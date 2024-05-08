母親節2024｜譚仔+三哥母親節期間限定米線 花膠嫩雞竹笙/鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山人蔘湯米線

母親節將至，譚仔三哥米線和譚仔雲南米線將分別推出母親節期間限定米線：三哥率先於今天推出滋補美顏的「花膠嫩雞竹笙滋補美線」；而譚仔亦於5月10日推出養陰健脾的「鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山配鮮人蔘湯米線」。即睇詳情！

三哥以「花膠嫩雞竹笙滋補美線」作為母親節期間限定，採用「酒香藥膳湯底」，以紅棗、當歸、北芪及黨參熬製而成，湯頭甘香醇厚。食材更選用「滋補美顏」的─花膠，含豐富骨膠原蛋白，配上索湯一流的滋陰竹笙，及無骨嫩雞，每一口都充滿酒香藥膳湯的甘甜。「花膠嫩雞竹笙滋補美線」以套餐形式推出，連任何一杯飲品，售價為$54。5月10日至13日，「三哥辛派」APP 更派發母親節限定電子優惠券「惠顧滿$150減$35」，各位三粉會員記得打開APP到「我的獎賞」查看優惠券。

譚仔雲南米線：「鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山配鮮人蔘湯米線」

譚仔期間限定的鮮人蔘湯米線好評如潮，適逢母親節，鮮人蔘湯底將強勢回歸！湯底以鮮人蔘熬製而成，每啖均充滿人蔘的甘香，味道甘甜而獨特。配料有雞卷、鵪鶉蛋及鮮淮山，加上蟲草花、杞子等滋補材料，美味之餘又非常養生！凡點選一餸或以上的米線，即可以HK$7加配鵪鶉蛋 或 HK$5加配鮮淮山。

除此之外，譚仔今年更加推「母親節晚市限定套餐」，優惠價只需$65，就可品嚐到「鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山配鮮人蔘湯米線」、譚仔炸醬飯及冷/熱飲品一杯！ 現凡以堂食或外賣自取方式惠顧鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山配鮮人蔘湯米線 或母親節晚市限定套餐更可獲贈刮刮心意卡，讓你憑卡表「蔘」意。數量有限，換完即止。