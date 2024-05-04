母親節2024｜The Future Rocks母親節優惠 半價買第二件珠寶

母親節將至，如果想送鑽石珠寶又怕out budget，不妨考慮培育鑽石！由實驗室培育鑽石的技術日趨成熟，新晉珠寶平台The Future Rocks，集合全球多個培育鑽石首飾品牌，今年3月在K11 MUSEA開設期間限定店。

The Future Rocks早前請來藝人陳凱琳，擔任一日首席店長

The Future Rocks早前請來藝人陳凱琳，擔任一日首席店長，不單分享個人喜愛的時尚珠寶，她自言最愛簡單設計的首飾，即使平日都可以配搭不同打扮，她亦向在場嘉賓提供穿搭建議，介紹了店內展示的不同設計師系列，並為母親節提供了完美的禮物建議。

今次期間限定店的焦點是THE RING II，承繼了THE RING的精湛研發技術，設計為2克拉的圓形切割培育彩鑽，注入奢華的粉紅色和優雅的水藍色兩種全新色彩。與前作相同，戒指的指環部分由實驗室培育的藍寶石切割而成，並鑲嵌上約2卡的實驗室培育的鑽石，達到最高標準的工藝和設計。

The Future Rocks由即日起至5月20日，期間限定店將提供母親節促銷活動，顧客在購買一件Hikari或Design Lab的商品時，可享50%的折扣優惠購買第二件商品，多個系列都包括耳環及頸鍊，可以同媽媽一人一樣，襯出優雅母女裝。