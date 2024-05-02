母親節2024｜母親節抗衰老護膚品推介 為媽媽去紋減齡

母親節就到，大家又是時候揀選禮物！隨著年齡增長，媽媽的臉上少不免多了細紋、皺紋和暗沉，以下盤點多款抗衰老護膚品，正可幫助改善這些問題，讓她好好護膚兼逆齡！

母親節禮物 2024 ｜ AP BEAUTY 膠原重建緊緻雙效面霜 $2,680

AMOREPACIFIC品牌近日正式宣布以全新高端醫學護膚品牌AP BEAUTY (下稱AP) 登場，AP解作Apex of Skincare，跨越傳統護膚界限，帶來頂尖醫學活膚方案。為慶祝品牌全新形象及產品推出，AP特別邀請被稱為「最美千金」的何超蓮合作，率先試用全新M.D. 醫美級修護系列中的皇牌產品「膠原重建緊緻雙效面霜」，面霜擁有AP獨家專利醫美成分PDRN和EXOYNE，兩種成分的協同效應，提供醫美級的修護和緊緻提拉效果，效果媲美膠原緊膚療程。