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生活
2024-05-09 21:51:06

母親節2024｜《灣仔夏誌：海濱喜動》母親節期間免費入場任玩

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母親節2024｜《灣仔夏誌：海濱喜動》母親節期間免費入場任玩

母親節2024｜《灣仔夏誌：海濱喜動》母親節期間免費入場任玩

灣仔海濱活動空間將於51012日，舉行《灣仔夏誌：海濱喜動》，並在母親節期間及假期推出一連三天推出Connect Fest '24有「妳」真好節目系列，讓市民舉家歡度母親節，所有活動免費入場，適合不同年齡人士參與。

Connect Fest '24@灣仔夏誌‧有「妳」真好同樂篇

日期:510(星期五)

時間:上午11時至晚上9

Connect Fest '24@灣仔夏誌‧有「妳」真好─寵愛篇

日期:511(星期六)

時間:上午11時至晚上9

免費工作坊資訊

STEM教育─機械人工作坊

時間：下午330分至415

工作坊簡介：以多擬態機器人UGOT為載體，通過現場對機器人的編程實操體驗，鍛煉學生對機器人的編程能力、操作能力和團隊配合能力。

費用全免，先到先得

報名參加

Connect Fest '24@灣仔夏誌‧有「妳」真好─感謝篇

日期：512(星期日)

時間：上午11時至晚上9

為慶祝母親節，這個活動系列透過市集、表演和工作坊，創造充滿歡笑和溫馨的氛圍，為媽媽們帶來一個特別的節日體驗，讓她們感受到被珍愛和受重視。

Connect Fest '24@灣仔夏誌‧有「妳」真好─同樂篇 Connect Fest '24@灣仔夏誌‧有「妳」真好─寵愛篇 STEM教育─機械人工作坊 Connect Fest '24@灣仔夏誌‧有「妳」真好─感謝篇

形形色色戶外活動

《灣仔夏誌：海濱喜動》本月還有其他戶外活動，多個動態節目包括Together Hong Kong運動‧藝術‧休閑、文化嘉年華、灣仔區閃避球比賽2024暨閃避球免費體驗日、2024-25年香港五人制棒球賽、Awaken Your Inner Warrior: Fit & Well Festival 2024等。喜愛野外露營及大自然活動者，更不可錯過一連兩天的戶外時尚節@HKCAMP

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Studio Acorn Kids 2024舞蹈巡禮

日期：515(星期三)

時間：下午3時至晚上7

Studio Acorn Kids 學生為大家帶來精采的流行舞蹈表演，包括K pop danceHip HopJazz Funk等，透過舞台上演出，讓小朋友互相交流，展示習舞成果，發揮團隊精神，提升自信。

2024-25年香港五人制棒球賽

日期：518(星期六)

時間：上午11時至下午6

五人制棒球比較簡易，此活動有助推動本港棒球發展，提高水平，鼓勵更多人參與此項運動發揚體育精神，促進友誼。表現出色的球員有機會獲邀參加五人制棒球訓練，甚或成為港隊成員，參加國際賽事。

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Awaken Your Inner Warrior: Fit & Well Festival 2024

日期：524(星期五)

時間：下午6時至晚上9

經過的忙碌一周，Qintensity07在周五晚上提供兩個令人振奮的戶外訓練課程，包括高強度的力量訓練，以及令內心寧靜瑜伽課程，教授健身技巧，同時照顧身心健康。

戶外時尚節 @ HKCAMP夢想飛行日

日期：525(星期六)

時間：下午1時至晚上8

戶外時尚節 @ HKCAMP最潮打卡日

日期：526(星期日)

時間：下午1時─晚上8

這個全新活動將帶來一系列露營和戶外設備，讓訪客親身體驗大自然的美妙，融入生活， 提升生活品味；並可欣賞舞台上精彩的潮流表演，從熱情和活力中，感受時尚生活的獨特魅力。場內各種有趣的比賽，讓人打卡打不停，放鬆心情，盡情玩樂。

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Studio Acorn Kids 2024舞蹈巡禮 2024-25年香港五人制棒球賽 Awaken Your Inner Warrior: Fit & Well Festival 2024 戶外時尚節@HKCAMP夢想飛行日&最潮打卡日
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