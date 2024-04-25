今年5月12日就是母親節，各位揀好餐廳和媽媽一齊慶祝未？以下為大家整合港九各區多間供應母親節特色餐點的餐廳，包羅中菜點心、扒房西餐、酒店下午茶等，價錢豐儉由人，部分更有早鳥優惠，大家不妨預早訂位！
母親節餐廳推介｜香港康得思酒店母親節午餐$398起
香港康得思酒店內的酒吧及餐廳Alibi - Wine Dine Be Socia在母親節當日推出四道菜午餐，價錢由$398起，套餐先以開胃前菜柑桔醃油甘魚和白蘭地龍蝦濃湯開始，主菜可選擇慢烤牛柳肉或香煎三文魚柳，最後以精心製作的四季桔芒果黑朱古力蛋糕作為完美結束，另外食客亦可以$80添加指定香檳一杯或以$480享用指定香檳一枝。
Alibi - Wine Dine Be Socia
訂座：3552 3231
WhatsApp訂座：6656 2206
母親節餐廳推介｜The Chinese Library 點心放題早午餐$488起
The Chinese Library位於歷史悠久的大館裡面，為客人帶來新派精緻中菜，適逢母親節，餐廳在5月11日至12日期間，推出母親節限定八道菜嚐味晚餐以及點心放題早午餐，同樣吸引！母親節限定八道菜嚐味晚餐包含一系列特色手工菜，如精緻的玫瑰火腿卷、乳香蓮藕糕，以及由洛神花番石榴果凍和芒果麻糬精心製作而成的甘露愛心獻母和冰壽桃等，每位$1,188。點心放題早午餐每位則由$488起，無限量供應頭盤、點心和甜品，還有精選主菜和分享菜餚可供選擇。
The Chinese Library
地址：中環荷李活道10號大館1座1樓
電話：2848 3088
母親節餐廳推介｜胡同母親節早午餐及晚餐
胡同坐擁維港景色，餐廳於母親節5月10日至12日期間為食客準備好母親節早午餐及晚餐。六道菜母親節晚餐四人定價港幣3,980元，包括多款招牌點心，以及紅燒和牛面額及龍蝦湯西班牙紅蝦脆米泡飯等豐盛主菜，甜品則有香濃幼滑的蛋白杏仁茶配蓮花酥。「母親節豐味早午餐」每位港幣698元起，可在120分鐘用餐時間任食點心和無限暢飲美酒，現場屆時還有精彩的中式傳統娛樂表演，適合和媽媽一起去用餐。
胡同
地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓
電話：3428 8342
母親節餐廳推介｜半島精品店 「蓓綻放蕾」下午茶體驗
半島酒店內的半島精品店為大家精心準備好一系列手工蛋糕、香濃朱古力、名貴香檳和下午茶體驗。必買以白朱古力禮盒盛載著的紅桑子開心果蛋糕，再附上一瓶半島香檳，以答謝母親今年的愛和支持。此外「蓓綻放蕾」下午茶體驗更包羅多款精緻美點，每兩位768港元加一服務費，一於預早訂座和媽媽享受悠閑午後時光。
半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
電話： 2696 6969