心考慮食材源頭，所選用的牛肉，均來自精心飼養和管理的牧場，可追溯營養及來源，以確保食材品質。 精選來自世界各地的乾式熟成牛扒，包括來自愛爾蘭Kettyle的30天乾式熟成連骨牛扒，以鹽苔熟成方 式處理，加強牛肉風味。來自澳洲的穀飼安格斯、日本京都的A5西冷和牛，以及美國USDA Prime牛 扒，選擇眾多。客人亦可品嚐來自紐西蘭的Herb Crusted Lumina羊架，選用獲永續認證兼世界上碳足跡 最低的農場所出產的新品種羊肉Lumina，肉質嫩滑。

香港東涌世茂喜來登酒店｜重塑歐陸經典菜式 行政總廚David對每款食材都瞭如指掌，更把食材最原始的風味呈現各款菜式中。全新單點菜式，包 括一系列經典美食，將創意融入經典，為食客帶來驚喜。 新菜式阿根廷紅蝦伴蜜瓜、伊比利亞火腿和檸檬蒜泥蛋黃醬，便是他的得意菜式。「小時候，我經常 到北海釣蝦，因此明白到將這種優質食材帶到餐桌是多麼困難的事。對於每道創作的菜式，我都賦予無比尊重。」 海岸扒房同時推出香港經典的龍蝦扁意粉，David在港11年，將切身感受到的地道文化融入菜式，以龍蝦、大蝦、烤蕃茄濃湯和羅勒油完美烹製。經典的鵝肝醬，便伴上李子蓉和蘑菇。其他推介菜式包括 香濃的波士頓龍蝦湯伴彈牙鮮甜的龍蝦肉；帝王帶子及吞拿魚薄片伴牛油果、醃蘿蔔及Bloody Mary啫 喱；蟹餅配甜粟米、Nduja肉腸及香料椰子湯。不嗜肉的，亦可以選擇自家製松露意大利雲吞伴雅枝竹及松露忌廉醬，又或海魴魚。配菜方面，亦有重新包裝的經典風味：楓糖烤抱子甘籃。