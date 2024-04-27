熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 高臨 五一黃金周 母親節2024 神舟十八號 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-04-27 10:00:00

母親節2024｜Mamabebe以母乳做首飾！突顯母親獨特氣質 保存與孩子珍貴回憶

分享：
母親節2024｜Mamabebe以母乳做首飾！突顯母親獨特氣質 保存與孩子珍貴回憶

母親節2024｜Mamabebe以母乳做首飾！突顯母親獨特氣質 保存與孩子珍貴回憶

《Blessed to be a blessing小天使系列》，以最真誠的母乳留下媽媽與孩子間的溫馨故事。另外，皇牌《花語系列》帶出母親獨有的氣質特徵，希望每位媽媽可以從自己的角度，用心思考母親的角色。為媽媽和孩子在這個特別的節日準備一份驚喜的禮物，傳遞這一份無私的愛。

用母乳造成寶石 同時兼容胎毛和臍帶

雖然母乳首飾是主角，但其實背後的靈魂還是母乳！Mamabebe固化母乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。同時兼容胎毛和臍帶作原料，讓作品有更多可能性。光學樹脂膠比傳統環氧樹脂膠更耐光，因此可以保留長時間不變黄。至於做首飾餘下的母乳碎片，會全部留給客人作為紀念。並為珍貴的母乳碎片特別設計了「mama love you小瓶子」，讓客人可以永久留念和孩子初接觸的美好回憶！

Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Mamabebe固化乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。 Blessed to be a blessing小天使系列

保存母乳 留下與孩子珍貴的回憶

餵哺母乳是媽媽與初生嬰兒之間最親密的接觸，不少媽媽都希望收奶後能夠保存母乳，留下與孩子這段珍貴的回憶。Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！

花語系列 Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！ Mamabebe致力於研製特別的母乳飾品，提供客製化訂造、DIY套裝及工 作坊。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，一起製作屬於你和孩子的專屬母乳紀念品！

Mamabebe Little Thing

查詢熱線：5605 1013 (不方便通話請Whatsapp聯絡)

Instagram   Facebook   網址

地址：九龍觀塘興業街23號寶業大廈12B

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受