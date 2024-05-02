母親節2024｜母親節抗衰老護膚品推介 為媽媽去紋減齡

母親節就到，大家又是時候揀選禮物！隨著年齡增長，媽媽的臉上少不免多了細紋、皺紋和暗沉，以下盤點多款抗衰老護膚品，正可幫助改善這些問題，讓她好好護膚兼逆齡！
母親節禮物2024｜AP BEAUTY 膠原重建緊緻雙效面霜 $2,680
AMOREPACIFIC品牌近日正式宣布以全新高端醫學護膚品牌AP BEAUTY (下稱AP) 登場，AP解作Apex of Skincare，跨越傳統護膚界限，帶來頂尖醫學活膚方案。為慶祝品牌全新形象及產品推出，AP特別邀請被稱為「最美千金」的何超蓮合作，率先試用全新M.D. 醫美級修護系列中的皇牌產品「膠原重建緊緻雙效面霜」，面霜擁有AP獨家專利醫美成分PDRN和EXOYNE，兩種成分的協同效應，提供醫美級的修護和緊緻提拉效果，效果媲美膠原緊膚療程。
兩種獨家專利醫美成分PDRN和EXOYNE，前者由角質層以至基底層，全面密集修復、重建及堅固肌膚屏障；後者則是高效緊緻肌膚成分，超細微粒子能迅速滲透真皮層，顯著提升肌膚的緊緻度，促進膠原蛋白生成，令皮膚重拾緊緻彈嫩，效能比胜肽高出34%。面霜更加入獨特轉化技術，塗抹後在受損肌膚形成保護膜，猶如「肌膚修復膠布」，營造接近水凝膠敷料的濕潤環境，加速癒合修復，促進活性成分滲透。
母親節禮物2024｜Sisley 活膚再生駐顏霜(水凝配方) $3,600
品牌的活膚再生駐顏霜(即「S面霜」)推出輕盈啫喱質感的水凝霜配方，適合香港炎熱又潮濕的天氣、混合性至油性肌膚，又或者喜歡輕盈質感的女士而設。王牌S面霜抵禦所有類型的老化，重整肌膚的生理節奏，找到理想的細胞新陳代謝韻律；同時深入細胞層面，保護和修復因細胞疲倦造成的肌膚傷害，令肌膚重拾緊緻度和密度，膚色更亮澤，減退疲倦跡象。
母親節禮物2024｜ELIXIR 升級版高純維A重點抗皺精華霜 $435/15g、$575/22g
升級版精華蘊含日本厚生勞動省唯一認證高純維他命A，成分為資生堂集團獨有的抗皺成分，透過膠原自生速效修護老化肌膚，提升真皮層中的膠原蛋白密度。同時軟化角質層，令高純維他命A更快速滲透至肌底，重點針對眼紋、川字紋、眉間橫紋、淚溝紋、抬頭紋、法令紋、木偶紋和頸紋8大紋理，令肌膚重塑緊致彈嫩、水潤細嫩。
母親節禮物2024｜Canvas玫瑰滋潤補濕睡眠面膜 $695/50ml
蘊含95.85%天然及有機成分，透過珍稀的「花中之后」奧圖玫瑰精油、4大香薰油，以及洋甘菊等草本成分，注入自然活肌力量，達至補濕、抗氧、提亮、緊緻、淡紋等多種功效，徹夜修復，保護細胞抵禦抗氧化傷害，增強肌膚光澤感，締造水嫩緊緻素肌。
母親節禮物2024｜SkinCeuticals抗醣活膚緊緻霜 $1,840/48g
面霜針對因醣化而導致的老化問題，加入高濃度緊緻因子玻色因Proxylane及野果類黃酮，高效抑制醣化，保護舊有的膠原蛋白；同時刺激肌底製造新的膠原蛋白，以保持足夠而健康的膠原「彈弓」支撐肌膚底層，改善法令紋、眉間紋及魚尾紋等5大深層皺紋，重塑緊緻無皺肌。
母親節禮物2024｜INCELLDERM 活妍奇肌霜 $460
韓國純淨護膚品牌INCELLDERM最近登陸香港，主打結合積雪草修護力與濟州島熔岩能量海水的「積雪草海洋原萃」作產品基底，推出多款抗衰老產品。這瓶「逆齡神霜」的活妍奇肌霜，為肌膚底層傾注營養與水分，增添肌膚彈性，一次提升肌彈力、飽滿度，整體輪廓提拉上揚，用後重塑飽滿澎彈肌，同步照顧肌膚緊實度與保水力。