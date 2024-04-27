母親節2024｜Mamabebe以母乳做首飾！突顯母親獨特氣質 保存與孩子珍貴回憶

《Blessed to be a blessing小天使系列》，以最真誠的母乳留下媽媽與孩子間的溫馨故事。另外，皇牌《花語系列》帶出母親獨有的氣質特徵，希望每位媽媽可以從自己的角度，用心思考母親的角色。為媽媽和孩子在這個特別的節日準備一份驚喜的禮物，傳遞這一份無私的愛。

用母乳造成寶石 同時兼容胎毛和臍帶

雖然母乳首飾是主角，但其實背後的靈魂還是母乳！Mamabebe固化母乳的做法，是將母乳先固化成為碎粒，部份會磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石。同時兼容胎毛和臍帶作原料，讓作品有更多可能性。光學樹脂膠比傳統環氧樹脂膠更耐光，因此可以保留長時間不變黄。至於做首飾餘下的母乳碎片，會全部留給客人作為紀念。並為珍貴的母乳碎片特別設計了「mama love you小瓶子」，讓客人可以永久留念和孩子初接觸的美好回憶！