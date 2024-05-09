母親節2024｜《灣仔夏誌：海濱喜動》母親節期間免費入場任玩

灣仔海濱活動空間將於5月10至12日，舉行《灣仔夏誌：海濱喜動》，並在母親節期間及假期推出一連三天推出Connect Fest '24有「妳」真好節目系列，讓市民舉家歡度母親節，所有活動免費入場，適合不同年齡人士參與。
Connect Fest '24@灣仔夏誌‧有「妳」真好─同樂篇
日期:5月10日(星期五)
時間:上午11時至晚上9時
Connect Fest '24@灣仔夏誌‧有「妳」真好─寵愛篇
日期:5月11日(星期六)
時間:上午11時至晚上9時
免費工作坊資訊
STEM教育─機械人工作坊
時間：下午3時30分至4時15分
工作坊簡介：以多擬態機器人UGOT為載體，通過現場對機器人的編程實操體驗，鍛煉學生對機器人的編程能力、操作能力和團隊配合能力。
費用全免，先到先得
Connect Fest '24@灣仔夏誌‧有「妳」真好─感謝篇
日期：5月12日(星期日)
時間：上午11時至晚上9時
為慶祝母親節，這個活動系列透過市集、表演和工作坊，創造充滿歡笑和溫馨的氛圍，為媽媽們帶來一個特別的節日體驗，讓她們感受到被珍愛和受重視。
形形色色戶外活動
《灣仔夏誌：海濱喜動》本月還有其他戶外活動，多個動態節目包括Together Hong Kong運動‧藝術‧休閑、文化嘉年華、灣仔區閃避球比賽2024暨閃避球免費體驗日、2024-25年香港五人制棒球賽、Awaken Your Inner Warrior: Fit & Well Festival 2024等。喜愛野外露營及大自然活動者，更不可錯過一連兩天的戶外時尚節@HKCAMP。
Studio Acorn Kids 2024舞蹈巡禮
日期：5月15日(星期三)
時間：下午3時至晚上7時
由Studio Acorn Kids 學生為大家帶來精采的流行舞蹈表演，包括K pop dance、Hip Hop、Jazz Funk等，透過舞台上演出，讓小朋友互相交流，展示習舞成果，發揮團隊精神，提升自信。
2024-25年香港五人制棒球賽
日期：5月18日(星期六)
時間：上午11時至下午6時
五人制棒球比較簡易，此活動有助推動本港棒球發展，提高水平，鼓勵更多人參與此項運動發揚體育精神，促進友誼。表現出色的球員有機會獲邀參加五人制棒球訓練，甚或成為港隊成員，參加國際賽事。
Awaken Your Inner Warrior: Fit & Well Festival 2024
日期：5月24日(星期五)
時間：下午6時至晚上9時
經過的忙碌一周，Qintensity07在周五晚上提供兩個令人振奮的戶外訓練課程，包括高強度的力量訓練，以及令內心寧靜瑜伽課程，教授健身技巧，同時照顧身心健康。
戶外時尚節 @ HKCAMP夢想飛行日
日期：5月25日(星期六)
時間：下午1時至晚上8時
戶外時尚節 @ HKCAMP最潮打卡日
日期：5月26日(星期日)
時間：下午1時─晚上8時
這個全新活動將帶來一系列露營和戶外設備，讓訪客親身體驗大自然的美妙，融入生活， 提升生活品味；並可欣賞舞台上精彩的潮流表演，從熱情和活力中，感受時尚生活的獨特魅力。場內各種有趣的比賽，讓人打卡打不停，放鬆心情，盡情玩樂。