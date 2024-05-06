母親節2024｜限時優惠！ 香港美利酒店半自助餐買一送一 4個半鐘任食生蠔+鮑魚+蟹腳 人均$523/位

又有酒店自助餐優惠！香港美利酒店Garden Lounge推出半自助餐買一送一，4個半鐘任食生蠔、鮑魚、蟹腳等海鮮，只需人均$523/位，母親節同享此優惠。今日三點開搶，即睇詳情！

香港美利酒店向來都是打卡好去處之一，位於酒店UG層的Garden Lounge瀰漫優雅的氛圍，聖約翰座堂隨落地玻璃窗映入眼簾。餐廳亦設全天供應餐牌，包羅多款國際美食不容錯過。

Garden Lounge推出半自助餐買一送一優惠，4小時半自助晚餐任食生蠔、鮑魚、蟹腳、烤肉、炒/烤大蝦。主菜亦可任選烤西冷牛扒、薑蔥豆豉蒸鱸魚、四川炒蝦和帶子及菠菜意大利雲吞。只需$523/位起，包連無限暢飲有汽酒、紅白酒。母親節同樣買一送一優惠，一眾孝子孝女們一定不能錯過！