母親節2024｜《灣仔夏誌：海濱喜動》母親節期間免費入場任玩

Connect Fest '24@ 灣仔夏誌‧有「妳」真好 ─ 同樂篇

Connect Fest '24@ 灣仔夏誌‧有「妳」真好 ─ 同樂篇

灣仔海濱活動空間將於5月10至12日，舉行《灣仔夏誌：海濱喜動》，並在母親節期間及假期推出一連三天推出Connect Fest '24有「妳」真好節目系列，讓市民舉家歡度母親節，所有活動免費入場，適合不同年齡人士參與。

工作坊簡介：以多擬態機器人UGOT為載體，通過現場對機器人的編程實操體驗，鍛煉學生對機器人的編程能力、操作能力和團隊配合能力。

費用全免，先到先得

報名參加

Connect Fest '24@ 灣仔夏誌‧有「妳」真好─感謝篇

日期：5月12日(星期日)

時間：上午11時至晚上9時

為慶祝母親節，這個活動系列透過市集、表演和工作坊，創造充滿歡笑和溫馨的氛圍，為媽媽們帶來一個特別的節日體驗，讓她們感受到被珍愛和受重視。