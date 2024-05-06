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生活
2024-05-06 13:00:00

母親節2024｜限時優惠！ 香港美利酒店半自助餐買一送一 4個半鐘任食生蠔+鮑魚+蟹腳 人均$523/位

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母親節2024｜限時優惠！ 香港美利酒店半自助餐買一送一 4個半鐘任食生蠔+鮑魚+蟹腳 人均$523/位

母親節2024｜限時優惠！ 香港美利酒店半自助餐買一送一 4個半鐘任食生蠔+鮑魚+蟹腳 人均$523/位

又有酒店自助餐優惠！香港美利酒店Garden Lounge推出半自助餐買一送一，4個半鐘任食生蠔、鮑魚、蟹腳等海鮮，只需人均$523/位，母親節同享此優惠。今日三點開搶，即睇詳情！

香港美利酒店向來都是打卡好去處之一，位於酒店UG層的Garden Lounge瀰漫優雅的氛圍，聖約翰座堂隨落地玻璃窗映入眼簾。餐廳亦設全天供應餐牌，包羅多款國際美食不容錯過。

Garden Lounge Garden Lounge

Garden Lounge推出半自助餐買一送一優惠，4小時半自助晚餐任食生蠔、鮑魚、蟹腳、烤肉、炒/烤大蝦。主菜亦可任選烤西冷牛扒、薑蔥豆豉蒸鱸魚、四川炒蝦和帶子及菠菜意大利雲吞。只需$523/位起，包連無限暢飲有汽酒、紅白酒。母親節同樣買一送一優惠，一眾孝子孝女們一定不能錯過！

Garden Lounge 海鮮半自助晚餐 Garden Lounge 海鮮半自助晚餐 Garden Lounge 海鮮半自助晚餐

【買一送一】海鮮半自助晚餐連無限暢飲（18:30-22:30

KKday優惠: HK$1,152/2 位，平均 HK$576/位（已包加一）

【買二送一】海鮮半自助晚餐連無限暢飲（18:30-22:30

KKday優惠: HK$2,304/3 位，平均 HK$768/位（已包加一）

優惠期 (預訂期) 2024 5 6 15:00 5 12 23:59

用餐日期：2024 5 7 日至 6 30 日（5 31 日除外）

地址：香港特別行政區中環紅棉路22 香港美利酒店UG Garden Lounge

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