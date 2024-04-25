今年5月12日就是母親節，各位揀好餐廳和媽媽一齊慶祝未？以下為大家整合港九各區多間供應母親節特色餐點的餐廳，包羅中菜點心、扒房西餐、酒店下午茶等，價錢豐儉由人，部分更有早鳥優惠，大家不妨預早訂位！

母親節餐廳推介｜香港康得思酒店母親節午餐$398起

香港康得思酒店內的酒吧及餐廳Alibi - Wine Dine Be Socia在母親節當日推出四道菜午餐，價錢由$398起，套餐先以開胃前菜柑桔醃油甘魚和白蘭地龍蝦濃湯開始，主菜可選擇慢烤牛柳肉或香煎三文魚柳，最後以精心製作的四季桔芒果黑朱古力蛋糕作為完美結束，另外食客亦可以$80添加指定香檳一杯或以$480享用指定香檳一枝。



Alibi - Wine Dine Be Socia

訂座：3552 3231

WhatsApp訂座：6656 2206