母親節2024｜LOG-ON一站式送禮攻略 高級個人護理產品/節日限定日式風呂敷包裝/錄製音訊心意卡

每位女性都愛追求美麗，媽媽也不例外。但媽媽經常為家庭忙碌，甚少有時間打扮自己，不如各位兒女趁著母親節的機會與媽媽一起打扮，表達我們對她的愛意，同時亦選購一份禮物為自己送上祝福。LOG-ON將於4月18日至5月12日舉行母親節限定優惠活動，預備了多款美容及頭髮護理產品，由法國知名眼部美容品牌TALIKA、日本人氣家用美容儀器專家JUJY，還有韓國大熱香氛洗護品牌BANANAL產品等都一應俱全，讓媽媽能夠充分呵護自己，從內到外展現美麗。再配合LOG-ON特色的日式「風呂敷」包裝為禮物增添獨特風格，送上最完美的母親節禮物給媽媽。

給媽媽驚喜，從禮物包裝花點心思。於母親節優惠活動期間，LOG-ON特別推出母親節特別圖案的「風呂敷」，於海港城、時代廣場及又一城店購買指定的美容儀或頭髮造型套裝*，即可獲贈母親節特別圖案「風呂敷」及免費包裝服務一次，風呂敷不但可以循環再用，更可當圍巾或手袋裝飾，既環保又有特色！令禮物瞬間變得更有心思。

海港城店限定｜錄製電子音訊心意卡

母親節當然不能缺少心意卡。為了讓您的心意卡更具吸引力，LOG-ON於母親節期間推出心意卡錄音服務，於LOG-ON海港城店購買任何母親節心意卡，即可以免費獲得錄音服務一次。即場錄製心意訊息，將錄音以QR Code的形式加入到心意卡中，讓媽媽直接收到子女們表達愛意的窩心訊息。

海港城店限定｜個人化心意水晶相架

珍貴回憶始終要有實物保存更有溫度，今個母親節不如挑選一張與媽媽合照，配搭LOG-ON Manual Factory個人化心意水晶相架，把與媽媽的珍貴一刻放在家中。母親節推廣期間，可以優惠價HK$58訂製LOG-ON Manual Factory個人化心意水晶相架，個人化相架不僅可以展示合照，可以在上面自訂文字和圖案，讓禮物更加獨特，還能為家中增添一份溫馨和回憶。